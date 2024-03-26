「引領未來：HKOEF第五屆就職典禮暨O2O領先典範大獎頒獎禮」

近日，香港O2O電子商務總會（HKOEF）舉辦了盛大的第五屆就職典禮暨O2O領先典範大獎頒獎禮，這次活動凝聚了來自各行各業的精英人士、政府高層和科技專家，共同見證並表揚了在O2O電子商務領域具優秀成就的企業。

典禮由特區政府創新科技及工業局（ITIB）張曼莉副局長、立法會梁熙議員、立法會尚海龍議員、工業專員（創新及科技）葛明博士、HKOEF 會長許文俊、籌備委員會聯合主席胡殷誠、張卓賢、創會會長陳嘉賢太平紳士等貴賓一同主禮，盛況空前。HKOEF會長許文俊先生在致辭時感謝本屆全體執行委員會成員的無私付出及近二百位嘉賓親臨現場支持。

會長許文俊表示：“我們感謝各位嘉賓的蒞臨，今天的活動是一次集結行業力量的盛會，我們將共同探討及推動O2O（online-to-offline)電子商務的未來發展方向。作為HKOEF的會長，我深信我們可以通過共同努力，引領行業持續向前發展，為香港的電子商務(E-Commerce)注入新的活力和動力。”

HKOEF的成立與發展：

成立於七年前，由工業界、品牌商及科技專家聯合成立，通過不斷的努力和發展，已成為行業的領航者。HKOEF一直致力於促進行業的發展和創新，並得到了前輩和會員們的肯定和支持。

O2O領先典範大獎頒獎：

本次活動除了是應屆執行委員會就職典禮外，更有O2O領先典範大獎的頒獎典禮。這些獎項旨在表彰在網上營商取得傑出成就的先驅者，為行業的發展和創新貢獻了力量。

得獎者：

- Dai3mimi Health-Tech Limited：專利的聲學技術改善聽力體驗。

- OmniWe Limited：通過客戶數據平台實現個性化服務。

- LOST：創新發展密室逃脫遊戲，並進軍元宇宙。

- Mixx Collection Limited：利用影響力營銷推廣國際水療品牌。

- SCALE InnoTech：提供數字轉型和STEAM教育的綜合解決方案。

- LIV Tech：推動香港科技教育，引入AR、VR等元素。

- Sunshine：通過O2O營銷模式提升客戶服務體驗。

- Gratia Medical Travel：提供優質的健康保健和醫療旅遊服務。

此次活動再次凸顯了HKOEF在推動本港O2O電子商務發展中的積極作用，並肯定了行業內的領跑者。期待HKOEF能夠在未來繼續為香港的電子商務領域帶來更多的創新和貢獻。

更多詳情請訪問HKOEF官網：

https://www.hkoef.org/zh/home/

資料由客戶提供

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