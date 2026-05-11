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銅鑼灣的實驗：一家互聯網券商如何用“線下體驗”破解信任難題？

11/05/2026

銅鑼灣的實驗：一家互聯網券商如何用“線下體驗”破解信任難題？

五月的銅鑼灣，行人如潮。利舞臺外的廣告燈箱一如既往地亮眼，但今年春天，一個原本只存在於手機 App 裡的名字，第一次以實體姿態出現在香港最繁忙的商圈——Webull (https://www.webull.hk)。

這家來自美國、在納斯達克上市的互聯網券商，選擇在香港核心地段搭建一個大型線下互動展區。乍看之下，它像是一個普通的品牌推廣活動；但對於熟悉金融科技行業的人而言，這更像是一場「信任實驗」。

因為在香港，互聯網券商的普及速度遠遠快於信任的建立速度。

 

互聯網券商的信任困境：看不見的費用最令人不安

 

銅鑼灣的實驗：一家互聯網券商如何用“線下體驗”破解信任難題？


香港投資者並不缺乏選擇。從傳統券商到新興平台，市場競爭激烈。然而，越來越多投資者在社交平台上討論同一個問題：

 

「0 佣金背後，是否藏著我看不見的成本？」

 

這種不安並非空穴來風。多年來，香港投資者習慣了「費用透明＝信任」的邏輯。佣金、平台費、託管費、數據費……每一項都清清楚楚寫在合約上。


但互聯網券商的模式不同：

• 手續費低到令人懷疑
• 介面簡潔到看不出商業模式
• 交易流程快速到讓人擔心「是不是太簡單了」

 

在高通脹、生活成本節節上升的香港，投資者對「每一分錢的去向」比以往任何時候都敏感。
透明度不足，就等於信任不足。
這也是為什麼，儘管互聯網券商在全球迅速普及，香港仍有不少投資者抱持觀望態度。

 

二、Webull 的反向操作：把「費用透明」搬到線下

 

銅鑼灣的實驗：一家互聯網券商如何用“線下體驗”破解信任難題？


Webull 的銅鑼灣展區，乍看像是科技品牌的快閃店，但走近後會發現，它的核心不是展示產品，而是展示「真0收費 」。

展區有一個互動裝置，名為「交易費測試站」(https://www.webull.hk/research?source=Q_etnetarticle)。投資者可以在現場輸入自己常用的交易方式，系統會即時計算：
• 在傳統券商的費用
• 在其他線上平台的費用

 

結果往往令人意外：
Webull 的「全港首家 美港股 真0佣金0平台費」不是宣傳語，而是可以被現場驗證的事實。
這種「把線上工具搬到線下」的做法，在金融科技領域並不常見。因為大部分互聯網券商都依賴 App 下載量與網路廣告導流，很少願意走進商場，面對面地接受用戶的檢驗。

 

但 Webull 的策略很明確：
如果信任是互聯網券商最大的門檻，那就把信任的建立放回線下。
展區不只是展示，更是一種「可觸摸的透明度」。投資者可以親手操作、親眼比較、親耳聽解說，甚至可以拍照分享到社交平台，分享給朋友。
在資訊爆炸的時代，這種「可感知、可互動、可分享」的體驗，比任何廣告都更能建立信任。

 

銅鑼灣的實驗：一家互聯網券商如何用“線下體驗”破解信任難題？

 

三、為什麼 Webull 有資格做這場實驗？
 

要在香港這樣的金融市場談「真0收費」，不是每家券商都能做到。
Webull 的底氣來自三個層面：

 

1. 國際背景：美國納斯達克上市的金融科技企業
Webull 的母公司Webull Corporation於2025年4月在美國納斯達克上市(Nasdaq: BULL)，旗下子公司在全球多地經營持牌業務。在香港市場，這種背景本身就是一種信心保證，真0收費：不是促銷，而是長期策略。


