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FTLife 富通保險冠名贊助: 全新互動親子天地 Chill Kids Club

20/03/2023

獲 FTLife 富通保險冠名贊助，由 The Wincy Brands傾力打造的全新優質室內兒童遊樂場 Chill Kids Club，於 2023 年 3 月 15 日 假K11 ATELIER 11 SKIES 正式開幕。場內 18 個主題遊樂設施提供一站式親子玩樂及教育體驗，帶來優質親子時間。

11 SKIES 為香港首個一站式大型娛樂零售及旅遊地標，並預計於 2023 年底至2024 年初開放首階段的四項國際級遊樂設施。憑藉相同目標客群，以及完善的交通配套與鄰近機場及港珠澳大橋的雙口岸優勢，令是次 Chill Kids Club 選址落戶 K11 ATELIER 11 SKIES ，並租用全層約 32,000 尺樓面面積來打造嶄新遊樂場，吸引本地市民、大灣區其他城市居民以至海外家庭到訪。

超級互動親子天地 18 大區域激發孩子潛能
《FTLife 富通保險冠名贊助: 全新互動親子天地 Chill Kids Club》佔地 32,000 呎，場內分為「放電專區」及「幼兒專區」兩大遊戲區，共設 18 個主題遊樂設施，如特色拱形滑梯、小朋友最喜愛的大型波波池、沙池及多個攀爬機關，讓 0 至12 歲的嬰幼兒及兒童盡情爬、跑、跳、戲沙等。Chill Kids Club 相信場內的遊樂設施可激發孩子想像力和創造力、刺激嬰幼兒官能及訓練四肢，為親子提供一個安全、安心、乾淨的遊戲互動及交流空間。

Chill Kids Club 兩大遊戲區—「放電專區」
「放電專區」提供多個小朋友最愛的波波池、沙池及攀爬機關，更設特色的拱形滑梯，讓小朋友盡情活動四肢，跑跳放電！


1. 粉色天地
「粉色天地」設極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等遊戲元素，提供逾一萬個波波，多方面訓練孩子肌肉發展及手腳協調能力。區域坐落在落地玻璃窗旁，邊玩邊近距離欣賞飛機升空！
年齡限制：0-12 歲

 

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 粉色天地1

 

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 粉色天地2

 

2. 拱形滑梯球池
「拱形滑梯球池」由大型的拱形滑梯和球池組成，結合深受孩子歡迎的玩樂元素。從高處的滑梯滑下，再落入球池裡玩耍，是刺激又充滿挑戰性的遊戲體驗，同時增強協調能力和平衡力。
年齡限制：0-12 歲

 

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3. 親子農場
「親子農場」讓小朋友透過角色扮演，體驗擠牛奶等農場工作，又可以藉着場內的蔬菜玩具各種農作物，從遊戲中學習。
年齡限制：0-12 歲

4. 室內巨型沙池
由大面積的沙池和沙具組成，並使用木粒代替沙粒，玩得乾淨。孩子們可以用鏟子、沙桶等沙具挖沙、塑造沙堡或建造城堡，提供孩子與自然互動體驗、創造性思考、手眼協調能力等，並增強社交能力。
年齡限制：0-12 歲

 

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5. 創意積木區
區域由各種不同形狀大小的積木組成。孩子們可以盡情地發揮創意，拼砌出各種積木模型。在積木區內，孩子可以自由地探索，將想像中的東西變成現實，促進創造力、解難能力和手眼協調能力。
年齡限制：0-12 歲

6. 彈床區
彈床區由多個大型彈床組成，孩子們可以在這個區域內盡情跳躍、翻滾和玩耍，提供刺激的遊戲體驗，增強協調能力、平衡力和訓練體能。
年齡限制：3 歲或以上（未滿 3 歲之嬰幼兒，需家長陪同）

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7. 賽車場
在賽車場內，孩子可以駕駛小型賽車，進行模擬賽車比賽，體驗駕駛樂趣，增強他們的反應能力、協調能力和注意力。
年齡限制：2-10 歲

