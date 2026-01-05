比拼華爾街－溫傑 | 美股連升3年，2026心水股分享（有片）
05/01/2026
總結2025年，美股再度向好，以標普500指數為例，期內上升16.4%，是連續第三年錄得升幅（2023年及2024年的升幅分別為24.4%及23.3%）。雖然以升幅計不及前兩年，但回報已優於大部分投資者的本身預期。
標指目標7440點
筆者對今年美股表現仍持相對樂觀的看法，只是受高估值影響，往後升幅或會由盈利所推動。以2026年預測市盈率24倍計，配合今年指數成分股的預測每股盈利310美元計，標指保守可見7440點。行業及個股方面，料表現更趨分歧，更受基本因素（主要為盈利）主導；筆者看好科技、醫療及金融等股份。
美股在2026年首個交易日（上周五，1月2日），半導體股顯著向好（例如美光飆10.5%），但其他股份各有升跌，令指數於日內顯著波動，而三大指數最終亦個別發展，道指及標指分別升0.7%及0.2%，納指則跌不足0.1%。若以全周計，三大指數均溫和下跌，繼續於高位整固。
上周美國聯儲局公布了其去年12月的議息紀錄，顯示各委員對貨幣政策看法出現明顯分歧（筆者認為主要受各人對通脹前景的觀點所導致，有機會再詳談），但大部分委員認同，隨著時間推移，繼續減息可能會是適宜的做法。
料年內減息兩至三次
Fed Watch的最新數據顯示，上半年減息一次至3.25厘至3.5厘的機會為41.6%，減兩次至3厘至3.25厘的機會則為31.7%。筆者仍然傾向當局今年將減息兩至三次（未來將根據經濟數據及聯儲局觀點調整）。
經濟數據方面，去年第三季GDP增長達4.3%，明顯優於市場預期，當中主要受惠於淨出口。回顧近期所公布的經濟數據，一方面就業增長放緩，但消費依然穩健，未能解決勞動市場疲弱但增長動力理想的矛盾局面。
另外，執筆之時（上周六，1月3日），美國總統特朗普在社交平台表示，已成功對委內瑞拉實施大規模打擊，當地總統馬杜羅及其妻子已被抓獲並被帶離出境。展望今年，地緣政局變化將是環球資本市場的不明朗因素之一。事實上，引述媒體報道，美國智庫外交關係協會(CFR)公布今年國際衝突風險評估，指現時是自二次大戰以來武裝衝突數目最多的時期，跨國衝突明顯加劇。
今周的重點首推將於周五（1月9日）公布的去年12月就業報告，預期非農職位將增加約5.5萬個。而市場對失業率的預測則有較大分歧，有機構認為隨著勞動參與率的進一步提升，失業率或持續上升至4.7%。此外，估計ISM數據很大可能會延續製造業收縮、服務指數擴張的情況，預期ISM製造業指數將持續萎縮(48.4)。
分享七隻心水股
個股方面，以下是筆者針對今年上半年的心水股，未來將會根據市況，適時為大家詳細介紹（其實大部分過往曾作分享）:
|中文名
|英文名
|股票代號
|英偉達
|NVIDIA Corporation
|NVDA
|迪士尼
|Walt Disney Company
|DIS
|燃力士
|Celsius Holdings, Inc.
|CELH
|美光
|Micron Technology，
Inc.
|MU
|禮來
|Eli Lilly and
Company
|LLY
|美國合眾銀行
|U.S. Bancorp
|USB
|斯倫貝謝
(Schlumberger)
|SLB N.V.
|SLB
《香港股票分析師協會理事 溫傑》
筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
