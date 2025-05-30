【投資世界咁多伏？Ant Bank體驗金畀你零風險試水溫】

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溫馨提示：體驗金獲利部分會按真實市場波動計算，幫你預演真實投資情境

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*體驗金是隨機獲取的, 體驗金的投資決策由用户基於自身需求及風險承受能力自主作出,。體驗金是虛構的，並無現金價值。所有用體驗金的基金交易均為虛構性質，不涉及任何投資基金產品的實際認購或贖回操作。使用體驗金所獲得的模擬交易利潤將以券形式發放，詳情請參閱活動條款及細則。

投資涉及風險。詳情請瀏覽螞蟻銀行網頁。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、 邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。屏幕內容只供參考。

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