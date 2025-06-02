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比拼華爾街－溫傑 | 美股高位波動，關注邁威爾科技（有片）

02/06/2025

　　《比拼華爾街》雖然上周美股三大指數均回升，但多項因素值得各位戰友關注，例如中美貿談再現波瀾，或為後市帶來壓力。

 

中美貿談再現變數

 

　　首先，美國財長貝森特（Scott Bessent）於上周四（29日）表示，中美雙方目前的貿易會談有點停滯不前。及後總統特朗普直指中國徹底違反與美國的協議，都令貿易談判前景蒙上陰影。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）亦指，中國在履行協議方面動作緩慢，並提到中國對稀土等關鍵礦物的限制。他進一步指出，如有必要，美方將擴關稅行動。值得留意的是，外媒報道，中美貿易協議或正正因為稀土出口問題而有機會破裂。

 

　　此外，美國眾議院通過《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act)，除有機會於未來大幅拉高美國財政赤字，削弱美元資產的吸引力，其隱藏的一項條款（第899條款，Section 899）在特定情況下允許對外國企業及投資者徵收額外稅款（包括所賺取的被動收入，例如債息和股息），或令貿易戰升級為資本戰。

 

　　第899條款題為「執行針對不公平外國稅收的補救措施」(Enforcement of Remedies Against Unfair Foreign Taxes)，若被美國視為「歧視性」(discriminatory)國家，可增加該國投資者在美國獲得被動收入時的應用稅率。

 

本周關注勞動市場數據

 

　　基於以上不明朗因素，因此就算近期經濟數據理想，例如PCE符合預期及密歇根大學消費信心指數高於預期，筆者還是建議部署時不宜過於進取。本周大家要繼續關注關稅戰的發展，而將於周五（6月6日）公布的勞動市場數據同樣重要，預期非農業新增職位會由前月的17.7萬個，上月回落至13萬個，同期失業率則估計按月持平於4.2%。

 

邁威爾科技值得留意

 

　　本周會介紹ASIC概念股邁威爾科技（Marvell Technology）(US.MRVL)，其數據中心客戶包括超大規模雲端服務供應商Alphabet、亞馬遜、Meta及微軟。ASIC是指「特定應用集成電路」（Application Specific Integrated Circuit），不同於通用的CPU（中央處理器）以及GPU（圖形處理器），ASIC是針對特定應用所設計的專用晶片。相關股份曾於去年下半年熱炒，但隨著部分企業業績令人失望，加上DeepSeek出現後，投資者對美國晶片股觀點改變，都令股價顯著回調。

 

　　集團首季每股盈利為62美仙，高於預期的61美仙；銷售額按年增63%至19億美元，略高於預期的18.8億美元；本季展望為調整後每股盈利67美仙，銷售額為20億美元，符合市場預期。

 

中長線股價上升潛力吸引

 

　　縱使集團股價在業績公布後下跌，惟基於盈利持續增長，投資者不需太擔心。而對進取投資者而言，若股價進一步回落，或是買入作中長線投資的好機會。筆者對其6至12個月的股價表現有信心，往後將會適時再為大家跟進。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 


＊筆者並非證監會持牌人，沒有持有上述股份。

 

＊《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2025 13:27
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