專訪｜林本利：持倉均衡忌孤注一股，酌量買落後科技股（有片）

中美元首釜山會晤確定貿易戰休兵，10月中跌至25145點的恒指，在周四（13日）再升上27000點大關，多隻股票股價齊創一年新高，到周五（14日）始隨美股回調。於10月20日上線的《一本萬利》專欄和視頻，活道教育中心創辦人林本利曾呼籲大家放膽入市。林Sir最新分享稱，很開心早前預測全部講中。他重申，現時為大牛市，但忌高追，要分段吼低建倉，並留意快要派息股份可財息兼收。板塊輪動下，在高位套現部分傳統藍籌，酌量買一些科技股，確保持倉均衡。

兩大理由撐港股牛市

林Sir表示，熊市需趁反彈減持，但本周港股重上兩萬七關口，印證現在仍為大牛市。理由包括：一，美國將繼續減息，儘管速度會時快時慢，利好對息口相當敏感的港股和港樓；二，香港最新多項經濟數據表現正面，包括第三季GDP升3.8%，10月PMI錄51.2，國慶中秋黃金周、全運會、聖誕將持續有利零售市道。

近期香港多項經濟數據表現正面，零售市道亦見回暖。(AP)

他稱，拉動這一輪升市的主要是傳統大藍籌，如長和(00001)、新地(00016)、友邦(01299)、中銀(02388)、滙控(00005)，甚而連中電(00002)、中海油(00883)也彈升，形容是始料不及。

怎樣可財息兼收？林Sir指出，下半年派息股份為數不多，例如新地、滙控、中銀，如趁除息前在10月中低位買入，即可不到一個月財息大賺13%至14%。

隨時有六七成貨在手

怎麼看後市？林Sir表示，如果趁10月中低位入了貨的話，現在已是大賺，再入貨的話，心態應是長期持有，且未來兩三年都覺得現價為值得買入，並有信心每年賺到10%。他續指，由於傳統藍籌大幅跑贏科技股，令持倉的科技股比重減少，不妨賣出傳統大藍籌套現，酌量買一些落後的科技股，但無論如何，要有六七成貨在手。

投資者的倉內應有騰訊等權重科技股 (AP)

他強調，倉位一定要很平衡，很多人聽消息只買某一隻股票，「整個倉都是一隻股票，這是不對的」。正確的做法應是有10隻以上股票，兩三成是滙控、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)三隻權重股，另外亦要包括傳統藍籌、收息「中特估」及科技股。

經濟通通訊社記者 俞瑾

