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比拼華爾街－溫傑 | 美股表現優於預期，HIMS估值高宜先觀望（有片）

19/05/2025

　　《比拼華爾街》上周美股顯著造好，其中納指的一周升幅達7.2%，表現優於筆者早前預期。當中，除中美關稅會議結果理想外，總統特朗普的中東訪問更是意料之外的好消息。由於後者已成為近日市場的新焦點，今次先不跟進關稅戰情況，以下主要分享中東之行的影響。

 

特朗普中東行收穫豐

 


　　特朗普於5月12日至15日到了沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋三個國家訪問，隨行包括馬斯克、奧特曼、黃仁勳等幾十位美國跨國公司高層。綜合媒體報道，取得以下成績：

 

　　－沙特：投資承諾為6000億美元，簽署價值近1420億美元的軍售協議。

　　－卡塔爾：簽署超過2435億美元的多項協議，將與美國產生至少1.2萬億美元的「經濟交流」。

　　－阿聯酋：達成價值超過2000億美元的商業協議，未來10年計劃投資1.4萬億美元。


　　個股方面，篇幅所限，只舉兩個例子：

　　－英偉達向沙特Humain公司出售超過1.8萬塊人工智能Blackwell晶片，以支援數據中心的計劃。

　　－馬斯克表示，沙特批准將SpaceX旗下Starlink衛星網路服務用於航空和海事用途；而特斯拉亦有計劃將自動駕駛計程車引入該國。

 

關注宏觀經濟變化

 

　　至於大市，隨著標指升至5900點以上，雖然短線有望繼續受惠市場氣氛，但估值上已日漸接近24倍，筆者還是認為不宜過於進取及樂觀。事實上，上周五（16日）公布的密歇根大學5月美國消費者信心指數初值只為50.8，低於市場預期的53.4，而消費者一年通脹預期初值則升至7.3%，低增長高通脹預期的宏觀背景，實不利股市進一步大幅上揚。

 

　　本周有多位美國聯儲局委員將發表講話，大家要留意他們對美國經濟及貨幣政策的觀點。筆者認為，除非當地經濟於短期內明顯轉差，否則6月減息機會甚微。本周經濟數據主要與樓市及PMI相關，重要性相對略低。

 

HIMS成為市場焦點

 

　　是次分享的個股為Hims & Hers Health(US.HIMS)，集團經營專業遠程醫療平台，將消費者與持牌醫療人員聯繫起來，提供各類型醫療服務。集團股價自4月中下旬至今急速上升超過一倍，成為了市場焦點，利好消息包括收入高於預期、與諾和諾德(Novo Nordisk)合作提供減肥藥Wegovy，以及受惠大市氣氛轉好。

 

估值偏高波動大

 

　　針對首季業績，筆者的看法偏向中性，原因是縱使首季盈收理想，惟管理層對次季的展望甚為保守（預期第二季收入增長67.9%至74.2%，即5.3億至5.5億美元，低過市場預期）。進一步而言，經過大幅揚升後，估值已偏高，現價達2026年35倍EBITDA。因此，就算HIMS在社交平台上成為焦點，本專欄仍建議先作觀望。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

＊筆者非證監會持牌人，無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

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