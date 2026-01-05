比拼華爾街－溫傑 | 美股連升3年，2026心水股分享（有片）

總結2025年，美股再度向好，以標普500指數為例，期內上升16.4%，是連續第三年錄得升幅（2023年及2024年的升幅分別為24.4%及23.3%）。雖然以升幅計不及前兩年，但回報已優於大部分投資者的本身預期。

標指目標7440點

筆者對今年美股表現仍持相對樂觀的看法，只是受高估值影響，往後升幅或會由盈利所推動。以2026年預測市盈率24倍計，配合今年指數成分股的預測每股盈利310美元計，標指保守可見7440點。行業及個股方面，料表現更趨分歧，更受基本因素（主要為盈利）主導；筆者看好科技、醫療及金融等股份。

美股在2026年首個交易日（上周五，1月2日），半導體股顯著向好（例如美光飆10.5%），但其他股份各有升跌，令指數於日內顯著波動，而三大指數最終亦個別發展，道指及標指分別升0.7%及0.2%，納指則跌不足0.1%。若以全周計，三大指數均溫和下跌，繼續於高位整固。

上周美國聯儲局公布了其去年12月的議息紀錄，顯示各委員對貨幣政策看法出現明顯分歧（筆者認為主要受各人對通脹前景的觀點所導致，有機會再詳談），但大部分委員認同，隨著時間推移，繼續減息可能會是適宜的做法。

料年內減息兩至三次

Fed Watch的最新數據顯示，上半年減息一次至3.25厘至3.5厘的機會為41.6%，減兩次至3厘至3.25厘的機會則為31.7%。筆者仍然傾向當局今年將減息兩至三次（未來將根據經濟數據及聯儲局觀點調整）。

經濟數據方面，去年第三季GDP增長達4.3%，明顯優於市場預期，當中主要受惠於淨出口。回顧近期所公布的經濟數據，一方面就業增長放緩，但消費依然穩健，未能解決勞動市場疲弱但增長動力理想的矛盾局面。

另外，執筆之時（上周六，1月3日），美國總統特朗普在社交平台表示，已成功對委內瑞拉實施大規模打擊，當地總統馬杜羅及其妻子已被抓獲並被帶離出境。展望今年，地緣政局變化將是環球資本市場的不明朗因素之一。事實上，引述媒體報道，美國智庫外交關係協會(CFR)公布今年國際衝突風險評估，指現時是自二次大戰以來武裝衝突數目最多的時期，跨國衝突明顯加劇。

今周的重點首推將於周五（1月9日）公布的去年12月就業報告，預期非農職位將增加約5.5萬個。而市場對失業率的預測則有較大分歧，有機構認為隨著勞動參與率的進一步提升，失業率或持續上升至4.7%。此外，估計ISM數據很大可能會延續製造業收縮、服務指數擴張的情況，預期ISM製造業指數將持續萎縮(48.4)。

分享七隻心水股

個股方面，以下是筆者針對今年上半年的心水股，未來將會根據市況，適時為大家詳細介紹（其實大部分過往曾作分享）:

中文名 英文名 股票代號 英偉達 NVIDIA Corporation NVDA 迪士尼 Walt Disney Company DIS 燃力士 Celsius Holdings, Inc. CELH 美光 Micron Technology，

Inc. MU 禮來 Eli Lilly and

Company LLY 美國合眾銀行 U.S. Bancorp USB 斯倫貝謝

(Schlumberger) SLB N.V. SLB

《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

