順豐同城上半年收入利潤齊增長 全場景協力廠商即時配送的「高品質增長」之道

在數位經濟與本地生活服務深度融合的背景下，即時配送已成為連接商家與消費者的關鍵基礎設施。作為中國最大的獨立協力廠商即時配送平台，順豐同城（股票代碼：09699.HK）在2025年上半年繼續交出一份令人矚目的成績單：收入同比增長48.8%，經調整期內淨利潤增長139%，淨利率創歷史新高。不僅反映了其強勁的業務增長動能，更揭示出其在中立開放定位、全場景服務與科技驅動運營方面的戰略成效。

2025年上半年，順豐同城實現收入102.36億元（人民幣·下同），較去年同期的68.79億元顯著提升。這一增長主要得益於三大核心因素：

行業紅利持續釋放：餐飲外賣與即時零售市場的快速發展，帶動即時配送需求增加，推動同城配送訂單量同比增長超50%。期間同城配送服務收入同比增長43.1%，主要是由於商戶營銷活動推動餐飲外賣需求快速提升，非餐場景維持穩健增長趨勢，上半年收入同比增長28.6%至21.42億元，其中面向商家的非餐場景收入同比增長35.3%，顯示其服務場景的多元化拓展成效顯著。

客戶結構優化與規模擴張：期間平台年活躍商家數達85萬，同比增長55%。期間公司頭部客戶合作深化，中小商戶黏性增強，推動面向商家的同城配送（to B）業務收入同比增長55.4%至人民幣44.67億元。

上半年，公司的全場景、全品類的服務能力，可客制化的專業即時配送解決方案和及時回應的高品質服務體系使其成為備受客戶青睞的物流供應商，與各行業大客戶保持長期且深入的良好合作關係。面向中小商家，通過商戶運營，智慧行銷應用等策略，持續擴大活躍商戶基數並提升商戶黏性。2025年上半年，公司把握流量平台積極佈局即時零售的行業趨勢，與各大流量平台深度合作，不僅可在訂單高峰期為餐飲外賣及即時零售平台提供彈性運力承接服務，同時也作為即時配送物流基礎設施為更廣泛及多樣化的流量平台提供高效且具有性價比的端到端解決方案，全面覆蓋直播電商，商超小時達，私域零售等本地生活多種到家場景。

面向消費者同城配送（to C）業務則繼續通過「幫送、幫取、幫買、幫辦」等服務，覆蓋生活幫忙、醫療健康、商務代辦等場景，收入同比增長12.7%至13.12億元。尤其是在下沉市場和中長距離配送中增速顯著，顯示其使用者心智的持續深化。

期間，公司進一步加深了對消費者的理解，主動捕捉市場新機會。深入挖掘一線城市CBD核心區域消費者的即時配送需求，夯實高端專業配送的品牌形象，商務場景收入保持高增速。報告期內，順豐同城繼續通過一對一「獨享專送」服務精准觸達消費者對於高價值、高時效及高安全性要求物品的配送需求，該產品收入於期內同比翻3倍。

期內，「小時達」滲透率持續提升，中長距離「小時達」服務收入快速增長。此外，基於消費者需求探索如衣物洗護、行李寄遞、漢服租賃等配送場景，並深入滲透下沉市場，公司下沉市場面向消費者的同城配送收入快速提升。

最後一公里：彈性運力與生態協同

該業務收入同比增長56.9%，主要得益於交付履約能力持續提升，與主要客戶加深末端網路融通和業務協同，各項合作業務均實現快速發展；為派件環節提供支援的服務規模及佔比穩步提升，從而進一步提升客戶的末端運營效率和成本投入效益，助力客戶實現末端物流能力升級，從而能更好符合客戶發展電商件的業務需求。公司電商派件規模快速增長；報告期內，攬收環節訂單量同比增長超150%，顯示其作為「物流基礎設施」的價值。

騎手網路：規模、效率與人文關懷的平衡

截至2025年6月過去12個月內，平台年活躍騎手規模達114萬人，6月份的騎手人效同比增長38%。更重要的是，騎手收入結構持續優化：中高收入騎手數量同比增長65%，月入過萬騎手數增長107%。

順豐同城在騎手權益保障方面亦投入顯著：設立「委屈關懷金」、「同心公益基金」，提供保險、培訓、晉升通道等全方位支援。報告期內安全事故率下降11%，體現其在安全管理與人文關懷方面的系統化努力。

科技驅動：從智能調度到無人配送

技術是順豐同城效率提升的核心引擎。其城市物流系統（CLS）實現了智慧調度、時效預測、即時監控等功能，尤其在訂單高峰期的履約穩定性方面表現突出（時效達成率約95%，3公里內平均配送時長23分鐘）。

更值得關注的是其在AI與無人配送領域的佈局，公司與多家大模型廠商合作，在騎手管理、智慧客服、商戶運營等領域落地AI應用；累計投放超300台無人車，覆蓋60多個城市，月均活躍行程約2萬趟。通過“騎手+無人車”的混合運力模式，順豐同城正逐步構建下一代智慧物流網路。

不止於配送，更是零售基礎設施的構建者

順豐同城上半年取得非凡成績，有賴於公司成功把握即時零售爆發的市場機遇，持續強化其同城物流基礎設施角色，並堅持現「讓更多人享受零距離美好生活」的理念離不開關係，公司透過擴大規模、拓展場景、優化服務與夯實網路，擁抱流量多元化與行業滲透率提升的趨勢，並積極投入無人配送與AI技術革新，使公司發展更得以穩健持續。順豐同城的2025中期報告，不僅是一份財務資料的展示，更是一張戰略藍圖的實際落地。其通過科技賦能、網路協同、場景拓展與人文關懷的多維驅動，實現了規模與盈利的同步提升，為中國即時配送行業提供了「高品質健康增長」的範本。

