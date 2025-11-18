  • 會員
美元偏軟　利好新興股債

18/11/2025

美元偏軟　利好新興股債

 

進入2025年第四季，環球資本市場出現結構性轉變。美元指數年內累跌逾一成，創下1973年以來最差半年表現，並為新興市場股債資產帶來重估契機。

 

在聯儲局貨幣政策持續寬鬆、已發展及新興市場央行同步減息的背景下，加上新興市場增長持續，資金正加速流向新興市場。

 

美元走弱支持新興市場增長


回顧過去35年的美元週期，每次美元走弱均伴隨著新興市場的強勁表現。據統計，在過去10次美元貶值5%或以上的時期，新興市場股票每次都實現了強勁的正回報。

 

美元偏軟 利好新興股債

 

截至10月底，MSCI新興市場指數今年以來累計回報約27.8%，大幅超越標普500指數的14.7%漲幅，是新興市場自2021年以來首次跑贏已發展市場，或成為新興市場增長的重要轉折點。

 

投資者可留意的是，新興市場的漲勢並非僅依賴估值修復，而是由實質的盈利增長所驅動。國際貨幣基金組織預測，2026年新興市場和發展中經濟體增長率將維持在4.1%左右，高於已發展經濟體的1.5%（資料來源：國際貨幣基金組織，截至2025年4月）。在盈利增長方面，聯博預期2026年新興市場（包括中國）的盈利增長穩健，有望實現按年兩位數增長。

 

聯儲局減息利好新興股債

 

美國聯儲局已於2024年9月重啟寬鬆週期，更在2025年9月進行九個月以來首次減息，將聯邦基金利率目標區間降至4.00%-4.25%。

 

聯儲局放鬆貨幣政策的同時，美元趨於走弱，為新興市場創造了雙重利好：一方面為新興市場提供減息空間以降低其融資成本和債務負擔；另一方面美元匯率下跌提升了新興市場資產的吸引力。

 

過去七成的時間裡，流向新興市場的資金與新興市場的資產表現方向一致，加上過去20年，新興市場平均佔全球股票資產管理規模的8%以上，而目前比例僅為5%左右，可見現時新興資產仍然低配，因此當資金湧入新興股債時，其後市上漲潛力巨大。

 

想了解更多？立即去片：

 

 

投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本廣告的發行者為聯博香港有限公司及未經證監會審閱。資料來源：聯博，截至2025年11月。

 

