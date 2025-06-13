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洪灝專訪 | 關稅最壞時點已過，流動性充裕港股喚醒動物精神（有片）

13/06/2025

　　時隔逾年，港股本周曾重上24000點大關，高見24438，後市能否刷新去年3月的24874點新高？北水年初至今淨流入逾6200億元，又能否實現「跨過羅湖橋，奪取定價權」的宏願？蓮華資產管理（Lotus Asset Management）首席投資官管理合夥人洪灝於專訪表示，中美關稅戰今年最壞的時間點或已過去；在流動性充裕、新消費股示範效應等，將繼續喚醒港股的「動物精神」，惟北水「定價權」，則不是純看「誰手上錢多」的事情。

 

關稅戰今年最差時點或已過

 

洪灝專訪 | 關稅最壞時點已過，流動性充裕港股喚起動物精神（有片）

 

　　洪灝首次於蓮華資管的新辦公室接受訪問，笑言玉如意、紫水晶、古銅錢、富貴竹等令風水大旺，而港股今年至今亦是表現最好的主要市場之一。

 

　　眼見港元由5月初的強方保證跌至弱方保證，怎看下半年後市？他指，中美於倫敦達成框架共識，關稅戰今年最差的時間點可能已過；或者說未來幾個月，不認為關稅對香港市場的干擾，會比4月初「解放日」那周更大。

 

　　其次，錢仍在源源不斷流入香港，無論基礎貨幣M0擴張至疫情時最高峰時的三分二水平，還是一個月銀行同業拆息（HIBOR）跌穿1%，都顯示市場流動性非常充裕，儘管市場本身有自發的力量去糾正港元過強或過弱的行為。

 

新消費股賺錢效應必被看到

 

　　洪灝稱，香港是一個小型開放的市場，「在有錢的時候，人們的動物精神自然喚醒起來」，而之前上市公司例如新消費股今年回報標青，賺錢效應亦必然會被看到，並為更多想來港股上市的公司提供示範效應。

 

洪灝專訪 | 關稅最壞時點已過，流動性充裕港股喚起動物精神（有片）

 

　　眼見北水淨流入規模已近去年全年7440.3億的近85%，會否影響港股風格或左右定價權？他表示，內地A股日均成交約1.5萬億元人民幣，如果北水真的有影響，令港股日均成交續擴大到8000億港元甚至更多，相信對吸引投資者的關注、市場動量交易／價格發現等，都有很好的作用。

 

不認為「錢多＝有定價權」

 

　　至於定價權，他認為，並不是說誰手上錢多，誰就有定價權，「真的不是這樣」。他舉例指，有一些股票今年之所以表現好，正正是因為流通盤非常小，真正能夠自由買賣的股票可能只佔總股本10%左右，換言之是很好控盤。「你說誰有這個定價權呢，肯定不是董事長，也不是PE，而是控制這個10%流通盤的人。」

 

　　立即去片：https://youtu.be/4-MUrFDND7A

 

 

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