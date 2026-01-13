  • 會員
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

索索看好恒指見三萬點

13/01/2026

聖誕節前，《經濟通》為紅磡索螺絲（索索）舉辦一場《索家軍粉絲見面會》，同時亦邀請了華泰國際輪證團隊的溫蕎菲（Chelsea）擔任嘉賓主持。索索從資金面、政策面及基本面去分析2026年的金融市場狀況，他認為美國面對龐大的債務問題，特朗普政府必定想盡辦法壓低息口，只要利率下降一半，對經濟的影響已經很大，加上美國今年將舉行中期選，故預期聯儲局將再行超寬鬆貨幣政策，購買長債的可能性極高，黃金作為抗通脹及貨幣貶值的工具自然看高一線，但紐油持續在60美元以下，甚少見其升上60美元，可見油價趨勢向下。

 

索索看好恒指見三萬點

 

滙控120元不算便宜

 

Chelsea問到，對於恒指去年第四季主要在25000至27000點上落有何特別看法？2026年又應如何部署？索索認為以恒指計，市盈率約11至12倍，從歷史數據上來看屬中性水平，他個人雖看好恒指挑戰28000至30000點，但他認為科技股估值過高。至於滙控（00005），其保險業務增長快速，主要受惠於疫情期間，保險需求增加，由於人與人面對面接觸的機會大減，很多內地人從網上尋找大機構的保險服務，但以120元（12月31日收報122.4元）的滙控（00005）來說只能說是合理，不算便宜，故他寧願持有港交所（00388）。Chelsea表示，若然看淡滙控，華泰國際亦有相關的輪證可供投資者選擇。

 

索索看好恒指見三萬點

 

日本銀行股可留意

 

內地樓市仍未完全復甦，消費市道亦一般，故他在過去兩年並無投資任何消費股。從政策面方面看，他認為內地多會發布好消息及推出一些刺激經濟措施。資金面方面，相信內地今年的政策仍會像2024及2025年般傾向減息降準。對於香港人來說，索索認為，若然主要工作在香港，MPF亦全部投資於港股或大中華地區，風險太過集中並非好事，因此宜分散投資於海外市場。他認為可能留意一下日本股市，因為息差很大—短息低於1厘，但長息達到3厘以上，日本銀行股可多加留意。

 

 

索索看好恒指見三萬點

 

*本刊物不構成任何推薦、邀請、要約或招攬。結構性産品為無抵押産品。結構性産品價格可升亦可跌，投資者可能會損失全部投資。投資者在投資前應自行進行風險評估，並在有需要時尋求專業意見。

 

 

（資料由客戶提供）

 

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

