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專訪 | 吳明發：對郵輪市場復甦有信心，滿意領航星號首航情況

02/07/2025

　　麗星郵輪的「領航星號」完成翻新後上周五（6月27日）首次抵港，由上周五起至今年11月14日，以尖沙嘴海運碼頭為母港，開啟2025年郵輪航季。

 

專訪 | 吳明發：對郵輪市場復甦有信心，滿意領航星號首航情況

領航星號

 

　　疫情對全球郵輪業造成重大衝擊，麗星夢總裁吳明發接受《經濟通通訊社》訪問時表示，對郵輪市場的復甦非常有信心，並指麗星郵輪在過去兩年半時間便新增了三艘新郵輪，當中包括探索星號、領航星號以及雲頂夢號，形容其進度「非常快」，亦對相關郵輪的載客量非常滿意，加上集團在東南亞的布局，以及是次以香港作為母港的安排，凸顯出集團對郵輪市場信心是非常大。

 

　　 他指出，麗星郵輪正積極地開拓航空以及鐵路等方面與郵輪的配合，包括「飛航郵輪」和「鐵路郵輪」套票等，希望是次把「領航星號」的母港設在香港的安排，能夠把世界各地的客人帶來香港，同時亦希望能夠針對大灣區以及中國內地的旅客。

 

　　他續指，是次以香港作為母港，集團跟香港旅遊發展局等政府機構進行了多番討論，並指有關方面作出了積極的配合，強調集團對在香港的布局非常有信心，「假如我們沒有信心，我們也不會來」。

 

對「領航星號」在香港首航情況非常滿意

 

專訪 | 吳明發：對郵輪市場復甦有信心，滿意領航星號首航情況

麗星夢總裁吳明發（吳仲賢攝）

 

　　他表示，集團在「飛航郵輪」和「鐵路郵輪」在這方面已經做了非常多的準備工作，集團正緊密地跟航空公司以及旅遊業界進行合作，包括相關的價錢推廣等，而在高鐵方面，也會進行類似的合作，並指出最理想銷售比例為飛航佔四至五成、本地市場佔四至五成。

 

　　他提及，對「領航星號」在香港首航的情況非常滿意，是次首航「全船滿」，「看到我們的客人每個都很開心，他們的笑容就是我們的滿意度」，並指接下來幾個航次也已經客滿，

 

集團在亞洲多地均有不同母港布局

 

專訪 | 吳明發：對郵輪市場復甦有信心，滿意領航星號首航情況

 

　　被問及集團的優勢，他指出，而集團是亞洲唯一在許多地方都有不同的母港布局郵輪公司，並指其優勢為具有國際的操作經驗，員工來自世界各地，集團的三艘遊輪能提供非常多的選擇，如新加坡、泰國及日本等多個地方，同時亦提供周末海上游等，並指出麗星郵輪價格大致上趨向大眾化，而尤其是疫情過後，集團根據客人對旅遊產品的要求而作出相應的調整，強調集團定價非常有性價比。

 

　　他直言:「因為我們已經有一段時期沒回到香港，這次回到香港，我們也希望通過非常有性價比的價格，給客人一個很好的體驗，重新把這個產品介紹給客人。」

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

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