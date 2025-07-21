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比拼華爾街－溫傑 | 三大指數個別發展，GE上升潛力吸引（有片）

21/07/2025

　　雖然美國消費者信心數據優於預期，可惜個別企業業績令人失望，加上市場繼續觀望美國及其他國家的關稅談判，上周五（18日）美股三大指數個別發展，當中以納指表現較佳。一周計，三大指數同樣是個別發展，其中納指表現最好，按周上升1.5%。

 

　　提到市場較關心的關稅戰，最新消息是特朗普有意把針對歐盟的關稅水平定在至少介乎15%至20%之間，令投資者擔心兩地的貿易談判或有變數。另一方面，財長貝森特與日本首相石破茂見面後表示，兩國仍有可能達成關稅協議。

 

美國經濟數據理想

 

　　經濟數據方面，6月零售銷售按月回升0.6%，扣除汽車和汽油銷售則增0.6%，均優於預期。7月密歇根大學消費信心指數亦升至61.8，為5個月高位，同樣優於預期。由於數據理想，就算上周公布的通脹數據（CPI及PPI）符合預期，9月減息的機會已跌至不足53%。

 

　　特別要留意的是，除早前美國聯儲局的會議紀錄外，再有理事指出關稅對物價的影響。聯儲局理事庫格勒表示，隨著特朗普政府關稅的影響開始傳導至消費者價格，聯儲局一段時間內不應減息。筆者認為，7月固然不會減息，9月亦變成「五五波」。

 

　　由上周開始，美股已進入業績期，本專欄會待一至兩周後再作出較全面的分析。反觀，特朗普已正式簽署穩定幣法案成為法例，反映穩定幣監管立法進入實施階段，估計短期數字資產會繼續成為港美投資市場的其中一個焦點。

 

繼續留意企業業績

 

　　今周美國將會公布多項經濟數據，包括服務業及製造業PMI、成屋及新屋銷售，以及耐用品訂單，當中最後者，估計會由5月的16.4%，變成負9.4%（5月數據主要由運輸設備帶動，料6月將會正常化）。另外，大量大型企業將公布業績，例如周三（23日）的Alphabet(US.GOOGL)及Tesla(US.TSLA)。

 

通用電氣現專注航太業務

 

　　由於美股估值偏高，加上難以準確預判企業業績，因此在業績期內，除非筆者對部分未公布盈利的企業具甚大信心，否則會傾向選擇已發布財報的企業。今周我們會介紹通用電氣(General Electric Company)(US.GE)，要留意的是集團經過重組及剝離其他業務（例如醫療保健及能源）後，現時實以GE航空(GEAerospace)的名義開展業務，主力提供航太引擎。

 

上調全年盈收預測

 

　　集團第二季度營業收入超過100億美元，增長23%，優於預期約7%。期內每股盈利受惠於收入及利潤增長、稅率優惠、利息支出下跌，以及股份數量減少，較預期的1.43元高出16%，達1.66美元。集團同時上調了2025財年的全年指引，把收入增長預測從低雙位數上調至中雙位數，並預計調整後每股盈利將達5.60至5.80美元，顯著高於之前預測的5.10至5.45美元。

 

　　雖然公司股價自4月初的低位大幅上揚（現價為263.27美元，年初至今回報為56%），但估計明年每股盈利會進一步升至約6.5美元，12個月目標價為300美元。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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