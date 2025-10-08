一文睇清兩隻基金，助你行出靈活退休路

香港物價高、步伐快，要過一個有質素的退休生活，單靠儲蓄其實未必夠。普徠仕早前的香港退休調查1反映，高達52%的受訪港人有「需要500萬才安心退休」的概念，但同時亦有相當多人未曾訂立清晰的儲蓄目標，當中以高收入群體（月入高於45,000港元）為甚。這不是指大家不重視退休規劃，而是退休理財需要兼顧的因素太多，或對港人來帶沉重壓力。隨著港人壽命更長、退休模式更為多元、市場波動增加，退休理財也需要一套更有紀律、更靈活的策略加以應對。

與其被困在「要幾多錢先夠退休」而無法展開行動，不如把焦點放回「如何用對產品，讓資金配合人生安排」。本文將介紹一個在美國等成熟退休市場普及的有效方案——「退休配置路徑」（Glide Path）——以及其能如何協助本港投資者由累積期走到提取期，尋求增長，同時兼顧現金流與風險管理，有助支持港人「靈活退休」的退休藍圖。

重新定義退休：靈活模式興起

對不少香港人來說，退休已經不再是「一刀切」的時間點，而是一段可長達30至40年的旅程，滙豐銀行最新發布的「生活質素報告2025」亦揭示不少本港富裕投資者有興趣「微退休」，即在職業生涯中，作短期而有計劃的休假。而普徠仕的調查亦發現，在選擇靈活退休模式的受訪者中，有近八成人有興趣於退休後再就業。既然人生的節奏會變，退休計劃亦不是一成不變的直路，資產配置就更需要一套能隨人生階段有紀律地微調的框架，減少情緒影響與「睇市」負擔，同時保留因應個人情況作出調整的彈性。

「退休配置路徑」的好處，是提供一條透明度較高的資產調整路線，可以配合以上多種需要。例如正式退休後，如果計劃在較長的一段時間內，重投工作，則資產配置仍可以增長目標為先，無須過早「保守化」，善⽤複利效應。

何謂退休配置路徑

所謂「退休配置路徑」，簡單來說，就是將資產配置與距離理想退休時間的遠近相結合。當還有很長投資年期（例如距離退休超過10年），組合傾向配置較多增長資產（如股票），以爭取長期回報與複利的潛在優勢；隨著距離退休愈近，逐步降低股票比重、提高固定收益及其他較穩健資產的比例，令風險承擔與未來提取現金流的需要更貼近。步入退休後，重點自然轉向維持資本與現金流的穩定，但亦通常保留一定比例的增長資產，以對抗通脹、降低資金過早耗盡的風險。

