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摩根資產管理特約：「我不只是運動員 - 譚凱琳」

二十三歲挑戰奧運 憑自律規劃游出人生藍圖

31/10/2022

cover

 

身為職業運動員，既要追求體力與精神上的極限，還要肩負個人、團隊以至是國家的榮譽，因此運動是他們人生中最重要的部分。然而運動員踏出賽場後，都有另一個身份、另一個人生目標。在《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列當中，譚凱琳（Karen）是我們最後一位受訪者，她從小接受刻苦訓練，在泳池力爭上游，於兩屆亞運會的4x100米比賽合共取得一銀二銅佳績，最終成功獲得東京奧運入場券。賽場之外，她是一名物理治療碩士學生，既可以幫助別人，也考慮到退役後的生活，為未來人生作雙線發展。


 

從小便立志 規劃運動員生涯

 

年僅二十四歲的Karen，談吐成熟，個性沉穩，這與她的運動生涯不無關係——她四歲便開始學習游泳，十二歲便加入港隊，曾經參加亞運與世錦賽，二十三歲時更游進奧運，代表港隊於東京奧運參加自由泳接力賽。年紀輕輕的她，能夠面對不同的世界大賽並獨當一面，全因她一早已有清晰目標，立定志向一定要游進奧運。


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Karen面對不同世界性游泳大賽毫不畏懼，奮勇衝向終點，曾於兩屆亞運會中取得一銀二銅佳績。

 

「能夠及早規劃，放眼將來」，除了是Karen運動生涯的座右銘，亦是她的人生、理財之道。「我和家人一同探討未來的發展以及理財目標，希望可以及早規劃，並且了解各種投資項目的風險，評估自己是否可以承受。」Karen訂立了適合自己的理財計劃，儘管目前儲蓄不多，但在能力範圍內，一方面每個月能夠把錢儲蓄起來作定期投資，另一方面也可以養成良好的投資習慣。

 

成功非僥倖 全靠自律和堅持

 

Karen有今天的成就，除了因比別人起步得早，亦是靠她過往二十年努力不懈的鍛練。「我從小到大都需要不停訓練，同時要分配時間唸書、飲食及休息，所以保持自律及堅持目標十分重要。」


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與同齡人相比，Karen擁有更清晰的目標，並曾代表港隊出戰東京奧運。


每位成功的運動員都必須有長遠目標，保持規律的訓練；就如同財富管理一樣，應該堅守長線投資計劃，提醒自己別因為短期市場波動而改變初衷。特別是Karen的訓練時間表編排緊湊，難有充足時間留意市場走勢，因此她採取相對穩健的月供投資，平均入市分散風險。身為投資新手的Karen，亦有尋求專業投資團隊協助，爭取長線回報機遇。


發展多元人生 攻讀物理治療盼助人

 

完成東京奧運後，Karen除了要為下一場比賽作準備，她亦明白游泳生涯不能維持太久，故此同時修讀物理治療碩士課程，為退役後的事業打好基礎。「身為運動員的我，曾接受過很多物理治療師的幫助。我希望成為他們其中一員，幫助其他有需要的人。」對Karen而言，將來以物理治療展開游泳以外的第二事業，讓人生有多元發展及穩定收入之餘，也可發揮個人所長，於賽場外同樣能夠獲得滿足感。


image2

Karen（右）專注備戰各類比賽外，亦修讀物理治療碩士，為未來路向作雙線發展。


年紀輕輕的Karen已經認清目標，及早展開規劃。如果你也想像她一樣，讓人生及理財規劃有更全面的發展，歡迎瀏覽摩根資產管理網站：https://bit.ly/3TpCgFq

 

如果希望了解其他運動員是如何兼顧場內及場外的人生故事，歡迎瀏覽《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列 :

3athletes

(左) 香港山界神人-黃浩聰，(中) 香港首躋奧運體操女將-黃曉盈，(右) 香港甲一籃球運動員-蔡再懃

 

投資涉及風險。投資產品並非適合所有投資者。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。投資產品與定期存款並非類同，亦不適合作出比較。上述僅為訪問期間發表之意見及觀點，可隨時變動，該資訊不應被視作或理解為任何投資建議。估計、假設及預測僅供說明之用，可能或不可能實現。投資組合的風險管理程序包括致力監察及管理風險，但這並不意味低風險。本廣告未經證監會審閱。

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