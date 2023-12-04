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美股期權風靡亞洲背後的奧秘 融聚匯三大優勢

04/12/2023

 

近年來，期權這個衍生工具如火如荼地進入亞洲市場，越來越多亞洲投資者被其吸引。金融行情數據科技公司融聚匯深諳此狀況變化，融聚匯產品總監向坤以豐富的經驗，分享期權在亞洲市場普及的原因，同時讓大家深入了解期權產品特性，以至低時延行情的重要性。

向坤表示，期權具有多重策略組合的優勢，不僅可以看漲，也可以看跌，還可以進行具備高回報的套利。 同時，它也允許用較少資金來控制較大資產，2021年遊戲驛站GME事件，就是美國零售投資者與華爾街對抗的典型案例。這兩大優勢深受亞洲投資者吸引。

融聚匯三大優勢 納斯達克是重要合作伙伴

融聚匯今年成立十周年，是一家金融行情數據科技公司，專注於提供這個海外的行情和資訊數據服務。現時獲得納斯達克交易所、香港交易所、新加坡交易所等超過二十個行情授權，然後再轉發給下游的行情用戶。向坤表示，融聚匯透過跟不同公司的深度合作來提升核心產品的優勢。通過服務、技術以及數據三大優勢，從源頭保證高品質資料，為客戶帶來真正的一站式服務。融聚匯成立十年以來，一直在厚積薄發打磨技術底座，也是一直注重長期發展。

納斯達克在2019年成為融聚匯的重要數據供應商，向坤表示，納斯達克具備權威性，能夠拿到最穩定、最快、最齊全的美股成交數據。透過納斯達克的Smart Options，也可以拿到全盤行情深度擺盤行情數據、精準的期權報價以至最佳買賣價等。納斯達克也幫助節省了至少80%以上的頻寬成本，是一個經濟高效同時滿足期權行情和交易的需求。


期權產品發展勢頭迅猛

期權產品相對來說是比較複雜的金融衍生品，具有一定的特色，但了解期權機制也很重要。向坤預測，隨著科技金融蓬勃，機構對沖需求增加，越來越多個人投資者追求期權類型的高回報低本金投資，未來幾年亞洲期權市場規模將猛增數倍。而受益於科技助推和投資者需求日增，美股期權作為一種充滿變數的衍生性商品，定能持續迷倒亞洲投資大眾。

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