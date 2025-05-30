  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

【投資世界咁多伏？Ant Bank體驗金畀你零風險試水溫】

30/05/2025

【投資世界咁多伏？Ant Bank體驗金畀你零風險試水溫】

 

"成日見到人曬賺錢截圖 自己一入場就變韭菜..."

"成手現金唔識分配 買基金定股票好？"

"聽埋啲KOL推介 點知原來係接火棒..."

Ant Bank (Hong Kong) 完全明你嘅掙扎！而家開通投資賬戶即送

高達百萬體驗金任你試

模擬真實市場操作

賺到嘅錢直接落你袋（蝕咗Ant Bank包底！）

 

活動詳情：https://bit.ly/4mEAEWZ

 

點解要試？

1.【實戰前先練兵】唔使燒真錢交學費，模擬倉畀你小試牛刀體驗投資實感

2.【數據自己揸手】擺脫跟風亂買，學識睇基金投資方向、回報率去揀真·優質資產

3.【風險管理速成班】用虛擬倉感受基金價格變動，培養「高位唔貪心 低位唔恐慌」心態

 

特別啱：

✓ 想試投資基金但驚揀錯product

✓ 有筆閒錢唔知該all-in定分注

✓ 成日高買低賣想改善操作紀律

 

溫馨提示：體驗金獲利部分會按真實市場波動計算，幫你預演真實投資情境

 

掌握最新Ant Bank資訊

FB：https://www.facebook.com/antbankofficial

IG：https://www.instagram.com/antbank_hk/

 

*體驗金是隨機獲取的, 體驗金的投資決策由用户基於自身需求及風險承受能力自主作出,。體驗金是虛構的，並無現金價值。所有用體驗金的基金交易均為虛構性質，不涉及任何投資基金產品的實際認購或贖回操作。使用體驗金所獲得的模擬交易利潤將以券形式發放，詳情請參閱活動條款及細則。

投資涉及風險。詳情請瀏覽螞蟻銀行網頁。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、 邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。屏幕內容只供參考。

 

#螞上開戶 #數字銀行x電子錢包 #日日生息 #體驗金 #AntBank #餘額生息 #輕鬆理財 #數字金

 

資料有客户提供

【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

02562

獅騰控股

--

異動股

02410

同源康醫藥－Ｂ

--

異動股

01611

新火科技控股

--

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,305.48
    +35.41 (+0.084%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,935.94
    +24.25 (+0.410%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,242.61
    +128.85 (+0.674%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升503.598
變動率︰+2.262%
較港股︰--
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升398.564
變動率︰+1.458%
較港股︰--
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.272
變動率︰+1.439%
較港股︰--
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.875
變動率︰-21.735%
較港股︰--
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.130
變動率︰+3.052%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升24.380
變動率︰+2.913%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升83.060
變動率︰+1.416%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌17.180
變動率︰-2.386%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升113.100
變動率︰+18.046%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌7.070
變動率︰-3.678%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌47.690
變動率︰-3.870%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌11.320
變動率︰-4.794%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/06/2025 19:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/06/2025 07:20
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/06/2025 19:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02562 獅騰控股
  • 15.400
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 25.200
  • 01611 新火科技控股
  • 2.190
  • 02295 豐城控股
  • 6.300
  • 01929 周大福
  • 11.540
股份推介
  • 00006 電能實業
  • 50.050
  • 目標︰$55.00
  • 01336 新華保險
  • 32.050
  • 目標︰$40.00
  • 02380 中國電力
  • 3.180
  • 目標︰$3.50
  • 03750 寧德時代
  • 309.600
  • 目標︰--
  • 00780 同程旅行
  • 22.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.200
  • 00700 騰訊控股
  • 498.400
  • 00388 香港交易所
  • 395.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 385.400
  • 00005 滙豐控股
  • 92.500
報章貼士
  • 01055 中國南方航空股份
  • 3.900
  • 目標︰--
  • 00564 鄭煤機
  • 15.140
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 40.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2025 16:45  《盤後部署》恒指先跌後收窄，港匯水浸資金尋求股份入市

02/06/2025 18:30  長和:英國《金融時報》報道不盡不實，不反映集團港口交易取態

02/06/2025 16:33  《本港經濟》本港4月零售銷貨價值按年跌2.3%，遜市場預期

02/06/2025 18:34  Webb增持包浩斯，所控制法團添配偶名字變共同持有

02/06/2025 17:35  【大國博弈】歐盟擬限制中國醫療器械製造商獲得公共採購合同

02/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９６﹒４７億元，買美團沽盈富基金

02/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛、滙證齊升港交所目標，高盛上調蜜雪目標兩成

02/06/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒８４３５，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長和：英國《金融時報》報道不盡不實，不反映集團港口交易取態新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油股 | OPEC+下月再增產大行唱淡油價，三桶油息高也買唔過？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

陳茂波：經濟動力持續旅客增，維持今年GDP增長預測2%至3%新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

著數優惠｜港鐵商場及車站停車場限時$20電動車充電優惠券，附地點詳情
人氣文章

英倫歲月．范強

一宗「老作新聞」，嚇得我瑟瑟發抖
人氣文章

港是港非．李慕飛

政府如何平息機場稅的爭議？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高蛋白飲食：雞蛋有助減脂！「食物熱效應」增加代謝+燃燒熱量，是早餐必備的減重恩物？
人氣文章

Fashion

紅遍日台的輕奢香港品牌！Cafuné中環期間限定店：必收人氣Egg Bucket新款，小掛飾系列超可愛！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

隱藏於鰂魚涌的米芝蓮推介法國菜！諾曼底扇貝他他、魚子醬皇帝蟹肉撻、M9+和牛西冷，法式精緻糅合歐亞情懷
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大腸癌 │ 逾7成腸癌患者確診屬中晚期，5成對病情存誤解錯過治療黃金期，醫生：「聯合治療」顯著有效
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
完善人生計劃 共譜安晴社區
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2025
長和：英國《金融時報》報道不盡不實，不反映集團港口交易取態
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | FOCUS | 關稅大棒死而復生，驢象司法戰不利...

30/05/2025 13:30

關稅戰

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處