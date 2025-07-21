舖市寒冬 | 李根興︰生意難做料租金續下行，最快第四季斥2億再入市

在香港零售業面臨多重壓力之際，內地旅客雖逐漸回流，但消費模式轉變、競爭加劇及租金下調等因素，正重塑街舖市場格局。盛匯商舖基金創辦人李根興接受《經濟通通訊社》訪問時指出，儘管目前生意「難做」，但核心區仍有吸引力，基金將透過賣舖套現「換貨」，最快今年第四季斥1億至2億元再度入市布局。

近期內地旅客回港雖有所增加，惟消費力明顯減弱，多為「特種式旅遊」，即短期、低消費的行程，對香港零售及街舖市場的提振影響有限。李根興指出，當前香港品牌正面臨三大競爭壓力。首先，本地消費者傾向「北上消費」，尤其周末離港購物，該批人士談及香港品牌時，就覺得「貴」。

其次，網上平台及外賣服務崛起，侵蝕實體店生意，同時網購及在家用餐習慣，令實體餐廳消費減少。第三，內地連鎖品牌大舉進軍香港，憑藉低成本優勢搶佔市場。「內地很多連鎖店，一直打進來香港，佢地本身成本、人工、食材的成本比較平，佢地過來香港的時候，馬上就可以賣到香港價錢」，李根興解釋，這些品牌視香港為「發展空間很大」，因內地市場更「內捲」，競爭激烈。但他強調，無論零售或餐飲的市場並沒有縮小，反而比以前有所擴大，只不過「本地生意就更加難做」。

助租客宣傳減成本，民生區租金今年預計跌一成

盛匯商舖基金創辦人李根興

作為持有大量街舖的基金創辦人，李根興直言，無從完全避開市場挑戰，但強調轉型關鍵在於租賃策略及支援租客。他指出，無論租客是來自香港或內地，「最重要是有租舖的人」。李根興舉例指，出租舖位時會積極協助租客，包括宣傳推廣及減輕入場成本，同時基金提供裝修費補貼，減輕租客開店成本。

談及租金走勢，李根興指出，香港目前「人係多咗，但始終消費力弱咗，競爭大咗」，因此他估計今年租金將有下調壓力，當中民生區街舖租金料下跌一成左右；核心區則因租賃活動仍然活躍，故租金可保持平穩。

今年目標沽出3億元舖位，最快第四季再度入市

面對市況低迷，李根興透露基金今年積極賣舖，目標賣出2億至3億元舖位，以應對投資者贖回及換貨需求，實現貨如輪轉。他指出，「當市場升市時，多人俾錢基金，當然要買舖投資；而當跌市時，投資者想贖回資金，我地就賣舖套現。」他強調，這屬基金的常態操作，日後亦會沿用相同方法。他以地產發展商作例子，「我唔會坐（貨）喺度等，總之起好樓，發展商而家要賣都係虧本賣」。

他指出，截至目前，基金已賣出10間舖位，套現1.5億元，今年下半年將繼續賣舖，目標達成2億至3億元。沽舖所得將用作「換貨」，他直言「現在的舖好平，我很想買舖」，未來基金將視乎是次沽貨最終套現金額，最快第四季重新入市，目標以1億至2億元買入新舖位。

面對銀行對商業物業貸款趨緊，李根興表示，基金沒有call loan壓力，因借貸比率低。他透露，目前基金的淨負債比率僅15%左右。他強調，是次沽舖行動並非銀行call loan，而是因投資者贖回資金，同時基金有意換貨，故才有大規模賣舖行動。

撰文：經濟通採訪組記者柳英傑

【你點睇？】颱風韋帕吹襲本港，當局「超前部署」進行應變，特首稱超前部署「絕對是對的」，你是否認同？► 立即投票