 

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8. 充氣滾輪
孩子可以爬進這些充氣滾輪中，盡情滾動，充滿挑戰性和樂趣。
年齡限制：0-12 歲

 

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9. 軟墊障礙賽
賽道由多個障礙物和軟墊組成。孩子需要以跨越、攀爬、滑行等方式通過障礙物並抵達終點，是一個刺激、充滿挑戰性和互動性的遊戲體驗。
年齡限制：0-12 歲

10. 巨型俄羅斯方塊
孩子通過移動和旋轉方塊來構建形狀，發揮想像和創造力，學習構建不同形狀，挑戰兒童的空間想像力和邏輯思維。
年齡限制：0-12 歲

11. 巨型層層疊
巨型層層疊提供豐富的遊戲體驗，通過疊高大型積木，增強空間想像力、創造力和邏輯思維。
年齡限制：0-12 歲

 

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12. 模擬超市
以相關的玩具和裝飾模擬超市場景，孩子可以扮演超市店員或顧客，通過模擬購物和銷售過程，學習商品的種類和價格；與場內其他孩子互動，學習合作和溝通技巧，是一個具教育意義和娛樂性的遊戲體驗。
年齡限制：0-12 歲

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13. 模擬廚房
以相關的玩具和裝飾模擬廚房場景，在場內模擬廚房烹飪的過程，從中學習烹飪技能和知識，同時還能體驗做飯的樂趣和成就感。
年齡限制：0-12 歲

 

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14. 彈彈雲
彈彈雲是由充氣彈床和相關玩具裝飾組成的遊戲區，在雲朵場景中盡情彈跳，猶如在空中翱翔，富運動性和娛樂性。
年齡限制：3-7 歲（未滿 3 歲之嬰幼兒，需家長陪同）

 

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15.磁力片區
在磁力片區中，孩子通過組合和拼接磁力片，創造出不同的形狀和結構，訓練創造力、想像力和手眼協調能力，跟其他孩子互動，學習合作和溝通技巧。
年齡限制：0-12 歲

16. Party Room
能夠容納 100 人的特色派對空間，更有 Party Planner 設計及安排不同類型的派對，創造獨一無二的回憶！

 

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17. 休息區
場內休息區為一眾孩子提供一個休憩空間，更放置多本童書，享受閱讀樂趣。

18. 小體操專區
Chill Kids Club 同樣照顧嬰幼兒的活動需要，特設幼兒專區，讓零至兩歲的嬰幼兒在安全的環境下盡情伸展活動。區內提供體操墊、平衡木、跳馬、吊環等器械，讓嬰幼兒在安全的環境下進行體操訓練，學習各種體操技巧，體驗運動的樂趣和成就感，並增強體能、協調能力和柔軟度。
年齡限制：0-2 歲

 

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暢玩2.5小時小童$208起
《FTLife富通保險冠名贊助: 全新互動親子天地Chill Kids Club》將在2023年4月起接受公眾入場體驗，每個開放日設3個玩樂時段，每時段2.5小時。小童每時段收費由港幣$208起，視乎日期及時段而定，1歲以下之嬰幼兒免費入場。
（註：每月開放日期視乎月份及公眾假期而定，請留意官方網頁更新。）

 

pricetable

 

專屬包場體驗
Chill Kids Club亦提供包場體驗，邀請親友一同暢玩18個主題遊樂設施。如有興趣舉辦包場活動，歡迎聯絡查詢。

 

交通方便設泊車優惠
Chill Kids Club位於香港國際機場航天城東路的K11 ATELIER 11 SKIES，交通方便。乘搭機場快綫或巴士於亞洲國際博覽館下車後，經行人天橋步行約5分鐘可直達場地。至於自駕人士，K11 ATELIER 11 SKIES停車場目前開放230個停車位供訪客及租戶使用，更設泊車優惠。

 

資料由客戶提供

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