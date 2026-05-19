波動市況下的靈活資金方案 孖展息率低至2.30% 滙豐交易薈額外賞 助釋放財富潛力

踏入2026年，地緣政治持續升溫，加上環球息口走勢與宏觀政策充滿變數，港美股市波動加劇。在瞬息萬變的宏觀經濟環境中，投資者面對波動更大的市場，比以往任何時候都更需要強大的「資金彈性」與絕對的「資訊優勢」。然而，坊間不少投資者對於大型傳統銀行的證券及孖展服務，往往存在著一些根深蒂固的刻板印象。滙豐的證券及孖展交易服務為大家「破解迷思」，以方便易用的應用程式、低至2.30%的孖展息率(註明：與一個月 HIBOR 掛鈎，數據截至2026年4月15日），以及貼身的財富解決方案來捕捉市場機遇。

破解大型銀行證券服務兩大迷思

● 迷思一：滙豐孖展定價一定高？坊間常誤以為大型銀行的收費必然高昂，但事實上，滙豐的孖展交易（滙財組合貸款／槓桿交易）正提供市場上極具競爭力的利率。其孖展年利率與1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）掛鈎，實際利率可低至2.30%*，比起市面上一般的證券商還要划算**，為投資者降低借貸成本。

● 迷思二：傳統銀行交易App功能原始？如果你還停留在這個刻板印象，那便大錯特錯。滙豐的「Easy Invest」應用程式早已全面升級，為投資者帶來極致的數碼體驗。除了具備強大的交易追蹤功能，讓你獨家瀏覽滙豐Top 5%表現最佳的個人理財投資者^的十大熱門港股及美股之外，還有相關孖展功能例如孖展狀況、最高孖展買入數量、抵押品價值、未償還貸款、信貸率更有免費提供LV1實時串流報價、LV2實時市場深度資訊，助你準確捕捉每一個買賣時機，絕不遜色於任何新興券商。

以策略取代投機：善用低息孖展提升購買力

靈活的資金方案

在專業及高資產淨值投資者的眼中，孖展從來不是盲目「投機」的工具，而是一種提升資金運用效率的「方案」。孖展交易^^的核心在於以現有投資組合為抵押進行槓桿，藉此提升購買力與資金周轉的靈活度。例如如果市場受宏觀政策刺激，個別股票板塊出現短線爆發的機遇，但投資組合已經持有多隻優質藍籌收息股多年，沽出投資組合內的股票再「追貨」進行短線操作，「一出一入」難免容易產生操作風險，並增加交易成本。但若轉換思維，將孖展視為一項靈活的「資金方案」，便可以其現有投資組合為抵押品進行槓桿，提升購買力與資金周轉的靈活度。這樣既保留了原有藍籌股的收息及升值潛力，又能及時調動資金捕捉短線機遇。Easy Invest還能助投資者掌握他們的持股和交易狀況，監察並控制風險水平。

零隱藏費用的極致體驗

除了上述提及低至2.30%*的市場最優越年利率外，滙豐孖展交易更打破門檻，推出首筆港幣10,000元孖展交易$0利息的優惠***，而且保證零隱藏費用，讓投資者能以極低成本「體驗」孖展服務的優勢。在操作上，最快只需10分鐘即可啟動孖展交易服務。透過「Easy Invest」的清晰介面，投資者可每日查閱最新的孖展狀況、抵押品價值、未償還貸款及貸款價值比等重點資訊，買入時更可以即時看到最高孖展買入數量，資金管理一目了然。

息差部署提升資金效率

在可承受風險的前提下，經驗豐富的投資者可以運用這項低息工具作「息差部署」。舉例，在孖展息率較低時，投資者可考慮以相對較低的借貸成本，部署高股息股票，藉此賺取息差以提升資金效率。透過妥善的平均風險管理，投資者可將部分原有資金保留作風險緩衝，同時利用孖展提升購買力以捕捉短期的市場機會。

專屬研究與豐富禮遇

要在波動市況中穩中求勝，單靠資金並不足夠，更需要頂尖的市場洞見。滙豐交易薈（Top Trader Club）結合Easy Invest，正是專為股票投資者而設的全方位交易方案。2026年5月至6月期間成功加入滙豐交易薈並達到指定交易量，最高2個月內可獲高達港幣45,000元的現金獎賞。當滙豐交易薈會員達到指定交易量晉身等級2後，更可於Easy Invest內獨家查閱滙豐環球研究報告。這些報告涵蓋超過500隻港股及美股的深度分析，覆蓋本地藍籌股及美股七雄，包括專業評級及目標價，加上會員專屬的獨家體驗及活動邀請，助力您的投資旅程。配合孖展的低息優勢，投資者將能更游刃有餘地把握每一個機遇。

駕馭波動 以靈活資金策略捕捉下一個市場機遇

市場的波動往往是孕育機遇的最佳搖籃，要在瞬息萬變的港美股市中穩中求勝，投資者需要的不僅是敏銳的市場觸覺，更是無可比擬的「資金彈性」與絕對的「資訊優勢」。投資者充分了解相關條款、並嚴格評估自身風險承受能力與還款狀況，善用滙豐實際利率低至 2.30% 的孖展交易服務，靈活放大購買力，精準捕捉稍縱即逝的短線操作與息差部署契機。

在未來的財富增值之旅中，讓滙豐頂尖的研究支援與極致的數碼交易體驗成為您最強大的後盾，助您更靈活把握機遇。

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*以上孖展年利率與1個月HIBOR掛鈎，低至2.30%（日期截至2026年4月15日，實際利率以銀行最新公布為準）。

**截至2026年4月15日，根據香港主要零售銀行公開的市場資訊。

***優惠期限內使用您已獲核准的滙財組合貸款購買投資產品或其他用途，均可享有0%利息優惠。限時優惠將於2026年12月31日或按本行通知之較早日期結束。受條款及細則約束。詳情參閱滙豐香港網頁>投資>滙財組合貸款>滙財組合貸款最新推廣優惠。

^ Top 5%表現最佳投資者是指滙豐前5%表現最好的個人投資者，他們是於過去6個月內股票投資組合排名前5%的活躍股票投資者。

^^孖展交易在我們的重要文件產品單張中稱為「槓桿交易」。

風險提示及免責聲明

投資涉及風險，過往表現並不反映將來表現。股票價格可升可跌，甚至變成毫無價值。本資訊旨在提供予香港境內人士，並不構成邀約、游說或建議出售或購買任何結構性產品或金融產品。優惠受相關條款及細則約束。

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