打破程式交易的學習困局

07/01/2026

打破程式交易的學習困局

 

學習量化交易或者程式交易的人，多數會失敗收場？

 

問題的根源，並非不夠勤力、沒有資金、欠缺悟性，而是無法累積足夠「實戰數據」。

 

新手期就推真倉？那是收割不是教學

 

坊間部份課程，為賺取「開戶佣金」，在學員未跨越「新手期」，在了解程式交易是什麼初期便貿然慫恿他們「真倉」落場，最後「鎩羽而歸」。

 

從此，學員對交易產生陰影，心態崩壞，繼而在群內的「whatsapp谷」，向「前輩」三跪九叩，卑微地求取「參數」和「setting」。碰上好心的師兄，不止給予參數，更可能隨機附送多份「回測報告Backtest Report」，以作安慰。而「回測報告」、「Backtest Report」在程式交易及量化交易入門階段實戰上只可作策略參考，可以說僅是「紙上談兵」的階段。

 

這樣的學習模式，即使學員僥倖獲利，也只是「搬字過紙」，永遠無法獨立思考。遇上市況急遽改變，如果不是靠實力賺來的錢，最終也會因實力不足而失去，甚至一鋪清袋。

 

如何能夠迅速掌握程式交易EA的竅門，從而輕鬆賺取持續的被動收入？

 

突破困局的關鍵：建立「量化交易程式」生態環

 

由Forex Forest CEO —-Wayne Sir帶領了一班優秀的IT技術專員、金融投資者組成的 研發團隊，自家開發的AI Signals Page，是全港獨一無二的一站式交易策略與資訊分享平台，公司科技產品具備「國際雙認證」的最高標準ISO 9001品質管理系統及ISO 27001資訊安全管理系統。

 

打破程式交易的學習困局

(AI Signals Page 交易數據分析)

 

AI Signals Page內載有超過 20,000 個真實交易策略，每一筆訂單皆來自市場每分鐘實時真實數據，交易品種、交易時間、風險系數、盈虧結果等全部公開透明。AI Signals Page不僅解決了傳統交易資訊不透明的問題，更將寶貴的交易經驗轉化為可分析、可複製的知識體系，為交易員提供一個前所未有的學習與驗證平台，讓數據驅動決策成為新的競爭力。這意味著，策略評估不再是憑感覺猜測，而是基於大量實戰結果的科學分析；交易學習不再僅限於個人成敗，而是能站在巨量數據的肩膀上快速成長，與同學一起「獲利資源共享」及互相學習並持續優化其量化交易策略。

 

打破程式交易的學習困局

(AI Signals Page 交易數據分析)

 

透過拆解「交易詳情」，學員能夠微觀分析，每個策略在交易市場中的「最真實效果」，每一張訂單的利與幣，全部一覽無遺。

 

說到底，交易的精髓，就是機率的判斷，如何入市、如何出市，如何管控風險，都需要基於「數據」做分析。

 

打破程式交易的學習困局

(上圖為其AI自動程式交易用戶在AI Signals Page 內之真實交易成果。)

 

你可以將別人的「獲利策略」，直接下載並套用到自己的交易帳戶中的交易程式，亦可以改良優化，變成自己的風格。每個操作都是獨立判斷，理論與實踐並行，才能訓練出真正的投資者腦袋。

 

在AI時代，你可以成為頂尖的Algo Trader，通過 AI 交易程式（EA）交易獲利，立即免費登記AI Signals Page成為會員，獲得利用最新AI金融量化科技賺取被動收入的大好機會。

 

打破程式交易的學習困局

(Forex Forest - AI Signals Page 內之用戶真實交易圖表)

 

打破程式交易的學習困局

 

想了解更多AI量化交易如何為你創造穩定的被動收入，立即報名參加由亞洲程式交易權威導師Wayne Sir及其Forex Forest團隊所設計的AI自動程式交易課程（無需編程， 即可即用）：

 

熱門首選—【AI自動程式交易精華課程】(實體授課5小時)｜限時優惠HK$388（原價 HK$3,880

 

• 適合希望深度學習並現場互動的香港投資者

• 不論是資深投資者或0經驗投資新手均可應用

 

課程內容精華：

 

• 2026 資產投資戰略：超前佈局，掌握未來趨勢獲利秘訣

• $100 美金小資金實現每月細水長流穩定收入

• 精準出入市策略：掌握AI程式風險管理

• 提高勝率《CCY Power 貨幣力學》：現場實戰示範應用

• 系統性拆解 AI 程式交易核心理論

 

現場特別環節：

 

• Wayne Sir 專家 Q&A：即時解答你的投資難題

• 與成功學員面對面：一對一交流真實獲利經驗

• 真倉實戰分享：完整公開學員致勝方程式

• 現場提供小食飲品，輕鬆與導師跟成功學員交流，深度學習

• 完成課程即送：《Golden Detector AI 智能指標體驗套裝》+《程式交易精華筆記》

 

名額只限20人，立即報名：https://bit.ly/4pTUiPu 

 

【AI程式交易環球投資網上分享會】(3小時) 全球同步直播｜限時免費參加！（原價 HK$2,880

 

• 適合投資新手及想增加被動收入人士

• 隨時隨地掌握投資知識

 

課程內容精華：

 

• 重點講解AI演算法與小資本獲利技巧

• 限時免費參加，旨在普及AI交易知識

• 完成課程即送：《Time Machine AI 智能指標體驗套裝》

 

名額只限100人，立即報名：https://bit.ly/4pPGCF7 

 

Forex Forest Limited

Whatsapp客服查詢: 按此

 

 

資料由客戶提供

 