Webull 的「真0收費」包含：

• 美股及港股：$0 佣金$0平台費
• 港股IPO：現金認購$0手續費
• 暗盤：$0 佣金$0平台費
• ETF：$0 佣金$0平台費
• 美股期權：$0佣金
• 基金：$0認購費$0贖回費
• 免費美股 Lv2 50 檔串流報價
• 免費港股 Lv1串流報價
• 免費OPRA期權實時報價*

 

在其他平台需要付費的功能，Webull 大部分直接免費提供。
這種策略在高通脹時代尤其具有吸引力——因為投資者對「看不見的費用」極度敏感。

 

2. 專業級工具：速度與技術的結合


Webull 的產品力，是這場信任實驗的另一個基礎。
• AI驅動量化交易，OpenAPI全面支援
• 100+ 選股指標、58+ 技術指標、17 種圖表工具
• 免費美股 Lv2 報價
• AI 虛擬助手提供快捷信息整合與風險提示

這些工具讓 Webull 不只是「便宜」，而是「專業」。


投資者的三個場景：工具如何提升反應力與洞察力


在以下個案分享中，三個典型場景最能反映其工具的價值。

 

案例一：短線交易者的「反應力」
假設陳先生是一位短線交易者。
他利用 Webull 的 美股Lv2 報價觀察某科技股的買盤深度，發現資金快速湧入。
透過即時下單，他在兩小時內捕捉到股價拉升。

工具作用：美股Lv2 報價讓他提前洞察資金流向。
結果：成功在短線波動中獲利。


案例二：長線投資者的「分析框架」


假設李女士偏好長期投資。
她利用 Webull 的 100+ 選股指標篩選出財務穩健、研發投入高的新能源企業，再用 17 種圖表工具分析趨勢。

工具作用： 建立長線投資框架。
結果： 在新能源板塊成長周期中獲得穩定回報。

 

案例三：AI 助手的市場分析


張先生原本打算加碼某醫療股，經 Webull AI 助手的整合市場信息後，他重新評估風險，主動將部分資金分散至 ETF。

工具作用：市場信息整合，輔助決策。
結果：降低集中風險，提升投資組合穩健性。

 

金融科技的下一步：重建信任


Webull 的銅鑼灣展區，不只是一場品牌活動，而是一個信號：
金融科技的下一步，不只是更快的 App，而是更深的信任。
在香港這樣的成熟市場，投資者不缺工具、不缺選擇、不缺資訊——
他們缺的是「確定性」。


而 Webull 的做法，是把「透明度」具象化，把「費用」清晰化，把「信任」實體化。
這場銅鑼灣的實驗，或許會成為香港金融科技發展的一個轉折點：
互聯網券商不再只是螢幕上的圖示，而是走進城市、走進人群、走進真實生活。

在高通脹時代，投資者追求的不只是回報，而是掌控感


當生活成本不斷上升，投資者對「每一分錢的去向」比以往更敏感。
Webull 的「真0收費」與線下實證體驗，正好契合這種社會情緒。
在這場由通脹、科技與信任共同推動的變革中，Webull 以一場銅鑼灣的線下實驗，重新定義了互聯網券商與用戶之間的關係。


投資不只是眼光，更是技術與速度的結合；
而信任，不只是口號，而是可以被看見、被觸摸、被驗證的。

 

*「全港首家」乃根據對香港25家主流互聯網劵商或上市券商的公開價格資料的專項研究所得(截至2026年3月16日)。Webull 為首家將美股及港股交易之「0佣金」及「0平台費」定為標準收費，不設優惠期限或優惠條件。首次開通Webull美股期權交易服務可享30天免費OPRA期權實時報價，後續只需維持每30天內完成至少一筆美股期權交易，即可持續免費獲取OPRA期權實時報價。

 

免責及風險聲明: 本內容並非投資意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，不構成任何投資建議。投資涉及風險，投資產品價格可升可跌（包括可能會損失投資本金) ，過去表現並不代表將來表現。在作出任何投資決定前，投資者應了解該投資產品及其風險、謹慎考慮自身的風險承受能力、財務情況、投資經驗及目標或尋求專業投資顧問的建議，作出理性決策。

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