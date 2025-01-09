平安收購新方正接管北大醫療兩年得到什麼？

北大醫療集團背後是北京大學醫學部，擁有完善的醫教研體系和專家資源。2022年12月，中國平安通過平安人壽出資約482億元人民幣受讓新方正集團約66.51%股權的交易正式完成，北大醫療加入平安集團。

北大醫療集團2003年成立，其規模通過收購不斷壯大。2019年，北大醫療危機爆發，出現連年虧損、資不抵債等問題，2019-2020年，北大醫療集團累計虧損超過25億元。

改革後北大醫療實現盈虧平衡

平安接管北大醫療兩年以來，通過整合優質醫療資源和引入先進服務理念，全面提升醫療服務質量與患者體驗，北大醫療經營持續穩健，發展持續向好，營收持續增長，2024年前三季度收入約39.3億元，預計全年實現盈虧平衡。

目前北大醫療集團旗下共有10家醫療健康機構，並以北京大學國際醫院為旗艦。依託平安的全球網路，聯通全球五大洲醫療資源，共用1316家合作醫療機構。2024年該醫院預估總門診量達122萬人次，較平安接管前翻一倍，出院人次超過5.2萬，CMI值（主要反映收治疾病的疑難複雜程度及醫療服務整體技術難度）為1.06，超過北京市三甲醫院綜合平均水平。

補充平安線下醫療資源

北大醫療依託北京大學醫學部完善的專家和科研資源，以及平安集團綜合金融和醫療科技優勢，逐步建立｢綜合醫療、健康管理、康復醫療｣三大業務版塊，形成與健康保險、養老產業、智慧醫療相融合的產業生態。

在中國平安｢綜合金融+醫療養老｣的戰略佈局中，北大醫療作為平安醫療生態圈中的關鍵一環，為平安補充了豐富的線下醫療資源。

目前，平安在國內的線下資源包括內外部醫生團隊約5萬人，合作醫院數超過3.6萬家，國內百強醫院和三甲醫院100%合作覆蓋，合作健康管理機構數超10.4萬家，在加上北大醫療擁有的覆蓋患者全生命週期的資源，中國平安在醫療生態中的差異化競爭優勢明顯。

｢醫療-保險｣深度融合模式

綜合金融是中國平安穩健發展的基本盤，醫療養老則是中國平安價值增長的新引擎。平安積極推動中國版｢管理式醫療模式｣，將線上、線下醫療養老生態圈與作為支付方的金融業務無縫結合，構建高效高質的醫療健康及養老服務體系。

作為優質線下醫療資源，北大醫療集團已與平安集團旗下的壽險、健康險、產險、養老險、平安銀行及平安健康等深度協同，通過不同的產品和客戶服務場景，為客戶提供全覆蓋、全週期的健康保障和醫療服務。

截至2024年9月末，平安2.4億的個人客戶中，有近63%的客戶同時使用了醫療養老生態圈提供的服務，超1,950萬平安壽險的客戶使用醫療養老生態圈提供的服務，其中新契約客戶使用健康服務佔比約76%，享有醫療養老生態圈服務權益的客戶覆蓋壽險新業務價值佔比超過69.6%。平安醫險協同模式的價值愈發凸顯。

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