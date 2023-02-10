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香港O2O領先典範大獎2022　表揚業界十大精英

10/02/2023

HKOEF-PR-01

 

香港O2O電子商務總會（HKOEF）已於1月10日（星期二）假座香港旺角希爾頓花園酒店宴會廳舉辦第5屆「香港O2O領先典範大獎2022」頒獎典禮，由籌委會主席韋嘉倫先生提出，今屆以「重啟 RE-Opening」為主題，由多位業界翹楚組成的專業評審團，共頒授10個獎項予電子商務界傑出表現的得獎者。主辦機構很榮幸邀請到香港特別行政區創新科技及工業局副局長張曼莉女士，立法會邱達根議員、陳沛良議員、梁熙議員、港區全國人大代表陳曉鋒律師，本會創會會長陳嘉賢教授，撥冗出席及主禮頒奬典禮，表揚商家在數碼化轉型有傑出表現。

 

HKOEF-PR-02


以創新科技轉危為機


疫情推動了革命性的商機和新生活模式，電商和實業也藉此重啟發展。電子商務成為主流發展，創新科技的進步，推動社會經濟復甦。O2O成為疫後商機，HKOEF希望創造更多機會，與各界商家多作交流，協助企業更進一步，令企業更具前瞻性，形成更龐大的商業氛圍。活動當日，張曼莉女士致辭提到數字化已成為疫情發展新常態，各行各業充份利用創新科技，成功轉危為機。市場調查顯示有7成香港企業，制定了數字化轉型戰略，同時超過一半的大企業，將數碼化視為業務發展的重要策略。她認為大家必須積極利用創新方法開拓新市場及新客源，才能在新時代突圍而出。


此外，香港O2O電子商務總會第四屆執行委員會會長許文俊先生致辭亦提到，2022年是HKOEF成立5周年，回想起2017年成立，多得來自工業界、品牌商及方案專家創會成員，齊心合力組成這個核心團隊。經過創會會長Karen，前會長Tommy及Calvin這幾年的付出，帶領每一位委員、會員及顧問，令業務逆流而上、逆風高飛！

 

HKOEF-PR-11

香港O2O電子商務總會 第四屆執行委員會會長 許文俊先生

金融科技一直在重塑市民對未來科技發展的期望，無論在推動科技的應用，或是發掘與跨界別的合作商機，進一步為本港金融業保持競爭力，利用豐富國際經驗持續地提升數位化金融服務，為長遠科技發展奠下穩固基礎。透過多元化的O2O網店與實體店合力經營的模式，讓大家有嶄新體驗，開拓潛在商機，亦吸引初創企業甚至境外公司在本港發展業務，推進整個產業鏈的興盛，打造出更具優勢、更具韌性的市場。

 


第5屆「香港O2O領先典範大獎2022」得獎名單如下（排名不分先後）：

 

1. 森科產品有限公司（B.Duck）

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中國最大的本地角色知識產權公司，提供授權服務、設計諮詢服務及零售自創的B.Duck家族角色品牌產品，衍生產品超過33,000個SKU, B.Duck家族角色於不同電子商務平台及社交平台錄得合共逾1,900萬B.Duck粉絲訂閱或關注。

2. E-BUY GLOBAL Ltd（Buyandship）

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亞洲最大電商平台之一，提供各國當地倉庫，一站式轉運服務，使客戶能夠買到美、 英、日、韓、中等地心儀商品，加上低價運費，讓買家享受CP值極高的海外網購體驗。

3. FreightAmigo Services Ltd

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亞太地區全方位數碼化物流先驅，為一站式供應鏈金融平台，以物流科技及金融科技促進貿易科技生態系統的發展。

4. Mezzofy（Hong Kong）Ltd

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提供電子優惠券營銷，設計商務及消費者應用程式、軟件發展業務。在商戶和消費者之間創造優質橋樑。

5. RADICA Systems Ltd（RADICA）

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RADICA研發的一站式自動化營銷平台能有效利用第一手數據和人工智能，幫助企業與客戶建立良好關係，確保在最隹的時間傳遞最合適的訊息。此外，RADICA提供的大數據分析服務，透過整合線上及線下不同的銷售數據、客戶週期等，設計出最佳化的客戶旅程，為客戶提供一體化O2O體驗。

6. Retail Full Technology Company Ltd（QonBay）

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鑄造和轉售NFT的網上平台，提供新穎系統來促進B2C的可靠交易，增加虛擬領域的價值，以幫助商家和會員之間，提供流量、驗證、支付和web3.0解決方案。

7. Royan Jade Ltd

HKOEF-PR-07

為翡翠首飾注入嶄新設計，主打翡翠珠寶奢侈市場。採用高品質翡翠，結合設計精緻工藝，成為亞洲新晉珠寶品牌。

8. THINKTHING STUDIO Ltd

HKOEF-PR-08

產品設計和諮詢公司，堅持3C價值觀：CONVERSION 轉換、CONNECTION 關係、CREATION 創造，公司核心價值是將非凡想法變成現實，積極激發更多新思維，從而改變現狀。

9. WITTITechnology Ltd（領智科技）

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致力自動化收集數據，即時解決隱藏問題，善用數字提升工廠成效以及生產效率。低成本智能系統讓工廠迅速作出改善，以節省不必要人力和機器開支。

10. Zhenhub Technologies Ltd

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物流科技公司，以雲端軟件解決方案協助用戶掌握供應鏈全貌，提升效率，讓企業靈活設置特定選項，進行簡單快捷的自動化部署，以配合各部門及流程的工序。

 

HKOEF-PR-12

 

HKOEF第四屆委員會成員，包括：

 

1. 會長  許文俊先生

2. 副會長兼秘書長 孫榮聰先生

3. 副會長兼財務長 楊文銳先生, MH

4. 副會長 陳丹丹女士

5. 副會長 黃均延先生

6. 副會長 郭正光先生

7. 副會長 梁健雄先生

8. 委員 韋嘉倫先生

9. 委員 楊淼先生

10. 委員 張卓賢先生

11. 委員 胡殷誠先生

12. 委員 程俊華先生

13. 委員 林朗熙先生

14. 委員 黎銳敏先生

15. 委員 溫啟宗先生

16. 創會會長 陳嘉賢教授, JP

17. 第二屆會長 陳家強先生

18. 第三屆會長 趙傑文先生

19. 創會名譽法律顧問 陳曉峰先生, MH, JP

20. 創會義務稽查顧問 何家舜先生

21. 創會名譽財務長 冼雅恩先生

22. 名譽顧問 邱達根議員

23. 名譽顧問 李基銓先生

24. 名譽顧問 冼漢廸先生, MH

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2023 11:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2023 11:38
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