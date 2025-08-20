【 Mox 外匯限時優惠】高達6%高息活存年利率＋零手續費美元兌換，存錢不再只是存！

在經濟波動劇烈的時代，如何聰明管理資金、穩中求進，已成為每個人不可忽視的課題，選擇一個值得信賴的金融平台至關重要。

Mox 的 FlexiBoost 高息活存結合「靈活取款 + 高達 6% 美元活存年利率」的優勢，是現時市面上最具競爭力的存款選擇之一，加上 Mox 零手續費美元兌換優惠助你掌握資產保值的主動權，讓你輕鬆兼顧靈活性與回報，資金不再只是「放著等通脹」，而是主動升值！

Mox 活期儲蓄新選擇

美元活期年利率更高達 6%，港元活期年利率高達 3%

目前傳統銀行的活期利率普遍較低，而 Mox FlexiBoost 高息活存，可享高達 3% 的港元活期年利率，這一利率遠高於市場主流水平！此外，Mox 更推出的 FlexiBoost 高息美元活期存款儲蓄計劃，提供高達 6% 的年利率，在目前銀行市場中極為罕見。

不論你是希望保值，還是積極增值，FlexiBoost 都能為你資金帶來實際回報！

免費港元兌換美元，節省外匯手續費

一般銀行在港元兌換美元時，會收取高達 1%～2% 的手續費。轉換$100,000港元，手續費可能高達 $2,000 港元！

在 Mox，港元兌換美元費用於優惠期內全免！用戶可 100% 全額將港元轉換美元，無折損地投入美元高息存款，真正讓每一分錢都發揮最大效益！

投資享高達 HKD3,000 現金賞＋低交易佣金

由2025年7月1日至9月30日，成功成為 Mox Invest Advanced、Pro 或 Elite 等級的客戶，最高可賺高達 HKD3,000 現金獎賞！

每當你晉升更高投資等級，即可於不同投資產品中盡享更低收費，精明提升投資效益！

無論您是小資族還是資金雄厚的用戶，Mox 都提供靈活且貼心的理財方案，值得考慮！

APP 簡易操作 理財就是這麼簡單

Mox APP 設計直觀、操作流暢，只需幾個點擊就能完成資金轉入與查詢。你可以隨時追蹤自己的利息回報，確保資金在穩定中持續升值。

• 不需繁瑣手續

• 即時查閱存款狀況

• 隨時隨地管理資產

• 步驟 1：於 Mox APP 按「查看賬戶」＞按「戶口」查看 FlexiBoost 推廣活動詳情。

• 步驟 2：按「立即參加」並輸入希望參加 FlexiBoost 推廣的初始金額＞按「確認」進行登記。

• 步驟 3：完成！初始金額已經存入在你的 FlexiBoost 活存戶口內。 存款期越長，賺息越多！

3個簡單步驟，開始儲錢賺高息！

立即下載 Mox APP，開啟你的聰明理財之路，讓資金穩穩增值，為未來鋪好財務根基！

到訪Mox官網了解更多詳情：https://bit.ly/4mPx1wy

優惠受條款及細則約束。

外幣兌換優惠至2025年8月31日。外幣貨幣兌換涉及風險。

投資涉及風險。受條款及細則約束。詳情請參閱 Mox Invest 推廣活動（2025年7月至9月）條款及細則。

存款利率或因市場變化而不時調整。如果你已經有一個 FlexiBoost 戶口或你的任何存款受本推廣或我們提供的任何其他推廣的「資金計算期」約束，你將不能參加本推廣。請參閱FlexiBoost推廣1.0條款及細則以了解詳情,包括新資金的定義。

我們的基本活存年利率及投資額外年利率不適用於客戶 FlexiBoost 戶口下持有的任何存款。FlexiBoost 的戶口結餘將會計算在卡獎賞附表中的合資格結餘。

資料由客戶提供

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