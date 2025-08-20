  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

【 Mox 外匯限時優惠】高達6%高息活存年利率＋零手續費美元兌換，存錢不再只是存！

20/08/2025

【Mox 外匯限時優惠】高達6%高息活存年利率＋零手續費美元兌換，存錢不再只是存！

 

在經濟波動劇烈的時代，如何聰明管理資金、穩中求進，已成為每個人不可忽視的課題，選擇一個值得信賴的金融平台至關重要。

 

Mox 的 FlexiBoost 高息活存結合「靈活取款 + 高達 6% 美元活存年利率」的優勢，是現時市面上最具競爭力的存款選擇之一，加上 Mox 零手續費美元兌換優惠助你掌握資產保值的主動權，讓你輕鬆兼顧靈活性與回報，資金不再只是「放著等通脹」，而是主動升值！

 

Mox 活期儲蓄新選擇

美元活期年利率更高達 6%，港元活期年利率高達 3%

 

目前傳統銀行的活期利率普遍較低，而 Mox FlexiBoost 高息活存，可享高達 3% 的港元活期年利率，這一利率遠高於市場主流水平！此外，Mox 更推出的 FlexiBoost 高息美元活期存款儲蓄計劃，提供高達 6% 的年利率，在目前銀行市場中極為罕見。

 

【 Mox 外匯限時優惠】高達6%高息活存年利率＋零手續費美元兌換，存錢不再只是存！

 

不論你是希望保值，還是積極增值，FlexiBoost 都能為你資金帶來實際回報！

 

免費港元兌換美元，節省外匯手續費

 

一般銀行在港元兌換美元時，會收取高達 1%～2% 的手續費。轉換$100,000港元，手續費可能高達 $2,000 港元！

 

在 Mox，港元兌換美元費用於優惠期內全免！用戶可 100% 全額將港元轉換美元，無折損地投入美元高息存款，真正讓每一分錢都發揮最大效益！

 

投資享高達 HKD3,000 現金賞＋低交易佣金

 

由2025年7月1日至9月30日，成功成為 Mox Invest Advanced、Pro 或 Elite 等級的客戶，最高可賺高達 HKD3,000 現金獎賞！ 

 

每當你晉升更高投資等級，即可於不同投資產品中盡享更低收費，精明提升投資效益！

 

無論您是小資族還是資金雄厚的用戶，Mox 都提供靈活且貼心的理財方案，值得考慮！

 

APP 簡易操作　理財就是這麼簡單

 

Mox APP 設計直觀、操作流暢，只需幾個點擊就能完成資金轉入與查詢。你可以隨時追蹤自己的利息回報，確保資金在穩定中持續升值。

 

        •    不需繁瑣手續

        •    即時查閱存款狀況

        •    隨時隨地管理資產

 

• 步驟 1：於 Mox APP 按「查看賬戶」＞按「戶口」查看 FlexiBoost 推廣活動詳情。

• 步驟 2：按「立即參加」並輸入希望參加 FlexiBoost 推廣的初始金額＞按「確認」進行登記。

• 步驟 3：完成！初始金額已經存入在你的 FlexiBoost 活存戶口內。 存款期越長，賺息越多！

 

【Mox 外匯限時優惠】高達6%高息活存年利率＋零手續費美元兌換，存錢不再只是存！

3個簡單步驟，開始儲錢賺高息！

 

立即下載 Mox APP，開啟你的聰明理財之路，讓資金穩穩增值，為未來鋪好財務根基！

 

到訪Mox官網了解更多詳情：https://bit.ly/4mPx1wy

 

優惠受條款及細則約束。

外幣兌換優惠至2025年8月31日。外幣貨幣兌換涉及風險。 

投資涉及風險。受條款及細則約束。詳情請參閱 Mox Invest 推廣活動（2025年7月至9月）條款及細則。 

存款利率或因市場變化而不時調整。如果你已經有一個 FlexiBoost 戶口或你的任何存款受本推廣或我們提供的任何其他推廣的「資金計算期」約束，你將不能參加本推廣。請參閱FlexiBoost推廣1.0條款及細則以了解詳情,包括新資金的定義。

我們的基本活存年利率及投資額外年利率不適用於客戶 FlexiBoost 戶口下持有的任何存款。FlexiBoost 的戶口結餘將會計算在卡獎賞附表中的合資格結餘。

 

 

資料由客戶提供

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

02349

中國城市基礎設施

0.056

異動股

00120

四海國際

0.140

異動股

00417

謝瑞麟

1.800

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00241 阿里健康
  • 5.460
  • 02828 恒生中國企業
  • 92.080
  • 06618 京東健康
  • 65.400
  • 02800 盈富基金
  • 25.680
  • 06185 康希諾生物
  • 49.720
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.800
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 8.340
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.770
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 13.220
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.630
  • 目標︰$1.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.900
  • 00388 香港交易所
  • 441.600
  • 00005 滙豐控股
  • 100.600
  • 00700 騰訊控股
  • 594.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.800
報章貼士
  • 00636 KLN
  • 9.340
  • 目標︰--
  • 02807 ＧＸ中國機智
  • 52.320
  • 目標︰$58.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.630
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/08/2025 09:25  《異動股》眾安在綫高開近7%，中期多賺11倍至6.7億人幣

21/08/2025 09:23  《異動股》友邦低開1%，中期新業務價值增14%惟純利跌23%

21/08/2025 09:23  恒指高開50點報25216，百度友邦低開，藥明滙控造好

21/08/2025 09:11  博雅互動(434)開市前停牌，待公布有關配售新股公告

21/08/2025 08:49  《盤前攻略》美指個別走標指連跌4日，恒指反覆料在10天線上落

21/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金

21/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】績後多行升港交所目標，麥格理升百度目標三成

21/08/2025 09:47  《財資快訊》美電軟報７﹒８０９１，一周及兩周均軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美國議息 | 聯儲局會議紀要：多數委員認為通脹風險高於就業憂慮新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美指個別走標指連跌4日 恒指反覆料在10天線上落新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 友邦中期純利按年跌逾23%，新業務價值升14%創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜工黨上場後逾5萬人經英倫海峽偷渡！「脫歐」反而推高了難民數字？
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜工黨上場後逾5萬人經英倫海峽偷渡！「脫歐」反而推高了難民數字？
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美股部署攻定守？據Intel獲華府入股+軟銀投資　分析半新股Bullish股價曇花一現原因！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

為衣櫥注入一抹秋意：Future Classics早秋穿搭提案，以牛仔元素重塑日常造型
人氣文章

Beauty

香奈兒的眼妝藝術！開箱 CHANEL 最新限量版珠寶鈕扣四色眼影，輕鬆打造日常精緻感
人氣文章

先行入手．Onki Chan

G-Dragon 無性別穿搭風格：女鞋男穿、小雛菊飾品！盤點GD愛牌同款單品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
髖關節伸展動作，促進血液循環、緩解痠痛
人氣文章
軟餐奶黃月餅＋即沖增稠奶茶  長者中秋嚐月無障礙【內附軟餐加熱秘技】
人氣文章
胰臟癌 │ 研究：每周飲用某種飲品三次，胰臟癌風險上升80%？醫生警告需注意3種食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2025 10:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2025 10:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2025 10:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/08/2025 10:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/08/2025
美國議息 | 聯儲局會議紀要：多數委員認為通脹風險高於就業憂慮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處