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比拼華爾街－溫傑 | 中東局勢拖累美股，博通績優具憧憬（有片）

16/06/2025

　　上周美股三大指數均下跌，主要受累上周五（13日）中東局勢惡化令股市明顯受壓。事緣以色列空襲伊朗多個目標，而後者亦隨即報復，以無人機攻擊以國，並發射大量導彈攻擊對方。

 

短期發展未明朗

 

　　由於事態仍在發展，現時實難以準確判斷其對美股的影響，保守投資者可稍作觀望。樂觀而言，若兩國停火，透過外交手段解決問題，股市有望回升；但在較差的情況下，例如伊朗封鎖霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)或中東出現更廣泛衝突，油價將大幅揚升，美國通脹將回升而經濟會顯著受累，在投資者避險之下，股市將進一步回吐。

 

　　建議投資者關注其他中東國家，以及美國的取態。根據媒體報道，石油出口國組織及盟友(OPEC+)核心成員國沙特阿拉伯呼籲以色列即時停止攻擊行動。而特朗普則指出，以色列對伊朗的襲擊完全不涉及美國，後者若對美方作出任何形式的攻擊，美軍將會以空前的力度回擊。

 

或為中長線吸納機會

 

　　可惜的是，阿曼外交部長Badr Albusaidi於上周六（14日）表示，原定周日（15日）舉行的美伊第六輪伊朗核問題談判已確定取消。因此就算筆者認為若美股因今次事件而下跌，實為投資者中線部署的好機會，短線不宜過於進取。

 

　　今個星期大家當然要留意中東戰爭的後續發展，另外美國聯儲局議息，以及零售銷售數據均為重點。雖然預期當局會維持息率不變（筆者料美國9月才會減息，惟關稅戰及中東問題都帶來變數），但基於聯儲局會更新經濟預測，並發表最新的點陣圖，因此大家應要關注。至於零售銷售，估計為零增長，部分大行更預測為負增長。

 

候低買入優質股博通

 

　　隨著中東局勢惡化，原油及黃金自然成為市場焦點，部分無人機相關或軍工股亦即時熱炒，但筆者則傾向關注盈利持續增長的優質股，並把握股價回調而分段吸納（因此類股份早前普遍已升至較高水平，估值或偏高，股價回落反而是好機會）。

 

　　例子之一是作為無廠半導體公司的博通(Broadcom)(US.AVGO)，其2025財年第二季度（截至5月）業績優於預期。期內營業收入達到150億元（美元．下同），較去年同期增長20%，主要由人工智能半導體的強勁需求所推動；淨利潤更激增134%達到49.7億元。

 

　　針對財年第三季（截至8月），集團預期收入約為158億元，按年增長21%，而經調整EBITDA的利潤率亦將保持強勁，至少佔營業收入的66%（與第二財季相近）。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

*筆者並非證監會持牌人，沒有持有上述股份。

 

*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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