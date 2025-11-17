  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 減息預期降溫，甲骨文豪賭AI發展（有片）

17/11/2025

　　市場仍然擔心科技股估值過高，加上美國聯儲局減息機會下降，上周五（14日）美股三大指數一度顯著受壓。及後雖然有投資者吸納科技股，帶動納指轉跌為升，但道指及標指收市仍分別下跌0.7%及不足0.1%。若以全周計，納指下跌0.5%，道指及標指則分別上升0.3%及不足0.1%。

 

　　上周的重點首推美國政府終於重啟，總統特朗普簽署獲參眾兩院通過的臨時撥款法案，聯邦政府結束破紀錄的43天局部停擺。可惜有兩點要留意：

 

　　1. 是次通過的臨時預算開支法案將於2026年1月30日截止，預示首季市場或再次出現停擺危機。

　　2. 部分數據將不會公布，重啟未有明顯利好美股。

 

部分經濟數據將不會公布

 

　　根據最新消息，本周四（20日）將發布9月非農就業報告，而周五（21日）會公布9月實際薪資等數據。惟早前白宮國家經濟委員會主任哈塞特曾表示，由於10月沒有進行家庭調查，所以當局只能為就業報告取得一半數據，因此將不會公布10月的失業率數據。

 

　　進一步而言，誠如聯儲局主席鮑威爾於10月議息會後的記者會上指出，政府停擺令當局未能完全掌握經濟情況，惟有「收慢車速」，配合近期幾位委員的言論未有如預期般鴿派，都減低市場對減息的期望。依Fed Watch的數據，12月美國下調利率的機率已由之前高於90%，逐步降至現時的44.4%。

 

留意英偉達業績

 

　　今周將有數項經濟數據公布，包括9月勞動市場數據，以及10月房屋及PMI數據。另外，多位官員將發表講話，加上上月的議息紀錄，有機會影響減息預期及大市表現。最後亦是最重要的，是美股仍處業績期，重中之重是股王英偉達(US.NVDA)將公布上季季績。

 

甲骨文大量投資AI

 

　　應讀者要求，今次將分析甲骨文(Oracle Corporation)(US.ORCL)。事緣集團為追逐人工智能(AI)的浪潮，大幅增加借貸以買入晶片並發展數據中心，市場擔心其未來發展，令集團股價及債價都受壓。以股價計，由9月10日的高位345美元，跌至現時的不足223美元，跌幅達35%。

 

　　筆者的觀點是，甲骨文或只適合進取投資者適度部署（博短線反彈或估計集團中長線將在AI業務勝出），原因是其表現非常依賴總體AI發展及需求。意思是如果數據中心需求一如現時市場所預測，集團現時的大量投資將可取得豐厚的潛在回報；惟當發展未如預期，集團財政會面對難關。

 

財務情況轉差

 

　　四項因素值得大家留意：

 

　　1. 集團往後的AI業務，將日漸依賴OpenAI（甲骨文與OpenAI簽署了一份價值3000億美元的算力採購合同）。

　　2. 2025年開始，集團將持續面對負現金流。

　　3. 2025年開始，債務將持續顯著增加。

　　4. 雖然股價回調，今年的預測市盈率仍達37倍。

 

　　作為參考，巴克萊下調甲骨文的債務評級至「減持比重」，指出甲骨文為AI數據中心建設的巨額資本支出已遠超自由現金流能力，債務股本比高達500%，是主要科技公司中最高。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

