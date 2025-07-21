  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

舖市寒冬 | 潘志明談鄧成波︰唔好景瓣瓣唔掂，破產只是時代的錯

21/07/2025

舖市寒冬 | 潘志明談鄧成波︰唔好景瓣瓣唔掂，破產只是時代的錯

 

　　據高等法院文件顯示，鄧成波家族遺產管理人於2025年6月底遭靄華物業信貸有限公司入稟申請破產，疑因拖欠物業貸款所致。案件已排期於9月30日聆訊。從事地產代理行業逾30年的中原（工商舖）董事總經理潘志明接受《經濟通通訊社》訪問時指出，他與鄧成波家族頗為熟悉，回顧鄧成波在最光輝年代的投資策略時，他指出在當年香港旅遊業發達、消費力強勁、經濟蓬勃的環境下，舖位的升值能力自然強勁。鄧成波不僅買入舖位並找到名牌租客、透過加建改建物業增值，又利用政府政策活化工廈，改造為銀座式商廈或酒店等。潘志明指出，「百足咁多爪，到底係唔係好事呢？」他認為，這種多線發展的模式在好景時或許如魚得水，但也潛藏隱憂。

 

　　香港近年經濟環境急劇轉變，讓街舖市場面臨嚴峻考驗。潘志明直言，「香港近年都唔知走咩運」，2019年社會運動打擊經濟，其後數十萬人移民離開香港，加上幾年疫情肆虐，「不要說四大皆空，而家係乜野都空。」

 

　　他強調，「好景時百足咁多爪瓣瓣掂，唔好景時都瓣瓣唔掂！」鄧成波家族此次事件影響最深，正是市場轉折得太急速，「你話關邊個事？」這或許是時代的錯，但難以避免。

 

　　面對街舖價格從高位下跌近五成，潘志明認為投資者需審慎應對。他直言，「依個浪其實不容易，有人避得過，有人避不過。但避得過不代表沒有輸，大家都有輸，只係未輸到底。」對於有實力的投資者，「可以唔賣住，繼續守住」，但關鍵在於「仲有幾多能力去支撐」。

 

撰文：經濟通採訪組記者柳英傑

 

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00868

信義玻璃

8.750

異動股

00376

雲鋒金融

3.760

異動股

01108

凱盛新能

5.400

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,502.44
    +179.37 (+0.405%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,309.62
    +4.02 (+0.064%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 20,892.69
    -81.49 (-0.389%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升50.710
變動率︰+4.026%
較港股︰+0.02%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.035
變動率︰+1.591%
較港股︰+0.39%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌35.968
變動率︰-2.780%
較港股︰+0.33%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.076
變動率︰-11.023%
較港股︰-12.32%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升92.450
變動率︰+4.099%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升115.040
變動率︰+3.027%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.420
變動率︰+2.643%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.660
變動率︰+2.055%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升13.010
變動率︰+6.552%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升32.730
變動率︰+5.683%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌123.710
變動率︰-3.675%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌48.890
變動率︰-8.119%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/07/2025 17:53 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/07/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/07/2025 17:53 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00868 信義玻璃
  • 8.750
  • 00376 雲鋒金融
  • 3.760
  • 01108 凱盛新能
  • 5.400
  • 01948 優矩控股
  • 6.560
  • 02338 濰柴動力
  • 17.740
股份推介
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 17.020
  • 目標︰$19.50
  • 08275 中國新消費集團
  • 0.145
  • 目標︰--
  • 03068 ＦＡ南方以太幣
  • 17.530
  • 目標︰$21.00
  • 00489 東風集團股份
  • 5.130
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
人氣股
  • 00200 新濠國際發展
  • 5.130
  • 00388 香港交易所
  • 432.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00005 滙豐控股
  • 99.700
  • 00700 騰訊控股
  • 526.000
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 85.100
  • 目標︰$104.00
  • 03896 金山雲
  • 8.050
  • 目標︰$10.00
  • 03323 中國建材
  • 4.950
  • 目標︰$5.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/07/2025 16:45  《盤後部署》恒指發力重上二萬五，九毛九銷售跌已預期回調可買

22/07/2025 16:43  周大福(01929)上季零售值跌1.9%，港澳同店銷售升2%

22/07/2025 16:01  【佳寶賣盤】收購佳寶有跡可尋，京東攻港勢掀「即時零售」大戰

22/07/2025 13:42  領展：債務比例維持20%水平，將繼續探索海外投資機會

22/07/2025 16:22  【ＡＩ】馬斯克再揭白宮瘡疤，指「星際之門」項目陷入財困

22/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒１７億元，買國壽沽國泰君安國際

22/07/2025 08:23  【大行炒Ｄ乜】高盛升地產股目標惟降恒地，摩通上調港銀目標價

22/07/2025 16:31  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至０﹒１２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創三年半高，B站首入財富中國500強，人幣穩新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控 | 拆息低企股息仍吸引兼密密回購，滙控曾重上紅底應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

佳寶賣盤 | 收購佳寶有跡可尋，京東攻港勢掀「即時零售」大戰新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

Uber微信小程序率先登陸香港及日本︰免App免綁定信用卡輕鬆預約行程，將拓展至全球9個地方
人氣文章

影視娛樂

第4屆青龍系列大獎｜IU憑《苦盡柑來遇見你》奪視后，朱智勛憑《外傷重症中心》再度奪視帝
人氣文章

小薯茶水間

冷氣機慳電秘訣｜日本專家教路：調高風量比調低溫度更涼快！兼慳一半電！
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

在交友App認識的對象，總是發展得特別快！人來人往、快來快去是拍拖新常態？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性治療師談紅姐事件：發現「她」原來是「他」，為何還要一頭栽進去？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

尖沙咀紳士服裝Hidden Gem！兩大日本業界大師到場坐鎮，剖析 Made in Japan 背後的製作故事！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
猝死 │ 40歲準爸爸開工猝逝：地庫停車場拉電線突發不適，揭示猝死6大高危因素
人氣文章
昔日女神57歲台灣女神伊能靜遊巴黎：素顏嚇親網民，被狠批髮量少臀部下垂
人氣文章
22歲養子患先天心臟病，54歲張慧儀獨力照顧19年，真情剖白：對單親媽媽多些包容
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事22/07/2025
神州經脈 | 滬指創三年半高，B站首入財富中國500強，人幣穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

不要和聯儲局對著幹

22/07/2025 14:12

貨幣攻略

關稅戰 | 美財長：下一輪中美談判或涉購買俄羅斯和伊朗石油問...

22/07/2025 09:59

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處