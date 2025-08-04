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比拼華爾街－溫傑 | 勞動數據令人失望，微軟業績較預期佳（有片）

04/08/2025

　　上周美股有四大焦點，包括：

 

　　1. 美國與其他國家的關稅協議

　　2. 大量企業公布業績

　　3. 聯儲局議息

　　4. 美國公布7月勞動市場數據

 

　　由於篇幅所限，而最後者（即勞動市場數據）顯著較預期差，並令上周五（1日）美股三大指數全面受壓（道指、標指及納指當日分別下跌1.2%、1.6%及2.2%），以下我們主要剖析相關數據。

 

非農職位增長遠低於預期

 

　　美國勞工部公布，7月非農業職位只增加7.3萬個，低過市場預期的10.4萬個。數據本身已低過筆者認為可驅動減息的10萬個門檻，更重要是當局同時將之前兩個月的職位增加數目大幅向下調整近26萬個，令過去3個月平均僅增加3.5萬個職位，為疫情結束後最惡劣的相關數據。

 

　　至於其他三項數據：
　
　　*失業率上升0.1個百分點，至4.2%，符合預期。

　　*平均時薪按年增加3.9%，升幅大過6月及預期的3.8%。

　　*就業參與率跌0.1個百分點，至62.2%，略低預期。

 

　　由於數據實在太差，市場即時調整減息預期。根據Fed Watch，上周五公布職位數據前，9月的減息機會只為約四成，現時已升至略超過八成；而年底的減息預期亦同時有大變動，減兩次及減三次的機會分別達40.8%及46.4%。另一個消息進一步凸顯最新就業市場數據的衝擊：特朗普宣布將解僱當地勞工統計局局長Erika McEntarfer。

 

關稅迴旋鏢衝擊美經濟

 

　　筆者認同央視的評論：「美國股市收盤下跌，市值蒸發逾1萬億美元。這與美國最新發布的關稅聲明有關，可以看出美關稅政策的一系列影響，正在如迴旋鏢逐個出現。」

 

　　其中一個迴旋鏢是指：「耶魯大學預算實驗室表示，美國政府最新宣布的關稅稅率是近一個世紀以來的最高水平，今年美國普通家庭將因此損失約2400美元。結合（上）周五發布的美國就業數據，這是美國家庭將在未來幾個月面臨更加困難經濟狀況的最新迹象。」

 

　　雖然現時判斷美股是否已見頂仍言之尚早，但筆者建議大家要密切關注未來的經濟數據及企業業績。基於美股估值偏高（以標指計約為24倍市盈率），若數據令人失望，股市回調空間甚大。

 

　　今個星期企業盈利及經濟數據仍為重點，前者要留意ISM服務業指數，上次為50.8，今次預計為51.8；另外貿易餘額及申領失業救濟金人數亦會於周內發布。而業績方面，迪士尼、麥當勞和Caterpillar等大量企業將公布季績。

 

微軟基本因素理想

 

　　上周科技股出現較大調整，對中長線投資者而言，或是投資機會。現時大家應要花時間做功課，找出基本因素好的公司，例如今次介紹的微軟(Microsoft)(US.MSFT)。

 

　　集團第二季季度收入764.4億美元，按年升18%，為3年多來最快增速，高於預期的738.1億美元；每股收益3.65美元，高於預期的3.37美元。仔細分析的話，各項業務的收入均理想，而整體毛利率高於預期。根據集團的展望預測，本季收入為747億至758億美元，預期中間值為752.5億美元，同樣高於市場預期的740.9億美元。受惠於業績甚佳，股價盤後曾抽升8%。

 

股價回調將是買入機會

 

　　其2026財年（由今年7月至明年6月）的每股盈利預測為15.68美元（2025財年為13.54美元），以現價計，預測市盈率為33.4倍。筆者試為，回落至30倍估值將為更佳買入點，建議買入價為470美元。大家可根據自己的風險接納能力及持有期，調整上述買入價建議。另外，針對微軟這種相對成熟但近年需要調高資本性支出的企業而言，市盈率會是較佳的估值方法。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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