這種按人生規劃自動調整的框架，有三個重點：

• 紀律勝於情緒：市場波動在所難免，預先設計的資產配置路徑有助減少了「高買低賣」的可能，令投資行為更貼近長期目標。

• 風險與人生規劃同步：接近退休時間點，資產配置將自動降低風險，有助減低臨退休前遭受市場震蕩影響的風險。

• 清晰透明：投資者可提前掌握投資組合風險及資產分配的調整方向，有助加強退休的信心。

普倈仕大中華區分銷業務高級董事陳偉文先生（左）、環球投資方案策略師兼基金經理沈文婷女士（中）及大中華區分銷業務高級董事張天睿先生。

智選退休配置基金：針對退休前後的關鍵10年

普徠仕近期推出兩款以「退休配置路徑」為基礎的「普徠仕（盧森堡）系列- 智選退休配置基金」，針對本港投資者在退休前後的關鍵十年，提供清晰且可執行的資產配置路線圖。

為了滿足投資者對持續收入的需要，兩隻基金均旨在提供每月派息，目標固定年度百分率為6%。

（適用於A6p類別及A6p（港元）類別；派息並不保證，可從股本中分派。請注意「風險考慮因素」註1及註2。）

• 智選退休配置基金 – 1：專為已退休10年內的投資者設計，旨在支持退休後長期資金提取，同時緩和本金損失風險

• 智選退休配置基金 – 2：專為即將在10年內退休的投資者設計，旨在支持退休前資產累積及退休後長期提取，同時緩和本金損失風險。

截至2025年7月15日（成立日期）。投資者不應單憑年齡或退休日期選擇基金。並不保證投資者將可於基金的成立日期或之後十年收取本金，而投資者可能蒙受損失。

對投資者而言，這兩隻基金有幾個特點：

• 第一，可以按個人規劃的變化（例如退休後想再就業）而在兩隻基金之間靈活轉換；

• 第二，兩隻基金以相同「退休配置路徑」理念貫退休前後的各個階段，能幫助港人隨著人生安排作調整，而不必每次都「重頭來過」;

• 第三，除在「股」與「債」之間動態調整外，基金經理亦會在地區、行業、存續期及信貸質素上分散投資，務求既捕捉環球增長潛力，也管理整體風險。

提早規劃 早著先機

不少人有意探索靈活退休模式，或者已經打算將來以「微退休」方式逐步淡出職場，自然會問：「應該幾時開始規劃？」答案其實很簡單：越早揀選合適的退休投資方案，越能善用時間複利的效應，配合有紀律的調整，有助提升資產配置的穩健性。

香港人的生活講求效率又重視選擇，退休理財也一樣。以「退休配置路徑」為核心的「智選退休配置基金」，把資產配置變成有章可循的路線圖，令投資者無需時刻「睇市」，同時可按自己的人生節奏轉換策略。如果你正計劃實踐「靈活退休」，不妨由了解「退休配置路徑」開始。該基金系列將於限定期間內，專供滙豐的香港客戶獨家認購。詳情請瀏覽普徠仕香港網站：www.troweprice.com/hk/retirement。

¹普徠仕於2025年5月進行首個香港退休調查，成功收集600名30歲或以上香港居民的回應，以了解他們的退休目標、習慣及財務準備情況。

重要資料

本資料僅為一般資料用途而提供，並不構成或承諾給予任何性質的意見，包括受信投資意見。潛在投資者於作出任何投資决定前，務須尋求獨立的法律、財務及稅務意見。普徠仕集團包括T. Rowe Price Associates， Inc.及／或其聯屬公司均可收取有關普徠仕投資產品及服務之收益。過往表現並非未來表現的可靠指標。投資涉及風險。投資價值及自其產生的任何收入可升可跌。投資者取回的金額可能低於所投資的金額。

本資料並不構成於任何司法權區出售或購買任何證券，或進行任何特定投資活動的分銷、要約、邀請、個人或一般推薦或招攬。本資料並未經任何司法權區的任何監管機構審閱。

本資料所呈列的資訊及意見取自或源自被認為屬可靠及當前的資料來源；然而，我們無法保證資料來源是否準確或完備。概不保證所作出的任何預測將會發生。本資料所載的觀點乃截至本資料撰寫之日期且可予修改而毋須給予通知；此等觀點可能與其他普徠仕集團公司及/或其員工的觀點有別。倘未獲普徠仕同意，於任何情況下概不得複印或轉發本資料的全部或任何部份。

本資料不擬供禁止或限制本資料派發的司法權區的人士使用，而於若干國家，投資者於提出特定要求後方可獲提供本資料。

投資涉及風險。投資者應參閱銷售文件以全面了解基金的目標、投資政策及風險詳情。

香港 - 由普徠仕香港有限公司（地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈6樓）刊發。普徠仕香港有限公司獲證券及期貨事務監察委員會（證監會）發牌及受其監管。本資料並未經證監會審核。

© 2025 T. Rowe Price。版權所有。T. ROWE PRICE、INVEST WITH CONFIDENCE、大角羊設計及相關標誌（www.troweprice.com/en/intellectual-property）均為T. Rowe Price Group, Inc.之商標。所有其他商標均為其各自擁有者之財產。

202509-4851122

