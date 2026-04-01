榮獲「傑出家庭食品創新企業」，十月稻田2025年業績釋出長期價值訊號

在當下科技快速發展與生活節奏日益加快的時代，健康不再僅僅指稱身體的無恙，更代表著一種高品質的生活態度與持續的智慧。 3月26日，由經濟通 （ET Net） 主辦的第六屆「2025健康同行夥伴大獎」頒獎典禮在香港帝京酒店圓滿落幕。在嚴格的評審標準下，十月稻田集團憑藉其在健康食品領域的卓越表現與創新精神，脫穎而出，榮獲「健康食品及保健品」類別下的【傑出家庭食品創新企業】殊榮。

這項獎項的獲得，不僅是對十月稻田集團積極推廣健康生活理念、為社會大眾提供周全便捷健康方案的高度肯定，更為其近期發布的年度財務業績寫下了最佳的腳註。近日，十月稻田正式發表2025年業績公告。透過這份財報，我們可以看到集團在複雜多變的市場環境中，不僅實現了核心業績數據的全面爆發，更展現了企業強勁的成長動力與深遠的戰略前瞻性，進一步增強了資本市場的信心。

核心業績數據亮眼，彰顯強勁成長動力與策略前瞻性



結合「傑出家庭食品創新企業」的評選維度，十月稻田之所以能夠獲此殊榮，其堅實的財務基本面與盈利能力是強大支撐。根據2025年業績公告顯示，十月稻田在過去一年實現了跨越式的成長。 2025年，集團實現總收入高達人民幣68.10億元，較2024年的57.45億元年增18.5%。

更令市場矚目的是其獲利能力的全面躍升。財報顯示，2025年集團毛利達到人民幣13.53億元，較去年同期的10.19億元強勢成長32.8%；毛利率亦呈現最佳化趨勢，由2024年的17.7%穩定攀升至19.9%。在利潤端，十月稻田2025年實現淨利人民幣4.28億元，較2024年的2.04億元暴漲109.5%；經調整淨利潤則達5.60億元，年增60.3%。經調整淨利率也從6.1%顯著躍升至8.2%，每股基本盈餘達0.40元人民幣。這一系列亮眼的關鍵數據，充分體現了企業在成本控制、品牌溢價以及規模效應的綜合實力，展現出極強的企業韌性與成長動能。

定位策略全面升級，開啟「家庭食品」創新者新篇章



在亮眼業績的背後，是十月稻田深邃的策略轉型佈局。 2025年，十月稻田順應宏觀消費趨勢，完成了企業定位的策略升級——從傳統的「廚房食品企業」華麗轉身為「家庭食品產業創新者」。這項戰略升級標誌著十月稻田正式開啟了發展的新篇章。

圍繞著這全新定位，集團堅定推動「主食+休食」的雙輪驅動策略。這意味著十月稻田不再局限於一日三餐的廚房場景，而是將觸角延伸至現代家庭生活的全天候、多場景消費需求之中。透過打通主食與休閒食品的邊界，十月稻田正致力於為消費者提供更為多元、健康且高品質的家庭食品解決方案，這也正是其能夠榮膺【傑出家庭食品創新企業】的核心原因所在。

夯實米基本盤，消費洞察驅動多元品類創新



在產品端，十月稻田採取了「穩紮穩打、銳意創新」的策略。首先，集團持續夯實米品類的基本盤。數據顯示，2025年十月稻田的米產品實現收入人民幣47.55億元，年增18.4%，佔據了集團總收入69.8%的絕對核心地位。在穩固米品類核心地位的同時，十月稻田將玉米品類作為重要的戰略成長點進行佈局，持續夯實產品基礎，為未來成長積蓄勢能。業績公告顯示，玉米產品營收7.4億元，佔10.9%。除此之外，雜糧、豆類及其他產品收入6.39億元，佔比9.39%；乾貨及其他產品收入6.76億元，較去年增加51.5%。

更關鍵的是，十月稻田高度重視市場研究與消費痛點分析，以深刻的消費洞察驅動產品創新。面對當下年輕消費族群「單身經濟」、「懶人經濟」以及對健康輕食的追求，集團精準佈局了「一人食物」、飯糰等輕食產品線。這些產品不僅大大方便了快節奏生活下的都會人群，更在營養搭配上契合了健康消費的時代浪潮，成功拓寬了企業的產品受眾面，為業績的持續爆發積蓄了勢能。

深化全通路佈局，精準掌握「即時零售」時代脈動



在通路建立方面，十月稻田展現了卓越的市場滲透力與前瞻佈局。 2025年，集團持續深化全通路佈局策略，實現了線上線下通路的協同共振。線上通路，集團繼續深耕電商平台板塊業務，該板塊2025年貢獻了25.59億元的收入；同時在線自營店亦達到14.24億元的營收規模。

在線下佈局方面，十月稻田全面發力線下商超渠道，深度綁定了胖東來、山姆會員店等高勢能商超。數據顯示，2025年，現代商超通路（NKA及LKA）通路收入達到人民幣12.08億元，較去年增加19.2%。來自直接客戶的收入12.32億元，年增48.5%，反映了公司在企業福利及餐飲等新通路拓展的正面成效。此外，經銷網路的營收也成長了27.0%至3.86億元，通路網路持續深化滲透。在鞏固現有優勢的同時，十月稻田更深刻洞察消費趨勢，高度關注並積極佈局「即時零售」賽道。這種多層次、立體化的通路網絡，確保了優質產品能以最高效的路徑觸及千家萬戶。

新質生產力賦能，數位驅動供應鏈全面升級



食品業的競爭，本質上是供應鏈的競爭。十月稻田深諳此道，始終將供應鏈建設視為企業發展的生命線。 2025年，集團積極回應國家宏觀政策導向，以「新質生產力」全面賦能企業發展。為進一步提升產能與履約效率，十月稻田在年內新增了南寧產業基地，完善了集團在全國範圍內的產能地理佈局。截至2025年12月31日，十月稻田已在中國六個核心糧食產區附近建成七個現代化生產基地。

同時，十月稻田堅定不移地以數位化驅動整條產業鏈的升級。從工廠的自動化生產，到倉儲物流的精細化運營，數位化的全面滲透大大提升了產業鏈的透明度與運作效率。這不僅有效降低了生產成本，更從源頭建構了堅不可摧的食品安全防線，為企業的長期健康發展提供了堅實保障。

總結與資本市場展望



整體而言，十月稻田榮獲【傑出家庭食品創新企業】可謂實至名歸。結合宏觀政策對促進消費、擴大內需的倡導，以及大健康產業蓬勃發展的時代背景，十月稻田展現了極強的企業成長韌性與抗週期能力。多數市場分析與投資機構在審視其利潤翻倍增長、ROE（淨資產收益率）持續改善的數據後，均對其未來盈利預期給予了高度評價，這無疑極大地增強了資本市場對其的公信力與投資信心。

站在2025年的新起點上，十月稻田憑藉著「家庭食品產業創新者」的清晰定位、「主食+休食」雙輪驅動的產品策略、深不可測的全通路行銷網絡以及新質生產力賦能的現代化供應鏈，正以昂揚的姿態闊步前行。這份含金量極高的2025年業績公告，不僅是對過往耕耘的總結，更向市場強力釋放了企業具備長期投資價值的正面訊號。我們有理由相信，未來十月的稻田將繼續引領家庭食品市場的創新浪潮，為消費者與投資者創造更豐厚的回報。

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