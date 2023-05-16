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【專訪】陶冬：美祭新華盛頓共識　在產業政策上向中國學習（有片）

16/05/2023

　　美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)上月底在布魯金斯學會發表演講指，正在推行一項面向國內外的現代工業和創新戰略。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，拜登政府推出「新華盛頓共識」，修正了之前的純市場競爭傳統，在產業政策上向中國學習。

 

　　他稱，自己90年代初在美國讀經濟學博士的時候，主流經濟學言必稱「華盛頓共識」-以新自由主義為理論基礎的十項宏觀經濟政策，核心內容包括促進私有化、市場化、自由化，加強財政紀律，引進浮動的利率和靈活的匯率，允許資金自由跨境流動等。

 

　　每當發展中國家發生債務危機、匯率危機，需要國際援助的時候，「華盛頓共識」所提出的要求就成為IMF、世界銀行提供資金援助的前提條件。

 

新自由主義理念已死

 

　　不過，沙利文上月對此提出幾項尖銳批評，包括不受約束的市場力量掏空了美國的產業基礎；放鬆管制、減稅、工會和反壟斷癱瘓產生了衝擊美國政治穩定的反效果；金融業優先於實業，導致美國實力快速衰退等。他認為，政府組織和推動的產業政策是比市場經濟更有效的經濟政策，並要求跨國公司好好配合美國的產業政策，積極配合技術封鎖，務必讓先進技術留在美國，必要時對其他國家實施技術封鎖。

 

　　陶博形容，沙利文所提出的，代表著美國政策理念上的一次巨變，且得到拜登的支持，並在政策上逐漸反映出來了。「要想了解未來的美國，必須忘掉之前的美國。新自由主義理念已死，未來是政府干預下的市場經濟。」

 

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