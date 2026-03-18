索家軍2026粉絲見面會

由於反應熱烈，《經濟通》與華泰國際輪證再次聯手主辦《索家軍2026粉絲見面會》，邀請知名財經KOL紅磡索羅斯參與，由華泰金控股權衍生品部上市產品銷售主管溫蕎菲（Chelsea）擔任嘉賓主持。針對緊張的中東局勢，本次活動主要討論了石油、黃金及航運股的投資策略。

伊朗最高領袖哈梅內伊在二月底美伊衝突的空襲中身亡，引發伊朗針對駐中東美軍採取報復行動，同時伊朗亦封鎖了霍爾木茲海峽，導致國際油價急升，紐約現貨月期油在3月9日一度迫近每桶120美元，令通脹憂慮升溫，但其後美國總統特朗普表示，美國針對伊朗的軍事行動很快會結束，國際油價隨即急跌，紐油最低跌至81美元水平，顯示市場情緒高度敏感。

索索：不宜低估美伊衝突風險

對於目前仍然緊張的美伊關係，紅磡索羅斯（索索）認為，投資者不應輕視相關的風險，並將上述事件歸類為「系統性」風險，投資者應採取較保守的策略。他表示，市場一般估計聯儲局在今年內仍有減息機會，但若紐油維持在每桶70美元以上的時間較長，美國通脹未必會降低，可能會影響了減息預期，延遲至明年才減息，有機會影響資產配置。當美國國債孳息率未如預期般下跌時，會否令投資者對手持資產重新訂價，是目前不確定的風險，故索索亦早已減持手上的資產，但建議在投資組合內保留一定的石油股。

Chelsea表示，由於伊朗封鎖了霍爾木茲海峽，未經批准駛入該水域的船隻都會遭到攻擊，市場預期油價將會升破每桶100美元（3月9日已曾升破119美元），為對沖油價大幅波動的風險，投資者可以考慮購入油股相關輪證。可留意華泰發行的海油購26809，行使價36.903元，實際槓桿6倍，2026年9月23日到期。

黃金投資比重不應大過5%

至於黃金方面，索索認為目前中東局勢並非黃金的主戰場，而且由於黃金不會產生利息回報，一旦進入加息周期，金價難有太大升幅，但仍建議在投資組合內持有不多於5%的黃金類資產，以應對極端情況。目前全球黃金的總價值相當於美股44至50%市值。索索認為，處於每盎司5000美元以上的黃金只可作投機性持有，但已缺乏投資價值。油金二者，索索會選擇投資石油。

Chelsea指出，黃金價格在2025年上升了64%，而今年首兩個月亦有約23%升幅。她表示除了地緣政治因素外，油價太高或引發通脹問題，令聯儲局延遲減息，或對金價產生負面影響，另一方面，環球央行不斷買金，即使金價在去年第四季急升，央行買入的黃金亦增加了6%。

索索與Chelsea討論了焦點股份紫金礦業（02899）。銅及黃金價格處於上行周期，行業景氣度提升；紫金為銅、金及有色金屬行業龍頭，經營穩健、增長性强，2026年歸母淨利預計升57%，此外，紫金目前估值與銅業股相近，黃金板塊價值有望重估。

航運股宜用輪證去投資

伊朗封鎖霍爾木茲海峽令該水域的航運斷鏈，索索根據疫情期間經驗，若投資者認為中東地緣政治風險將會持續起碼6個月，則航運價格必會大幅上升。該行亦提供相關股份的認購及認沽證供投資者選擇。

AI相關股份宜早作部署

全球已進入人工智能時代，索索自然要分享一下他對機械人及AI基建的觀點。索索表示，目前許多有機械人概念的上市公司，只是製造機械人的部分零部件，而非整個機械人，但估計今年機械人相關股份繼續獲市場關注，可作短線投機。索索認為，隨著AI的進步，人類工作的時間將會縮短，取而代之的是找尋娛樂。因此，打算長線投資受AI影響的產業，就要在大眾未發現它的價值所在時率先進場，才有機會帶來巨大的回報。

Chelsea指出，AI產業的發展帶動算力需求，進而數據中心建設帶動上游能源、材料需求。長飛光纖（06869）是一家全球領先的光纖與光纜製造商，現為全球最大光纖預製棒和光纖供應商之一。受益於AI需求帶動行業景氣，長飛光纖H股年初以來接連破頂，股價已翻兩倍，總市值突破1200億港元，近期獲更納入MSCI中國指數。華泰亦推出相關輪證供投資者選擇。

另外，AI基建相關股份方面亦討論了東方電氣(01072)，該公司是煤電、水電、核電、燃機、風電電源設備龍頭，G50燃機海外訂單有突破。AI算力爆發催生數據中心穩定供電的剛性需求，北美缺電為公司帶來燃氣輪機出口機遇，燃氣電站建設與美國數據中心的建設週期亦匹配，市場更預期東方電氣未來的海外投資可能過千億元，甚至達數千億元。

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