深挖寶藏　聯博新興市場股債策略捕捉新興潛力

重要事項：

1. 本基金主要投資於新興市場發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。

2. 投資於新興市場面對較高的波動性及較高的風險（例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險、經濟風險、法律及稅務風險、結算風險及託管風險）。

3. 本基金可投資於商品相關證券，包括業務依賴於商品價格或可能嚴重受商品價格影響的公司的證券。

4. 投資於本基金會涉及一般投資風險、股本證券風險、小市值公司風險、債務證券風險、集中風險及貨幣風險。與較高評級證券相比，評級低於投資級別及無評級的債務證券可導致本基金須承受較高的波動性及較大的本金及利息損失風險。基金價格可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下跌。閣下於本基金的投資可能會價值全失。

5. 本基金將使用衍生工具作對沖、有效基金管理及其他投資目的。這可能涉及交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。金融衍生工具的投資參與可能導致本基金遭受重大損失的高風險。

6. 本基金可從資本中或實際上以資本撥付派息（此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資）或來自原本投資應佔的任何資本收益，由此即時減低每股資產淨值。貨幣對沖股份類別的分派金額可能受到貨幣對沖股份類別的參考貨幣與本基金的基準貨幣之間利率差異的不利影響，導致從資本中撥付的分派金額比其他非對沖股份類別的更大。

7. 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。