  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

全球波動下 公用股穩定收息 楊國平：大眾公用穩健發展 派息比例逾40%

17/05/2024


大眾公用董事長楊國平出席投資者分析師交流會

港股近來升勢明顯，但依然要有穩健的投資選擇。港元定存現減息潮，如何保持穩健收益？穩健收息的股票是好選擇，其中又不得不提到受投資者特別青睞的公用股。

 

大眾公用（01635）在公用事業領域深耕多年。董事長楊國平接受本網專訪表示：派息比率逾40%，希望用良好的派息帶動投資者長期投資，獲得穩定回報。

 

楊國平：堅持持續且穩定分紅 派息比率逾40%

 

因為公共事業通常都與民生息息相關，是生活上的必需品，就如無論經濟好壞，人人都要用水、用電、用燃氣。所以，公用股甚少受經濟週期影響，且公司規模亦通常較大，業務和股價表現較為穩定。

 

大眾公用主營公用事業以及金融創投兩個業務大方向。城市燃氣、環境市政、城市交通以及物流交通都有所涉及。

 

董事長楊國平也為公用股的穩健提供依據，公司上市後的大部分年份都保持了40%左右的派息率：「大眾公用一直以來都擁有良好的派息歷史，堅持通過持續且穩定的分紅來回報廣大股東及投資者的信任與支持。公司在上市後的大部分年份都保持了約40%的派息率。」

 

楊國平表示，即使在2022年利潤出現虧損的特殊情況之下，公司依然堅持分紅，彰顯了公司對於股東及投資人的誠意與高度的責任感。他補充到，公司的長期穩定分紅與中國證監會的長期投資號召不謀而合，未來希望股息率能夠達到超越定期存款的水平，而公用事業的特性也為此創造了條件。

 

而今年大眾公用已經披露，2023年度公司每10股擬分配現金紅利0.35元（含稅），派息比率近50%。

 

平衡公共屬性與經濟效益 保證企業長期穩健發展

 

2024年5月1日，因上遊氣源價格變動，上海市發改委上調上海市非居民天然氣銷售基準價格。

 

公用事業企業，如何實現公共屬性與經濟效益的平衡？楊國平首先明確，此番調整是基於價格傳導機制，順價銷售原則進行的微調，且為非居民價格上調，目前居民價格相對穩定。當地政府在價格方面依然較為謹慎。

 

公司亦從多方面做好部署，保持價格的相對穩定。與上遊有長期價格合約以及公司的燃氣戰略儲備，为為上遊的價格波動留出緩衝空間，有化解風險的能力。

 

在其他業務如污水處理上，降本增效效果明顯。以子公司大眾嘉定為例，作為一家以污水處理生產運營為主的企業，關注高效、節能降碳污水處理新工藝：2024年上半年，大眾嘉定計劃採用活性粉末載體生物流化床技術對原有三期工程進行技改，在不進行大規模土建、不新增建設用地的情況下預計增加污水處理能力約30%。

 

大眾嘉定還持續改進運行管理方式，並應用於項目技術改造和改擴建，達到節約能耗、減少碳排放和降本增效的目的。這些舉措都進一步保證企業的長期穩健。

 

低負債率為公司發展提供更大空間

 

截至2023年年底，大眾公用的公司總資產已經達到225.22億元；資產負債率從2022年的59.04%降低到2023年的57.02%，顯示出公司對財務結構的優化，以及在風險管理層面的改進。

 

在有息負債管理方面，大眾公用亦有亮眼成果。公司有息負債率從2022年的38.31%降至2023年36.60%。利息負擔的進一步降低，也提高了公司的財務靈活性，為未來的擴張和投資活動提供了更大的空間。

 

 

實際上，不斷尋求多栖發展亦使大眾公用在疫情中站穩了脚跟。2022年度受疫情影響，公司發生了自成立以來第一次虧損，但楊國平表示，因公用事業的主業依然穩定發展，2023年公司一扭虧損，2023年度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比增加2.23億元，增幅達到74.81%。

 


