  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

摩根資產管理特約：「我不只是運動員 - 黃浩聰」

踏遍全球極地 堅持跑過眼前難關

18/07/2022

 

每個職業運動員，踏出賽場後都有另一個身份、另一個人生目標。《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列邀請到香港山界神人黃浩聰（聰Sir）：他的越野跑足跡遍佈四大極地，年初更以破紀錄時間完成四徑挑戰。賽場之外，聰Sir是教練，亦是一位丈夫和爸爸。當背負着不同身份和人生目標時，比賽的種種經歷又會如何影響他的人生及理財決定？

 

從越野跑學習人生之道 及早規劃堅持到底才是致勝關鍵

 

聰Sir自言，近年最困難的一次比賽，是去年橫跨法國、瑞士及意大利，路程長達172公里的環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB），攀升高度達一萬米；當跑至120公里位置時，突然出現雪盲，令他視力受阻。「當時也不知道是雪盲，我只能以手揉眼，或以水分濕潤眼睛，才得以短暫清楚視物，以便繼續跑下去。」

 

 

最終聰Sir於UTMB以總成績第11名完成，獲得男子組第10名及榮獲亞洲第一的佳績，他深信必須靈活應對每個挑戰，堅持到底，才可把握機會逆轉勝。

「越野跑教懂了我很多做人道理，尤其是面對困難時要堅持。」

他認為投資如越野跑，必須及早定下目標。即使面對挑戰，只要事前做足準備，選擇適合的投資夥伴制定長線規劃，即使面對短期市場波動，都可以輕鬆面對市場環境變化。

JPM1

每次比賽前，聰Sir都會做足準備，臨危不亂，於困境中堅持下去。

 

跑步途上見證大自然變化 明白保護環境人人有責

 

越野跑比賽經驗，擴闊了聰Sir的視野，也令他得以近距離觀察大自然變化。「作為越野跑手，自然環境近在咫尺，尤其跑過沙漠等極地奇景後，更能體會大自然之美。」默默見證着環境氣候變化的聰Sir，亦明白環保與大眾日常生活息息相關。「平日我會盡量以步行取代乘車及駕車，減少二氧化碳排放。」保護環境，人人有責，除了從日常生活著手，投資者也可將環境、社會和管治（ESG）概念納入投資考慮，讓每個投資決定，有望促進整個社會的可持續發展。

environment

每次練習和比賽，聰Sir也感受到大自然之美，故此他十分重視環境保育。

 

養成投資習慣開展第二人生同時保障家人

 

在跑道以外，聰Sir也勇於接受新挑戰，最近他更辭去長達十四年的消防工作，全程投入越野跑事業並兼任教練，開展第二人生。儘管現在沒有穩定收入，但他卻認為選擇一些較穩定的投資產品可以為他創造被動收入。聰Sir更分享，他認為只要一早做好理財規劃，便可輕鬆面對人生不同階段；特別是預早為家人準備日後生活所需，才有本錢為自己追夢。「太太一直很支持我，因此希望為她帶來更好的生活和保障。」養成定期投資的習慣，愈早開始愈能發揮複式效應，爭取長線回報。

 

families

聰Sir深信，必須安排好理財規劃，才可讓支持他的家人無憂，自己亦有本錢追夢。

 

成為專業教練 推廣越野跑文化

為扶掖後進，聰Sir開始擔任年輕越野跑手團體「跑21」的導師，亦發起「跑無盡」挑戰計劃，目標是於五天內橫跨大嶼山、新界、九龍和香港島，連續跑500公里，為400名青少年跑手的訓練課程及裝備籌款，培育年青運動員，回饋社會。

 

youth

聰Sir現時是越野跑教練，希望向外推廣這種運動文化。

 

人生如越野跑，面對環境轉變等新挑戰，更要提早規劃，永不言棄。如果你和聰Sir一樣，希望以自身影響力為環境及社會出一分力，歡迎到摩根資產管理網站，了解更多理財及ESG投資資訊：https://bit.ly/3A12G9k

 

投資涉及風險。投資產品並非適合所有投資者。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。投資產品與定期存款並非類同，亦不適合作出比較。上述僅為訪問期間發表之意見及觀點，可隨時變動，該資訊不應被視作或理解為任何投資建議。估計、假設及預測僅供說明之用，可能或不可能實現。本廣告未經證監會審閱。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回摩根資產管理特約 我不只是運動員

