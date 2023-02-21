【專訪】陶冬：日本貨幣政策要變天了！（有片）

日本岸田政府正式提名植田和男4月接任日本銀行行長一職，沒有選擇日本銀行現任官員接替退休的黑田東彥。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，此舉有深遠意義。

植田和男並不為人熟知，早期在麻省理工學院獲得經濟學博士，師從經濟學泰鬥、前聯儲副主席、前以色利央行行長斯坦利費舍。而費舍門下，正正包括聯儲前主席伯南克、歐洲央行前主席德拉吉。

他續指，植田和男曾參與日本長達二十多年的零利率和量化寬鬆政策制定，但現在要親手改變。岸田招攬局外人來收拾殘局，就是想和之前的政策做出切割，也讓自己的「新資本主義」理念和已故前首相安倍晉三的「新自由主義」做出切割。而當年植田離開日銀之後，很少對貨幣政策發表言論，所以暫時看不清楚他究竟是「鴿派」還是「鷹派」人物，不過這種模糊反而更容易取得國會的批准。

料植田最快6月宣布新政策框架

他預期，2023年是日本貨幣政策的轉折年。預計植田4月上任後會宣布成立委員會，全面評估過去十年的貨幣政策效果，搭建未來的貨幣政策框架。隨後央行和政府會就一個更具有彈性的通脹目標達成協議。央行操作「回歸基本、回歸常規操作」，不再實施暴力干預。植田最快會在6月宣布新的政策框架，不排除第三季度作出政策更改。調整收益率曲線管理政策，可能是一步到位，來減少震盪期和不必要的猜測。

陶博強調，植田的任務，不僅僅是調整日本國內貨幣政策，更牽涉到維護全球金融穩定。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