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投資博覽人流旺 滙豐輪證團隊透過互動遊戲與投資者同樂

27/03/2025

今年以來，港股整體表現向上。隨著整體投資氣氛有所改善，一個在會展舉行的投資博覽也吸引投資者出席，不少人藉此了解市場的最新動態，捕捉港股的機遇。

 

滙豐認股證及牛熊證團隊亦受邀參加，在場內設置攤位和舉辦遊戲活動，不少城中名人亦有到訪攤位，包括胡孟青女士、郭思治先生、沈振盈先生、孫子大戶傳人、溫傑先生（排名不分先後）。

 

滙豐輪證團隊一直致力為市場帶來豐富的認股證/牛熊證產品及流暢的交易體驗。在是次博覽中，團隊透過互動遊戲的方式，加深投資者對不同產品及相關特性的認識：投資者可根據情況去自定策略，靈活調配分數高低位置，再利用槓桿效應去捕捉潛在良機，赢取精美紀念品。高分選項有：買賣簡單、靈活理財、風險管理、自動止蝕、降低注碼等。同時間，買賣認股證/牛熊證要留意的一些投資風險，例如時間損耗、引伸波幅、供求因及強制回收等概念，亦通過遊戲一一傳達予投資者。不少參與遊戲的人士成功取走精美禮品。

 

投資博覽人流旺 滙豐輪證團隊透過互動遊戲與投資者同樂

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投資博覽人流旺 滙豐輪證團隊透過互動遊戲與投資者同樂

投資博覽人流旺 滙豐輪證團隊透過互動遊戲與投資者同樂

投資博覽人流旺 滙豐輪證團隊透過互動遊戲與投資者同樂

 

滙豐香港上市產品銷售經理盧貴良先生表示︰「我們希望未來繼續與投資者保持互動，為大家提供合適的產品及服務，例如我們剛推出全新的輪證網站，新增了大量輪證市場的資訊及工具，務求幫助投資者一手掌握輪證市場最新動態，作出精明的投資決定。」

 

新的網站功能針對不同用家需要，於頁面的右上方提供「簡約」或是「進階」模式選項。投資者可在進階模式中度身訂做介面，當中包括不同版塊表現、牛熊街貨圖、資金流、個股新聞動向等等，用家更可以任意設定這些資訊的位置。除了靈活多變的自訂介面，網站亦新增其他實用功能，例如港股通資金流及牛熊證快速搜尋等。投資者可參考︰https://www.warrants.hsbc.com.hk/

 

資料由客戶提供

 

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