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

164.500

異動股

06098

碧桂園服務

15.920

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

122.900

更多摩根資產管理特約 我不只是運動員

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,268.88
    +356.44 (+1.051%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,323.61
    +26.47 (+0.616%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,174.48
    +46.42 (+0.354%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升8.076
變動率︰+3.000%
較港股︰-2.11%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升305.838
變動率︰+1.814%
較港股︰+0.94%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升96.758
變動率︰+1.480%
較港股︰+1.05%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰跌3.263
變動率︰-2.529%
較港股︰-1.72%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌28.510
變動率︰-2.862%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌4.525
變動率︰-3.105%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌49.310
變動率︰-3.560%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌190.060
變動率︰-3.601%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/08/2022 14:33 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/08/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/08/2022 14:33 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.500
  • 06098 碧桂園服務
  • 15.920
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 122.900
  • 00960 龍湖集團
  • 24.900
  • 02007 碧桂園
  • 2.530
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 7.680
  • 目標︰$8.60
  • 01193 華潤燃氣
  • 33.550
  • 目標︰$36.65
  • 00941 中國移動
  • 52.000
  • 目標︰$60.00
  • 00323 馬鞍山鋼鐵股份
  • 2.110
  • 目標︰$2.54
  • 00669 創科實業
  • 95.700
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 303.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.950
  • 00941 中國移動
  • 52.000
  • 00388 香港交易所
  • 346.600
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 11.920
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 2.860
  • 目標︰$3.80
  • 02331 李寧
  • 69.850
  • 目標︰$77.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/08/2022 16:59  《盤後部署》恒指再度失守兩萬關，美團收市跌穿160元宜離場

16/08/2022 14:38  傳騰訊計劃出售所持價值約240億美元美團股份

16/08/2022 16:39  《國企紅籌》中電信中期多賺3.1%，首派中期息0.12元人幣

16/08/2022 16:58  萬洲國際中期生物公允價值調整前純利升30%，中期息5港仙

16/08/2022 15:48  高瓴旗下HHLR次季清倉理想汽車滴滴，增持京東建倉阿里

16/08/2022 18:02  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒３億人幣，買小米沽美團

16/08/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】三行下調閱文目標；理想遭高盛由１９９降至１７９

12/08/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行，憧憬新車銷量宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國有機構背書房企發債　人幣三月低外資續拋中國債券
人氣文章

新聞>財經熱話

內地連日高溫限電停產　中資電力股叉足電
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：美通脹或見頂　惟明年降息機會不大（有片）
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

MIRROR演唱會退票安排｜全數退款VS保留門票等MIRROR下年開騷？鏡粉：等幾耐都等！一文睇晒退票手續及須知
人氣文章

快樂退休．曾智華

唔著襪，突底褲
人氣文章

Shopping What’s On

消委會｜電器售後服務成全年投訴類別之冠！3個離譜個案分享：缺貨半年先退錢？未收貨保養期已生效？4個買電器精明貼士
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

性價比高Pet-Friendly酒店歐陸餐廳！$550吃盡西班牙烤八爪魚、澳洲和牛里脊、香草檸檬批7道菜！提供毛孩餐單，池畔山景Hea足大半天！
人氣文章

Beauty

在不安中，怎麼得以安心？寂光堂主理人Katrina：在燃起沉香之際，讓一切歸零
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

香港麗晶酒店年底開幕！重訪米芝蓮二星中菜廳回味招牌名菜：外脆內軟釀蟹蓋、迷你精品佛跳牆、滑溜溜燕窩龍蝦蒸蛋白、幽香鹽燒松茸石窩和牛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黃斑病變｜視力模糊？眼前影像扭曲？薛家燕去年「眼矇」求醫揭患致盲眼疾！中大眼科：一張格仔紙即可進行快速自我檢測！5招預防！
人氣文章
記性轉差未必係腦霧？中醫：可能關肝腎不足事！食豬腦以形補形真係得？呢幾款小食可補腎補腦！
人氣文章
夏天出汗易爆熱痱，處理不當變濕疹？皮膚科醫生：衣著宜鬆身；中醫教飲這款常見飲品
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/08/2022 02:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事16/08/2022
《神州經脈》國有機構背書房企發債　人幣三月低外資續拋中國債券
人氣文章財經熱話16/08/2022
內地連日高溫限電停產　中資電力股叉足電
人氣文章專訪16/08/2022
【專訪】陶冬：美通脹或見頂　惟明年降息機會不大（有片）
人氣文章FOCUS16/08/2022
【FOCUS】意外降息+融資擔保　增量工具試探頻閃
人氣文章財經熱話16/08/2022
【內房有救？】傳當局全額擔保助發債　內房急升龍湖碧桂園飆逾一成
人氣文章財經熱話16/08/2022
【人民幣】離岸人民幣曾穿6.8　東亞黃燕娥拆解人幣短期走勢！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金