全球波動下 公用股穩定收息 楊國平：大眾公用穩健發展 派息比例逾40%





大眾公用董事長楊國平出席投資者分析師交流會



港股近來升勢明顯，但依然要有穩健的投資選擇。港元定存現減息潮，如何保持穩健收益？穩健收息的股票是好選擇，其中又不得不提到受投資者特別青睞的公用股。

大眾公用（01635）在公用事業領域深耕多年。董事長楊國平接受本網專訪表示：派息比率逾40%，希望用良好的派息帶動投資者長期投資，獲得穩定回報。

楊國平：堅持持續且穩定分紅 派息比率逾40%

因為公共事業通常都與民生息息相關，是生活上的必需品，就如無論經濟好壞，人人都要用水、用電、用燃氣。所以，公用股甚少受經濟週期影響，且公司規模亦通常較大，業務和股價表現較為穩定。

大眾公用主營公用事業以及金融創投兩個業務大方向。城市燃氣、環境市政、城市交通以及物流交通都有所涉及。

董事長楊國平也為公用股的穩健提供依據，公司上市後的大部分年份都保持了40%左右的派息率：「大眾公用一直以來都擁有良好的派息歷史，堅持通過持續且穩定的分紅來回報廣大股東及投資者的信任與支持。公司在上市後的大部分年份都保持了約40%的派息率。」

楊國平表示，即使在2022年利潤出現虧損的特殊情況之下，公司依然堅持分紅，彰顯了公司對於股東及投資人的誠意與高度的責任感。他補充到，公司的長期穩定分紅與中國證監會的長期投資號召不謀而合，未來希望股息率能夠達到超越定期存款的水平，而公用事業的特性也為此創造了條件。

而今年大眾公用已經披露，2023年度公司每10股擬分配現金紅利0.35元（含稅），派息比率近50%。

平衡公共屬性與經濟效益 保證企業長期穩健發展

2024年5月1日，因上遊氣源價格變動，上海市發改委上調上海市非居民天然氣銷售基準價格。

公用事業企業，如何實現公共屬性與經濟效益的平衡？楊國平首先明確，此番調整是基於價格傳導機制，順價銷售原則進行的微調，且為非居民價格上調，目前居民價格相對穩定。當地政府在價格方面依然較為謹慎。

公司亦從多方面做好部署，保持價格的相對穩定。與上遊有長期價格合約以及公司的燃氣戰略儲備，为為上遊的價格波動留出緩衝空間，有化解風險的能力。

在其他業務如污水處理上，降本增效效果明顯。以子公司大眾嘉定為例，作為一家以污水處理生產運營為主的企業，關注高效、節能降碳污水處理新工藝：2024年上半年，大眾嘉定計劃採用活性粉末載體生物流化床技術對原有三期工程進行技改，在不進行大規模土建、不新增建設用地的情況下預計增加污水處理能力約30%。

大眾嘉定還持續改進運行管理方式，並應用於項目技術改造和改擴建，達到節約能耗、減少碳排放和降本增效的目的。這些舉措都進一步保證企業的長期穩健。

低負債率為公司發展提供更大空間

截至2023年年底，大眾公用的公司總資產已經達到225.22億元；資產負債率從2022年的59.04%降低到2023年的57.02%，顯示出公司對財務結構的優化，以及在風險管理層面的改進。

在有息負債管理方面，大眾公用亦有亮眼成果。公司有息負債率從2022年的38.31%降至2023年36.60%。利息負擔的進一步降低，也提高了公司的財務靈活性，為未來的擴張和投資活動提供了更大的空間。

實際上，不斷尋求多栖發展亦使大眾公用在疫情中站穩了脚跟。2022年度受疫情影響，公司發生了自成立以來第一次虧損，但楊國平表示，因公用事業的主業依然穩定發展，2023年公司一扭虧損，2023年度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比增加2.23億元，增幅達到74.81%。





大眾公用於5月16日舉行投資者分析師交流會（從左起分別為：副總裁及財務總監蔣贇；行政總裁梁嘉瑋；董事局主席楊國平；獨立非執行董事姜國芳；獨立非執行董事楊平）

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