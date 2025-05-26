比拼華爾街－溫傑 | 美股再趨波動，市場熱炒核能股（有片）

《比拼華爾街》上周美股三大指數均下跌，表現符合筆者早前觀點，即股市已升到偏高估值（以標指為例，5900點時的預測市盈率達23.6倍），走勢將趨向波動。以上周而言，負面消息包括美國遭評級機構穆迪下調信貸評級，重燃市場對美國資產的憂慮，以及關稅戰或再惡化（美國總統特朗普威脅要向歐盟加徵50%關稅，並向蘋果及三星進口的智能手機徵25%關稅），都令美股受壓。

本周一（26日）早上執筆時，特朗普在與歐盟委員會主席馮德萊恩通話後表示，同意將美國與歐盟貿易談判的最後期限延長至7月9日，消息公布後美期有所反彈。

本周多項重點

本周大家要繼續關注多項因素，包括關稅發展、債息去向、企業盈利及經濟數據等。如果關稅戰又再升溫，有機會進一步打擊美元資產表現，包括當地國債。債價下跌（即債息再升）將影響市場氣氛，上周30年期國庫券孳息率曾升至5.1%，創下2007年以來新高。

另外，權重焦點股英偉達(US.NVDA)將於周三公布業績，公司之前指引是上季收入將為430億美元（加減2%），筆者預期收入或達433億至435億美元，經調整後每股盈利料達0.88至0.9美元。至於經濟數據，應留意4月PCE，預期按月升0.1%，按年則升2.2%；核心PCE按月及按年則預期升0.1%及2.5%。惟要留意的是，是次通脹數據的影響性或相對有限，6月時公布的5月數據會較能夠反映關稅對物價的影響。

華府政策支持核能

個股方面，近日核電股非常當炒，部分相關股份上周五（23日）單日升幅達兩至三成。事緣特朗普政府希望在美國興建大量人工智能（AI）數據中心，而由於數據中心用電量甚大，因此華府致力加速各企業興建小型核電廠，以滿足相關的電力需求。特朗普最終於上周五（23日）簽署多份行政命令，指令改組負責審批核電廠項目的獨立機構核能管理委員會（NRC），目標是令到小型核電項目審批時間縮短至18個月。

美股市場上有不同核電相關股，例如Constellation Energy(US.CEG)是當地最大核能發電商；而Oklo(US.OKLO)和Nuscale Power(US.SMR)等企業，則專注於開發先進的小型核反應爐技術。以下簡單介紹Oklo，其股價上周五上升23%。根據資料，此公司成立於2013年，及後受到包括OpenAI執行長Sam Altman等知名投資者支持，專注於設計小型高效核反應爐（即Small Modular Reactor，規模比常規核分裂反應爐小）。

核能股股價波幅大

雖然受到市場支持，惟大家要知道公司作為初創企業，尚在初段發展期，中短期也未必會錄得盈利。今年首季，公司每股虧損0.07美元，優於預期的負0.08美元。基於未有盈利而未來發展變數大，就算受惠AI浪潮及具政策憧憬，其以往股價表現甚為波動，若要投資此類公司，宜待股價下跌時小注部署。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

＊筆者並非證監會持牌人，現時持有英偉達股份。

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