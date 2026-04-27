比拼華爾街－溫傑 | 美股再創高位，市場過度擔憂Celsius（有片）

先回顧上周五（24日）美股市況，受惠英特爾(US.INTC)及英偉達(US.NVDA)股價向好，帶領科技股上揚，加上投資者憧憬美國與伊朗將展開新一輪談判，美股總體向好。其中，標指及納指齊創即市及收市歷史新高，收市分別上升0.8%及1.6%，可惜道指下跌0.2%。

有關伊朗的最新消息：

l. 特朗普表示，已取消美方代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡，與伊朗方面會晤的行程。

2. 有伊朗外交官員表示，伊方已經向美國傳遞信息，要求特朗普減少帶有威脅性的言論。其更明確表示，如果美方立場趨於緩和，伊朗國內的強硬派將更有可能支持談判。

雖然中東問題仍未平定，預期會繼續為後市帶來波動，但除非事態顯著轉差，否則對資本市場的負面衝擊料相對有限。事實上，據EPFR Global的資料顯示，截至4月22日為止一周，全球股票基金吸資259億美元，當中，美股基金錄得淨流入180億美元，並為連續第四個星期出現淨流入。

另外，美國司法部宣布，就聯儲局大樓翻新工程超支一事，結束針對主席鮑威爾的刑事調查。筆者認為，調查完結有助推進白宮提名的下任聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)在國會的確認程序，有利市場氣氛。

聯儲局議息影響有限

提到聯儲局，其將於本周（美國時間28及29日）舉行議息會議。根據Fed Watch的資料，市場預期當局維持息率不變的機會是99%。由於今次會議不會更新經濟預測及點陣圖，加上5月沒有議息會議（亦有機會是主席鮑威爾最後一次主持會議），估計聯儲局不會於記招上透露太多新信息，因此相信不會對各市場（股市、債市、匯市及商品市場）帶來顯著影響。

除議息外，大家本周亦要關注首季美股業績及經濟數據。預期第一季經濟增長率將為2.0%，惟要留意市場對相關數據的預測有較大分歧，有機構估計增長率達2.6%。而PCE按月及按年估計分別上升0.6%及3.5%，核心PCE則按月及按年或分別上升0.3%及3.2%。

剖析Celsius股價下跌原因

今個星期跟進Celsius Holdings(US.CELH)的投資前景。其為一家生產和銷售功能性健康飲料的公司，自我們介紹後股價大幅波動，近兩個月則反覆回落。

集團股價受壓的其中一個原因，是Costco自家品牌Kirkland Signature推出含咖啡因的能量飲料，而新系列的三種口味，包括橙味、桃味和熱帶味(Tropical)，與Celsius旗下三款暢銷口味(Orange, Peach Vibe, Tropical Vibe)形成直接競爭。基於Costco佔集團銷售約10%，市場擔心銷售及盈利會受影響。

留意往後業績

根據美國多年來的數據，自家品牌歷來未能在能量飲品領域取得顯著份額（筆者估計原因是功能性飲品講求品牌及效用，消費者會細心選擇，並非其他公司能簡單涉足），市場擔憂與股價反應或被誇大了。投資者務必關注Celsius未來業績公布，若銷售數據未有顯著受影響，股價有機會顯著反彈。

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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