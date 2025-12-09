  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

減風險但不減回報？揭曉股債策略如何有助捕捉新興市場機遇

09/12/2025

減風險但不減回報？揭曉股債策略如何有助捕捉新興市場機遇

 

美元持續走弱，加上新興市場穩健增長，驅動資金逐步流向新興市場。與此同時，人工智慧（AI）的迅速發展，令投資者傾向能受惠於AI發展的資產。對於著重風險管理的投資者而言，難免會期望充分捕捉多年一遇的AI浪潮，但同時擔心相關風險。然而，降低組合風險​並非必然會犧牲回報。投資者可運用多元化的股債策略，全方位捕捉新興市場的投資機會，優化回報同時亦有效地管理風險。

 

靈活配置資產

 

回顧過去三十五年，每逢美元週期轉弱，新興市場股票均有強勁表現，但投資新興市場普遍要面對較高的波動性及政策風險，因此資產配置尤顯重要。

 

不少投資者擔心，回報和風險管理不能並存。然而，多元化、結合股債的投資策略可擴大投資範圍，並有助於管理新興市場的風險。

 

股債策略以捕捉機遇

 

股票配置方面，由於今年全球AI產業增長動力明顯，多家在中國內地、中國台灣及韓國領先同儕的科技集團和半導體製造商，預計將受惠於AI持續發展所帶來的需求升級。

 

固定收益方面，除了AI浪潮外，「弱美元」是今年另一項重要的投資主題。美國聯儲局料在明年進一步減息，為新興市場提供更多放寬貨幣政策的空間；當中以巴西、智利及哥倫比亞為首的拉美國家便料在明年6月份前減息0.6至1.6厘不等。

 

減風險但不減回報？揭曉股債策略如何有助捕捉新興市場機遇

 

我們看好強勢貨幣計價的債券，由於長遠而言，強勢貨幣債券能提供更具吸引力的風險調整後回報。同時，新興市場央行仍有放寬貨幣政策的空間，加上美元有可能進一步走弱，因此我們看好本地貨幣資產配置。在固定收益配置上，我們重點關注拉丁美洲、歐洲、中東和非洲地區。​以拉丁美洲為例，墨西哥及哥倫比亞是兩大主要看重的市場。

 

總括而言，一個能夠保持相對低波動性，同時尋求類似股票回報水平的股債策略有助投資者在新興市場「深挖寶藏」。

 

了解更多：https://allncbrnstn.co/47VU9nc

 

投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本廣告的發行者為聯博香港有限公司及未經證監會審閱。資料來源：聯博，截至2025年11月。

 

返回市場動向