大眾公用於5月16日舉行投資者分析師交流會（從左起分別為：副總裁及財務總監蔣贇；行政總裁梁嘉瑋；董事局主席楊國平；獨立非執行董事姜國芳；獨立非執行董事楊平）

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00832

建業地產

0.149

異動股

00145

信能低碳

0.600

異動股

00858

精優藥業

0.040

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00832 建業地產
  • 0.149
  • 00145 信能低碳
  • 0.600
  • 00858 精優藥業
  • 0.040
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 53.450
  • 00966 中國太平
  • 9.300
股份推介
  • 01999 敏華控股
  • 7.370
  • 目標︰$8.50
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.300
  • 目標︰$5.30
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.200
  • 目標︰$63.35
  • 01211 比亞迪股份
  • 222.600
  • 目標︰$260.00
  • 00921 海信家電
  • 36.900
  • 目標︰$40.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.700
  • 00700 騰訊控股
  • 395.000
  • 00005 滙豐控股
  • 68.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 00388 香港交易所
  • 295.000
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 395.000
  • 目標︰$350.00
  • 03309 希瑪眼科
  • 3.260
  • 目標︰$2.75
  • 00586 海螺創業
  • 6.600
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.700
即時重點新聞

17/05/2024 16:34  《盤後部署》恒指距2萬關又近一步，碧服短炒一轉博見8.7元

17/05/2024 18:05  【恒指季檢】比亞迪電子染藍剔除碧服，恒指成份股數目維持82隻

17/05/2024 13:24  【提振內房】內地首套房貸首付比例降至15%，二套房首付25%

17/05/2024 15:25  《數字人幣》金管局：擴大數字人民幣在香港的跨境試點

17/05/2024 16:32  《本港經濟》政府維持全年經濟增長預測2.5%至3.5%

17/05/2024 17:55  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒５７億元，買中行沽美團

17/05/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】麥格理升京東至「跑贏大市」，降百度至「中性」

17/05/2024 10:49  《嚟緊炒Ｄ乜》金山軟件有雷軍及騰訊等實力股東，中線目標４２銀

17/05/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８０１７，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人行四招救樓市，助國企購現房降首付，4月消費遜新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：擴大數字人民幣在香港的跨境試點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中央連出多招救樓市，內房爆升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜普普藝術代表人物Andy Warhol《重複永恆》原著展登場！現場觀賞《金寶湯罐頭》、《瑪麗蓮夢露》代表作！即睇地址、入場費詳情
人氣文章

Foodie What’s On

端午節2024 | 端午糭勁多早鳥優惠、新口味！低至69折買原隻乾鮑元貝金腿糭！邊間滿額送XO醬？新口味必試米芝蓮雞樅菌糭、 榴槤控必試榴槤咖央醬糯米糭、邪惡栗子東坡肉糭
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜強積金首季擺脫頹勢 下半年點部署？｜平保擬減滙控追定沽？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

母親節2024 | 12大精緻母親節蛋糕推介！夢幻大甲香芋麻糬蛋糕／健康純素千層酥／超香濃巴斯克芝士蛋糕，讓媽媽甜入心扉！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

古代青銅器的銅鏽如何影響成交價？從兩件古代青銅器一探究竟！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新研究：士多啤梨有助降血壓、改善記憶力！建議每日食幾多粒？紅色、白色、粉紅色士多啤梨營養價值有無分別？即睇草莓含有哪些超級營養素！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會真人實試25款驅蚊劑！3M驅蚊膏效能最強！萬寧性價比最高！這款產品愈用愈吸蚊！60秒吸102隻蚊！天然成分保護力如何？即睇消委會詳細評分新文章
人氣文章
手指長水泡數月屈伸感劇痛？中醫：腱鞘囊腫！火針治療一拮逼出透明液體囊腫消除？新文章
人氣文章
濕重症狀 | 四肢水腫、關節痛？濕重最易引發4大問題！中醫推介祛濕湯水 + 焗茶幫你KO濕重新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 19:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事17/05/2024
神州經脈 | 人行四招救樓市，助國企購現房降首付，4月消費遜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金