大國博弈
【港股IPO】新股市場搶風頭 10月新股即日食糊最勁賺近1.2萬

06/11/2025

中美會面之後，港股市場似乎靜待好消息再爆上。這段時間，市場目光再次投向港股IPO市場，畢竟不論上市公司數量，還是累計募資額，都是居於全球IPO市場首位。

 

特別是過去10月上市的新股，有9成公司首日上市都錄得升幅，其中金葉國際集團首日更升逾3倍、長風藥業升逾160％，一手賺近1.2萬元。

 

另一方面，今年登上港股市場的「A+H新股」，近7成上市到現在仍錄得升幅，最高升至115％，反映新股市場裡，不論「即日鮮」還是長揸，也各有表現，視乎投資者喜好。

 

新股市場的熱潮持續之下，或者可以發掘更多潛力機會，打開富途牛牛App嘅新股中心就會見到！

 

