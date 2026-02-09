企業出海資金調度成關鍵？ 建行(亞洲)助您實現全球賬戶「可視可控」

在瞬息萬變、競爭激烈的全球市場環境下，企業加速擴張步伐，資金流動早已跨越國界。對於銳意「走出去」的企業而言，構建高效的全球財資管理體系，已成為支撐企業戰略佈局的關鍵一環。香港作為國際金融中心，正是企業設立財資中心的理想據點。

廣東話版本

普通話版本

如要在香港成功設立財資中心，企業需要一位深諳境內外金融運作的強大夥伴。中國建設銀行(亞洲)(下稱「建行(亞洲)」)憑藉獨特的跨境服務優勢，為企業提供一站式綜合資金管理方案，致力成為企業聯通境內外乃至全球的重要橋樑，協助企業在香港搭建高效、穩健的財資管理平台。



一站式全球財資中樞 實現資金「可視」、「可控」、「可用」



面對跨國界、跨銀行、多幣種的複雜資金網絡，建行(亞洲)透過智能化「新一代」系統，支援企業實現全球賬戶資金的「三維」優化——即「可視」、「可控」、「可用」，全面提升集團資金管理效益。



• 全域資金「可視」(Visibility)：

透過「一點接入」銀行系統，企業決策者能通過統一的全球賬戶視圖，實時查詢及監控全球建行網絡及其他合作銀行的賬戶餘額與交易明細，讓企業全面掌握資金狀況，確保資金安全，為全球經營決策提供精準和及時的數據支持。



• 收付流程「可控」(Controllability)：

集團總部可把全球支付業務進行集中化處理，不僅解決了日常支付交易龐大的難題，更能加強業務流程監控，實現付款的自動化與標準化，從而提升規模效應，顯著提高運營效益。



• 跨境資金「可用」(Availability)：

透過高效的資金歸集服務，協助企業打通境內外資金融通渠道，靈活調配閒置資金。此舉有助提高資金運用效率，優化集團內部資金配置，真正實現資金收益最大化。

智能存款增值 穩風險、促效能、增收益



在保障資金流動性的基礎上，如何進一步提升資金回報率亦是司庫管理的重點。建行(亞洲)的方案融合智能存款增值功能，協助企業優化閒置資金配置，創造更大價值。這套全方位的管理體系，旨在為企業「穩風險、促效能、增收益」，協助企業構建符合國際標準的司庫管理體系，在波動的市場中行穩致遠。



以「禹道」方案 賦能企業價值創造



建行(亞洲)副行長屈詠琴女士表示：「建行(亞洲)致力成為企業在港的戰略財資夥伴，並通過強大的禹道司庫現金管理方案，助力企業實現更高效的資金運營、創造更大價值。」



在全球化浪潮中，掌握資金脈搏即掌握先機。如欲構建專業的全球財資管理體系，歡迎立即聯繫建行(亞洲)的專業團隊了解詳情。

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票