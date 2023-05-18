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順豐同城獲納入MSCI中國小型股指數 連日在150天線橫行整固可博反彈?

18/05/2023

MSCI明晟公司公布最新的指數審議結果，其全球小型股指數將新增185隻成分股並剔除165隻，自5月31日收市起生效。其中，MSCI中國小型股指數亦將新增包括順豐同城(09699)在內的20隻成分股；像順豐同城這類隨即獲大行看好、連日在150天線橫行整固、估值吸引的MSCI新貴或可博反彈。

MSCI明晟公司上周對MSCI全球投資市場指數系列最新的審議結果及名單出爐，順豐同城將會納入MSCI中國小型股指數。大行中信里昂隨即於16日給予順豐同城「買入」評級，目標價14.36港元。

順豐同城作為中國規模最大的第三方即時配送服務平台，中信里昂研報認為，順豐同城的優勢包括其物流能力、獨立第三方即配服務的獨立定位及「順豐」品牌，相信公司可持續利用其領先優勢，並受惠於多元化即時配送服務市場的及高速增長勢頭，該行預期順豐同城2023年及2024年收入按年增長高達30%及27%，更預期在員工成本下降及規模化擴張的因素推動下，順豐同城將於今年上半年有望實現收支平衡，勝過市場原先預期。

外賣平台新競爭格局 帶動同城即配快速成長機會

值得一提，順豐同城被市場視為抖音入局外賣場景的受惠股。隨着抖音早前就其進入本地生活業務定下明確GMV目標，市場預期抖音需要借助同城即時配送平台為其補足配送能力，而抖音去年亦先後與各個同城即時配送平台如順豐同城、達達、閃送等落實合作。由此可見，愈來愈多流量平台抖音、快手、微信等入局外賣場景，從而切入本地生活市場競爭，加上商戶逐漸布局本地消費，令定制化需求與日俱增，會為順豐同城這類第三方即配服務提供商帶來快速成長的機會。不少券商此前更預期，外賣場景的變化將會為順豐同城帶來進一步滲透率提升。

除此之外，據艾瑞咨詢，中國即時配送服務行業訂單規模預期由2023年的412億單，增長至2026年將達723億單，行業訂單由餐飲外賣及來自同城零售、近場電商、近場服務等非餐場景的訂單所帶動，值得留意的是，行業訂單成長將會由過往餐飲外賣驅動，逐步轉變為由非餐場景所驅動，預期非餐訂單所佔的比重有望在2026年突破六成以上。而中信里昂最新的研報亦提到，此行業將由非餐類即時配送需求帶動的趨勢，該行更預計在即時配送總量由2022至2025年年複合增長達26%的增長當中，非餐類配送將佔整體逾五成貢獻，故該行看好順豐同城並給予上述成長性預期。

再者，順豐同城估值較同業低，具備追落後空間。以昨日收市價計，順豐同城現價歷史市銷率仍僅為近0.71倍，對比同類型港股及美股分別3.37倍及1.18倍，有着明顯估值追落後的空間。

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