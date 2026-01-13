索索看好恒指見三萬點

聖誕節前，《經濟通》為紅磡索螺絲（索索）舉辦一場《索家軍粉絲見面會》，同時亦邀請了華泰國際輪證團隊的溫蕎菲（Chelsea）擔任嘉賓主持。索索從資金面、政策面及基本面去分析2026年的金融市場狀況，他認為美國面對龐大的債務問題，特朗普政府必定想盡辦法壓低息口，只要利率下降一半，對經濟的影響已經很大，加上美國今年將舉行中期選，故預期聯儲局將再行超寬鬆貨幣政策，購買長債的可能性極高，黃金作為抗通脹及貨幣貶值的工具自然看高一線，但紐油持續在60美元以下，甚少見其升上60美元，可見油價趨勢向下。

滙控120元不算便宜

Chelsea問到，對於恒指去年第四季主要在25000至27000點上落有何特別看法？2026年又應如何部署？索索認為以恒指計，市盈率約11至12倍，從歷史數據上來看屬中性水平，他個人雖看好恒指挑戰28000至30000點，但他認為科技股估值過高。至於滙控（00005），其保險業務增長快速，主要受惠於疫情期間，保險需求增加，由於人與人面對面接觸的機會大減，很多內地人從網上尋找大機構的保險服務，但以120元（12月31日收報122.4元）的滙控（00005）來說只能說是合理，不算便宜，故他寧願持有港交所（00388）。Chelsea表示，若然看淡滙控，華泰國際亦有相關的輪證可供投資者選擇。

日本銀行股可留意

內地樓市仍未完全復甦，消費市道亦一般，故他在過去兩年並無投資任何消費股。從政策面方面看，他認為內地多會發布好消息及推出一些刺激經濟措施。資金面方面，相信內地今年的政策仍會像2024及2025年般傾向減息降準。對於香港人來說，索索認為，若然主要工作在香港，MPF亦全部投資於港股或大中華地區，風險太過集中並非好事，因此宜分散投資於海外市場。他認為可能留意一下日本股市，因為息差很大—短息低於1厘，但長息達到3厘以上，日本銀行股可多加留意。

