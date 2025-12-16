  • 會員
深挖寶藏　聯博新興市場股債策略捕捉新興潛力

16/12/2025

重要事項：

1. 本基金主要投資於新興市場發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。

2. 投資於新興市場面對較高的波動性及較高的風險（例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險、經濟風險、法律及稅務風險、結算風險及託管風險）。

3. 本基金可投資於商品相關證券，包括業務依賴於商品價格或可能嚴重受商品價格影響的公司的證券。

4. 投資於本基金會涉及一般投資風險、股本證券風險、小市值公司風險、債務證券風險、集中風險及貨幣風險。與較高評級證券相比，評級低於投資級別及無評級的債務證券可導致本基金須承受較高的波動性及較大的本金及利息損失風險。基金價格可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下跌。閣下於本基金的投資可能會價值全失。

5. 本基金將使用衍生工具作對沖、有效基金管理及其他投資目的。這可能涉及交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。金融衍生工具的投資參與可能導致本基金遭受重大損失的高風險。

6. 本基金可從資本中或實際上以資本撥付派息（此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資）或來自原本投資應佔的任何資本收益，由此即時減低每股資產淨值。貨幣對沖股份類別的分派金額可能受到貨幣對沖股份類別的參考貨幣與本基金的基準貨幣之間利率差異的不利影響，導致從資本中撥付的分派金額比其他非對沖股份類別的更大。

7. 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

 

深挖寶藏　聯博新興市場股債策略捕捉新興潛力

 

在美元持續偏軟和資金流入新興市場的推動下，新興市場資產表現亮眼。然而，眾所周知，新興市場雖然具備回報潛力，其波動性亦較高，因此投資者面對的挑戰是如何在爭取回報的同時亦保持較低波動性。

 

聯博—新興市場股債基金憑藉靈活的資產配置策略，投資於股票、債券及貨幣等資產，致力在嚴控風險的前提下捕捉新興市場的增長潛力。

 

廣泛的資產版圖　主動配置優勢明顯

 

現時新興市場資產規模龐大且分布多樣。其中，亞洲佔MSCI新興市場指數約80%的比重，而在新興市場債券領域，歐洲、中東及非洲地區和拉丁美洲的比重比亞洲地區的不足20%顯著，說明單靠單一資產類別或市場，難以充分反映整體新興市場所蘊含的機會；唯有整合股票和債券資產，並跨越市場地靈活布局，才能真正展現多元資產組合抗衡市場波動的優勢。

 

此外，主動調整持倉同樣關鍵。鑒於新興市場在經濟及貨幣政策上的多樣性，被動投資策略在新興市場的效能有限。舉例而言，中國股市在2022至2024年間表現相對遜色，但中國佔MSCI新興市場指數接近三成，因此期內對指數表現形成拖累；相對地，印度及台灣表現優異，因此剔除中國的新興市場股票指數同期表現優於MSCI新興市場指數。

 

上述原因均突顯主動式投資策略方能更有效地捕捉新興市場機會。聯博—新興市場股債基金的優勢在於可根據市場動態主動調整配置，藉此分散地域和貨幣風險，提升整體回報穩定性。

 

投資組合表現穩健　波幅明顯低於純股票

 

截至2025年10月31日，聯博—新興市場股債基金連續三年跑贏MSCI新興市場股票指數，且年化波幅顯著較低，並獲Morningstar全球新興市場資產分配類別的三年、五年及十年首四分之一排名，而三年期更榮膺五星評級，可見基金不僅能捕捉新興市場增長契機，亦透過主動管理波動，提升風險調整後回報。

 

深挖寶藏　聯博新興市場股債策略捕捉新興潛力

 

專業團隊領航　靈活應對多變市況

 

自2011年成立以來，聯博—新興市場股債基金由多位經驗豐富的新興市場專家管理，而每位專家平均具超過20年行業經驗。團隊憑藉對全球資金流、政策變動及市場周期的深入洞悉，通過投資於新興市場股票、債券及貨幣等資產，作出多元化配置，幫助投資者全方位捕捉新興市場的投資機會，優化回報同時亦有效地管理風險。

 

了解更多：https://allncbrnstn.co/48xAzzL

 

投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本基金為AB SICAV I（即“聯博”）旗下的一個投資組合。聯博是根據盧森堡大公國法律註冊成立的開放型可變資本投資公司(société d'investissement à capital variable)，法定名稱為AB SICAV I。在2016年2月5日之前，聯博的法定名稱為ACMBernsteinSICAV，營業名稱為AllianceBernstein。要了解更多詳情包括風險因素，應閱讀基金認購章程。本廣告的發行者為聯博香港有限公司及未經證監會審閱。資料來源：聯博，截至2025年11月。

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

