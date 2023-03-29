把握新消費現發展機遇 順豐同城(9699)進入高速增長期

中國電子商貿發展已近20年，目前已成為全球最大的線上零售市場之一。根據中國互聯網絡信息中心發佈最新《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2022年底，中國網民規模達10.67億，其中網絡購物用戶規模按年增長0.4%至8.45億，反映中國線上消費人口數量巨大，並呈穩定增長趨勢。隨著中國消費市場的不斷擴大，消費者的需求也在不斷變化和升級，即時配送服務的需求也隨之攀升。

作為國內最大的第三方即時配送服務平台，順豐同城（09699.HK）剛公佈2022年全年業績多項核心財務及營運指標表現都非常理想，全年收入按年增長25.6%至102.65億元（人民幣，下同）；毛利大幅增加超過三倍至4.13億元；毛利率大幅上升至2022年的4.0%。公司盈利能力同樣持續大幅改善，2022年虧損為2.9億元，按年大幅收窄68%，表現優於市場原先預期的虧損3.57億元。淨虧損率按年下降8.2個百分點，跌至2.8%，連續四年不斷提升公司表現。

不少券商早在順豐同城此前刊發虧損收窄的盈喜時經已預期公司受惠於多元化服務場景持續驅動收入增長與成本管控優化等因素，看好公司上前景及後續上行空間，其中，中金早在此業績前已刊發研報預計公司2023年收入將按年增長32.2%，至134.9億元，更可望實現基本盈虧平衡。



期待藉抖音入局本地生活服務賽道 表現超前同業

整體業務收入方面，集團2022年同城配送服務收入較2021年增長28.7%至65.48億元，主要原因是內地即配市場服務日趨多元化，公司過去數年不斷提升前線服務能力，捕捉國內市場多樣化消費場景需求潛力，滿足了消費者即時消費即時享有的體驗，有效複製經營模式令收入大幅提高。



面對同業競爭，順豐同城與其母公司順豐控股（002352.SZ）具備資源協同和能力整合的獨特優勢。順豐同城藉着與順豐控股生態圈參與者的戰略合作，為客戶打造「前端倉儲+中端幹線+同城即時配送」的一體化供應鏈解決方案之外，亦為順豐同城以至順豐控股雙方都得以擴大客戶範圍。2022年，集團與順豐控股集團共同服務的月結客戶，帶來1.9億元的外部增量收入，按年增長94.5%。值得留意的是，集團2022年來自外部收入同樣實現28.3%增長。



除和母企相輔相成外，集團持續推動與各大本地生活服務平台共建生態，力求多元場景發展。2022年，集團成為首批接入抖音「團購配送」的主要即時配送服務商，與平台共同為用戶帶來「即看即買即達」的消費體驗，以滿足平台上商家多樣化、全渠道的配送需求。至於資本市場一直期待抖音入局本地生活服務賽道，拉開「外賣市場大亂鬥」的序幕，順豐同城有望成為箇中贏家。事實上，除了抖音，順豐同城亦持續深化與微信的合作，通過即時物流助手、收款小賬本、門店快送等多種管道接入微信生態，為商家打通「商流+即時物流」閉環。隨着順豐同城繼續與不同本地生活服務平台探索嘗試更多新合作場景，不久將來順豐同城業績可更上一層樓。





To B 和 To C同城配送業務均有力上升

集團的同城配送包括To B的「商家」同城配送及To C的「消費者」同城配送。面向「商家」的同城配送收入增長19.8%至近46.5億元。集團近年致力開發的城市物流系統集智慧業務規劃及營銷管理、騎手融合調度及智慧訂單分發等全場景配送解決方案廣受商家喜愛，大大增加商家合作量。2022年集團平台上的年活躍商戶規模達33萬，按年增長27.7%，累計服務品牌客戶逾3,600個，包括蜜雪冰城、茶顏悅色、vivo、自然堂等一眾深受大眾喜愛的品牌。



面向「消費者」方面，順豐同城去年同城配送收入約18.99億元，按年大幅增長57.3%。集團希望透過不斷完善會員體系，提升用戶消費體驗，從而帶動核心個人用戶的留存和回購。集團過去推出了多項貼心服務，有全新升級服務「安心送」配送貴重物品，確保保價產品全程監控、全額極速理賠及「取送買辦+」等，集團的跑腿業務收入增長達兩倍。在此基礎上，集團還稱會延伸個人服務場景至與地方政府在養老場景合作，為社區老人提供社區服務，這些舉措可說是深入民心。



最後一公里配送需求快速增長

集團在過年一年壯大的活躍騎手團隊，活躍騎手數目在2022年經已擴大到超過78萬名，按年增長29.4%。令3公里以上中長距離的訂單所佔的比重提升，平均配送時長、時效達標率均維持在高水平，平均配送距離超過3公里。而此業務分部收入從2021年穩步增長近兩成至2022年約36.8億元，集團有信心最後一公里配送未來能成為一個不錯的增長領域和獨特優勢。



疫情好轉後配送業務的需求呈快速增長，集團目前網絡覆蓋全國約2,000個市縣，其中24小時運營的市縣數按年增長80%以上達到1,300多個。綜合以上策略佈局，相信可以幫助商戶更高效應對雙十一、雙十二等的訂單高峰期、以及應對年底快遞運力緊張等局面。

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