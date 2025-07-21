舖市寒冬 | 潘志明談鄧成波︰唔好景瓣瓣唔掂，破產只是時代的錯

據高等法院文件顯示，鄧成波家族遺產管理人於2025年6月底遭靄華物業信貸有限公司入稟申請破產，疑因拖欠物業貸款所致。案件已排期於9月30日聆訊。從事地產代理行業逾30年的中原（工商舖）董事總經理潘志明接受《經濟通通訊社》訪問時指出，他與鄧成波家族頗為熟悉，回顧鄧成波在最光輝年代的投資策略時，他指出在當年香港旅遊業發達、消費力強勁、經濟蓬勃的環境下，舖位的升值能力自然強勁。鄧成波不僅買入舖位並找到名牌租客、透過加建改建物業增值，又利用政府政策活化工廈，改造為銀座式商廈或酒店等。潘志明指出，「百足咁多爪，到底係唔係好事呢？」他認為，這種多線發展的模式在好景時或許如魚得水，但也潛藏隱憂。

香港近年經濟環境急劇轉變，讓街舖市場面臨嚴峻考驗。潘志明直言，「香港近年都唔知走咩運」，2019年社會運動打擊經濟，其後數十萬人移民離開香港，加上幾年疫情肆虐，「不要說四大皆空，而家係乜野都空。」

他強調，「好景時百足咁多爪瓣瓣掂，唔好景時都瓣瓣唔掂！」鄧成波家族此次事件影響最深，正是市場轉折得太急速，「你話關邊個事？」這或許是時代的錯，但難以避免。

面對街舖價格從高位下跌近五成，潘志明認為投資者需審慎應對。他直言，「依個浪其實不容易，有人避得過，有人避不過。但避得過不代表沒有輸，大家都有輸，只係未輸到底。」對於有實力的投資者，「可以唔賣住，繼續守住」，但關鍵在於「仲有幾多能力去支撐」。

撰文：經濟通採訪組記者柳英傑

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情