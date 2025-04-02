多元化驅動增長與創新 順豐同城業績再創高峰

當大家都被AI技術的創新吸引之際，順豐同城（09699.HK）公佈了2024年度令人矚目的業績，展現了其在即時配送行業中的強大競爭力和多元化驅動下的增長潛力。雖然AI技術在提升運營效率和用戶體驗方面發揮了重要作用，但順豐同城的成功並非僅僅依賴於AI技術，而是通過多方面的策略和創新實現了全面增長。

2024年，順豐同城的持續經營業務收入實現了27.1%的增長，達到人民幣15,746.1百萬元。這一增長不僅得益於市場需求的擴大，還反映了公司在多個業務領域的穩健運營和策略調整。同城配送服務的收入增長23.5%，達到人民幣9,121.2百萬元，而最後一公里配送服務的收入增長32.5%，達到人民幣6,624.9百萬元。

公司的毛利率和淨利率也實現了顯著提升。去年，公司持續經營業務的毛利達到人民幣1,071.5百萬元，毛利率為6.8%，較去年的6.4%有所提升。公司擁有人應占淨利潤大幅增長161.8%，達到人民幣132.5百萬元，淨利率為0.8%，經調整淨利潤達人民幣145.9百萬元，反映了公司在成本控制和運營效率方面的持續改進。

同城配送服務 多元化場景驅動增長

順豐同城的同城配送服務在2024年實現良好的增長，主要是得益於多元化場景的驅動，包括餐飲外賣、零售消費、非餐場景等，期内公司同城配送服務訂單量同比增長超過30%。公司通過深耕下沉市場，加強縣域覆蓋，使得縣域收入規模同比增長121%。

此外，順豐同城通過與KA客戶和各大流量平台的合作，進一步擴大了市場份額。公司不僅成為頭部客戶首選的第三方即時配送服務商，還向更多垂直行業提供專業即配服務解決方案。這種多元化的合作模式，使得公司在不同行業和場景中都能保持穩健增長。

面向商家的同城配送 精準服務與客戶結構優化

在面向商家的同城配送服務中，順豐同城通過精準服務和客戶結構優化實現了28.1%的收入增長，達到人民幣6,688.3百萬元。公司通過拓寬獲客渠道、優化合作鏈路等形式，不斷擴大商戶基數並提升獲客效率。

2024年，順豐同城與多個頭部客戶的合作份額持續提升，新增合作門店超7,500家，平台上的年活躍商家規模達到了65萬，同比增長39%。公司通過對客戶需求的精準把控，持續優化產品及服務能力，實現了多個品牌客戶滿意度的提升。此外，公司積極擁抱流量多極化的趨勢，深化與各大流量平台的合作，作爲物流基礎設施打造即時零售生态圈。

面向消費者的同城配送 用戶體驗與服務質量提升

在面向消費者的同城配送服務中，公司通過提升用戶體驗和服務質量實現了12.2%的收入增長，達到人民幣2,432.9百萬元。公司通過精細化運營、優化會員體系等舉措，提升了用戶滿意度，帶動了復購率的增長。去年，順豐同城升級了一對一「獨享專送」産品，匹配用戶對于高價值及高時效、高安全性要求的物品配送需求，自升級以來，「獨享專送」産品單量得到大幅提升，全年單量翻4倍，時效達成率顯著提高，全面提升服務體驗。

期內，「小時達」服務實現了收入和單量的顯著提升，進一步鞏固了公司在即時配送市場的領先地位。去年12個月內的活躍消費者規模逾2,341萬人，反映了公司在用戶體驗和服務質量方面的持續改進。

最後一公里配送服務强勁增長 業務板塊快速擴張

在最後一公里配送服務中， 收入同比增長32.5%，從2023年的5,000.2百萬元增至6,624.9百萬元，這一顯著增長主要得益于兩大業務板塊的協同效益，公司在派件環節提供支持的服務規模及占比穩步提升，其中積極把握電商平臺退貨率提升的趨勢，發展電商退貨物流業務，因此退貨回倉單量翻倍提升。同時公司通過優化"半日達"等時效服務的履約能力，幷拓展水果生鮮、企業團餐等多元化配送場景，使非主要客戶收入同比大幅提升106%。在攬收環節，公司通過强化運營監控和資源調配，在電商大促等高峰期實現日均訂單量突破150萬單，不僅展現了强大的峰值處理能力，更通過與主要客戶的深度協同，進一步鞏固了公司在同城物流市場的領先地位和競爭優勢。

騎手與技術 多樣化收入機會與運營效率提升

順豐同城通過豐富的業務場景為騎手帶來了多樣化的收入機會。2024年，平台的年活躍騎手進一步擴大至約100萬名。公司通過提升騎手收入水平，使得中高收入水平騎手數同比增加29%，月均收入突破萬元騎手數同比增加40%。

在技術方面，順豐同城致力於推進運營數字化和決策智能化。公司的城市物流系統（CLS）涵蓋了智能業務規劃、騎手融合調度和智能訂單分發等核心功能，並實現了核心鏈路的協同響應。這些技術應用不僅提升了運營效率，還為騎手提供了更多的收入機會。

即時配送邁入黃金期，智能化與多元化引領增長

根據市場測算，2024年中國即配行業訂單規模達482.8億單，同比增長17.6%。按照當前發展趨勢，行業有望在2030年突破千億訂單規模，未來6年保持年均13.1%的兩位數增長。未來，即時配送將充分發揮本地物流基礎設施的功能，支撐即時電商等本地新型零售業態發展，充分發揮促進消費、保障民生、擴大就業的社會價值。

AI技術在即配行業中發揮了重要作用，順豐同城亦致力于在業務的各個環節推進運營數字化和AI決策智能化，並與國內多家領先大模型廠商合作，在用戶需求偏好分析、商戶運營策略、智能客服問答、配送流程及運力調度管理等全流程實現體驗升級和效率提升。

此外，公司在多地進行了持續無人車配送的運營投產，特別是在同城接駁和網店集散的運營模式，全國月均活躍路線達到上千條。公司通過持續加強車輛調度、運營監控、線路啟停等功能，並基於實際履約情况和數據分析，迭代運營策略和加强實時監控，以提升無人車的履約效率和穩定性，進一步降低成本。相信未來順豐同城將繼續通過多元化驅動，推動即配行業向智能化、個性化和綠色化方向發展，為用戶提供更高效、更智能的配送服務均能繼續維持穩健的業務增長。

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