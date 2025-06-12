新股復熾 | 業界料今年約十隻外資IPO，公售回撥至少維持三成

中、港兩地一方面大力鼓勵內地企業在港上市，同時本港政府亦努力吸引東盟國家、中東企業IPO。有「新股女王」之稱的Vistra卓佳董事總經理兼IPO及過戶處總監鍾絳虹接受《經濟通通訊社》訪問時透露，2025年預計有「十隻八隻」外資IPO，當中公司有部份東南亞客戶，例如較早前完成本港首宗de-SPAC的獅騰控股(02562)及上述未上市泰國飲料品牌，惟中東企業暫未見參與。她亦強調，香港市場仍以內地企業為主。

香港曾推HDR吸引外資皆「水土不服」

儘管市場被指單一倚賴中資，本港亦有新股限制美資，市場充滿不確定性。鍾絳虹則認為，「理論上市場不可以倚賴單一(資本)，但是基於香港性質，就是倚賴單一(資本)」。她談及香港曾經有推出香港預託證券(HDR)，形式類似美國預託證券(ADR)，惟「水土不服」，幾乎已全部除牌。另她稱，她本人有份處理過在港上市的外國公司，如普拉達(01913)、新秀麗(01910)都不算很成功。

資料顯示，港交所(00388)於2008年推出HDR，其後上市公司分別為巴西企業淡水河谷；美國手袋品牌COACH；日本最大網上券商思佰益及迅銷(06288)，目前只有Uniqulo及GU母企的迅銷未有除牌。

吸引外資，除非港股估值特別高

鍾絳虹續指出，若外國公司要來香港上市，除非本港估值較紐約、納斯達克、倫敦交所都高出很多。談及現時港股估值介乎10至11倍，相對美股偏低，她反指估值低亦即有機會吸引到一些資金買入較為便宜的港股IPO，如東南亞及歐洲資金，從而為IPO價格及宗數提供增長潛力。

IPO公售回撥建議至少維持30%

港交所近年推出新上市規則，如18C、SPAC，被問及是否仍有需要扭出新招刺激新股市場，鍾絳虹關注市場流動性，認為較早前港交所新股回撥諮詢文件稱，公開發售回撥機制上限從50%降至20%的建議不合理，應至少維持30%。基於港股散戶佔比較大，此舉可提升散戶參與度和市場流動性。她亦指出，流動性比政府建議放寬「每股手數」更關鍵，因後者雖便利交易，但可能亦增加交易成本。

寧德Reg S限制美資規避監管風險，光證伍禮賢:大型A+H股或續見類似限制

儘管HIBOR走低反映資金需求增加，但鍾絳虹認為利率對IPO影響有限，個股前景才是關鍵。地緣政治及中美貿易戰帶來不確定性，如寧德時代(03750)(深:300750)採用Reg S方式(限制美國投資者參與)以規避監管風險。光大證券國際策略師伍禮賢回應查詢時指出，預測大型或具代表性的A+H股可能繼續採取類似限制，特別是涉及美國「黑名單」行業的公司。

撰文：經濟通通訊社記者許英略

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