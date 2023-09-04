以「茶」會聚 滙豐輪證第四季投資展望

以「茶」會聚 滙豐輪證第四季投資展望



滙豐在星期四（8月31日）舉行牛熊「滙」中環，2023第四季茶聚，邀請到曾淵滄教授與全職投資者「紅磡索螺絲」分享第四季投資市場展望。是次茶聚反應熱烈，過百名滙豐客戶與幾位重量級嘉賓以「茶」相聚，品賞茶的美感，體驗茶藝精神，吸收精彩投資資訊。是次茶聚讓大家認識投資與品茶一樣，相當講求產品質素、時機及合適工具。抽獎環節送出多份精美禮品，包括金箔滙豐鈔票、滙豐鍍金獅子及滙豐總行水晶擺設，參與講座亦有豐富紀念品，出席者及得獎幸運兒皆滿載而歸。

指數睇好睇淡工具多

滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品聯席總監陳恩因表示，睇好或睇淡指數表現，除選擇ETF之外，亦可以留意相關牛熊證產品。以市場上的恒指及恒科指牛熊證為例，實際槓桿較一些恒指及恒科指ETF為大，相關牛熊證表現或更勝一籌。



假設睇淡或對沖指數可以留意熊證，以市場上高槓桿，收回價達到1,000點的恒科指熊證為例，年初至今回報接近七成。當然牛熊證要留意有收回風險，收回價愈近槓桿愈大，但收回風險愈高，若選擇認股證也需要留意引伸波幅。陳恩因提醒大家可以因應市況，透過滙豐輪證網頁，隨時選擇合適自己的工具及產品。



曾淵滄：內地明確救經濟有利投資前景 多個板塊將受惠

曾淵滄教授對第四季投資前景有信心。早前，中央政治局會議明確指示救經濟，曾教授相信內地會有更多刺激經濟措施及訊息出現，將推動大市表現。他亦相信美國利息將會見頂，九月再加息的機會不大，為市場帶來新的推動力。市場同時憧憬美國明年可能減息，對市況都會有正面幫助。



第四季投資氣氛轉好，曾教授相信不少板塊亦會受惠。當中高息股或中特估，屬於穩打穩陣策略，體現強韌防守力，若息口見頂亦會增加高息股吸引力。另外，航空股是復蘇板塊中最快之一。世界各地很多航空股上升不少甚至創新高，但香港上市的航空股相對落後，所以既有復蘇亦有追落後概念。



紅磡索螺絲：恒指年底目標20,000點

全職投資者紅磡索螺絲同樣對港股前景抱有信心，恒指第四季目標20,000點。他看好平台經濟股，中央政治局會議釋放很多利好訊息，相信對平台經濟及民營企業有大幫助，特別一些壟斷性平台企業護城河強同現金充足。



內需亦是重點之一，政府表明推動電動車消費，相關股份有望受惠。其他內需相關股份，包括旅遊平台，餐飲及品牌股，未來亦會受惠財政政策刺激。紅磡索螺絲同樣看好澳門股，若內地推動經濟，都會涉及和推動澳門博彩收入，特別以大眾市場為主博彩公司。



恒指牛熊證仍是大熱

滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品銷售主管劉嘉輝表示，牛熊證市場中投資者仍對恒指相關產品情有獨鍾，成交佔牛熊證市場近九成。他亦留意到投資者仍偏向作反手部署，即是當恒指下跌時投資者大多開牛證博取反彈，恒指上升時則偏好開熊證看淡大市。此做法較適合橫行區間上落市，但當大市有明確上升及下跌「趨勢市」時，逆流而上便會有反效果，舉例說，根據紅磡索螺絲看法，如果恒指年尾有望20,000點，而每當恒指上升時投資者作反手熊證部署，累積損失可能不少，即是說在這種「趨勢市」發生時，投資者可考慮順勢而行，不用逆流而上。

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^資料來源:滙豐15/2/2023收市, 彭博15/2-15/8/2023, 假設個股平均配置

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范巧茹 InvesTalk

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