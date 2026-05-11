滙豐 x 易方達投資講座：全球「稀缺時代」投資前瞻 善用衍生工具對沖市況高波幅

滙豐聯同易方達在周六（5月2日）舉辦投資講座，活動雲集易方達香港權益首席投資官李劍鋒先生、易方達香港渠道業務部部門總經理李致航先生、滙豐亞太區資本市場及證券服務香港上市產品聯席總監陳恩因女士、嘉賓股評人紅磡索螺絲、以及投資博主北落的師門等重量級嘉賓，在黃金週假期為投資者拆解市況焦點，分享如何善用結構性產品構建資產配置。

滙豐與易方達於黃金週期間合辦投資講座，多位重量級嘉賓與逾百位特選客戶齊集一堂，共同探討全球秩序重塑下的資產配置

易方達李劍鋒：捕捉海內外結構性稀缺



全球政治經濟局勢複雜多變，易方達香港權益首席投資官李劍鋒先生提出，全球投資環境正經歷根本性的範式轉移，過去數十年由美國主導、強調「效率最大化」與「即時供應鏈」的舊世界秩序已遭遇瓶頸。

「我們正身處一個與過去截然不同的投資範式。國際關係從『效率優先』轉向『安全優先』，疊加AI技術變革的極限推動，使得全球供應鏈、自然資源、安全資產乃至算力、電力和勞動力都出現結構性稀缺。」李劍鋒提醒投資者需要具備全新的視野來尋找系統中的稀缺性，同時需警惕被顛覆的賽道，許多傳統意義上的「好商業模式」正因 AI 衝擊而面臨護城河瓦解的風險 。

易方達香港權益首席投資官李劍鋒先生以「全球投資的稀缺時代」為題，分析在「安全優先」的新投資範式下，如何捕捉全球供應鏈與算力資源的結構性稀缺機會

滙豐陳恩因：港股結構性分化明顯



針對近期港股市況，滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品聯席總監陳恩因女士指出，2026年第一季度市場波動顯著放大，恒指波幅指數曾一度由18%飆升至33% 。雖然大盤整體小幅下跌，但板塊表現極度分化：「能源、地產、新能源車整體跑贏大市。而通訊科技、可選消費及部分高估值科技股，尤其互聯網與成長股，出現較大幅度調整，市場結構明顯分化，投資者對風險管理及下行保護的需求顯著上升。」

面對如此劇烈的波動，陳女士建議投資者應提高風險管理意識，她特別介紹了牛熊證作為對沖工具的優勢：「第一，沒有『每日重置』問題，不會因市況大幅波動而逐日侵蝕回報，更貼近投資者對標的資產的方向性判斷；第二，設有固定且透明的收回價，到價即被收回，雖然在波動放大時收回風險上升，但風險區間清晰可見；第三，最大虧損被鎖定於投入本金之內，便於事前量化並預先界定最壞情形。」

滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品聯席總監陳恩因女士（中）與嘉賓股評人紅磡索螺絲（右）展開對話，探討如何靈活運用牛熊證等工具進行風險管理，對沖高波動市況下的下行風險

黃金中期趨勢向上 東北亞半導體投資機會



是次投資講座以「波動市中的黃金機遇」為主題，多位嘉賓講者分享了其對特定資產類別的深入洞察：



有「紅磡索螺絲」之稱的嘉賓股評人 Alan Tai以「反身性」視角剖析全球資產，認為在多極化格局下，黃金與石油已成為組合中對抗系統性通脹的「硬通貨」 。他同時提醒，美股 AI 板塊正經歷從情緒溢價向盈利實證的殘酷回歸，投資者應保持審慎，而港股則正處於政策共振與價值回歸的轉折點 。

易方達香港渠道業務部部門總經理李致航先生則聚焦算力稀缺帶來的投資機會，他指出半導體產業是亞洲（尤其是東北亞）的傳統優勢所在，隨着 AI 技術加速迭代，該區域龍頭企業有望迎來明確投資機會。

投資博主北落的師門認為近期金價震盪屬於牛市中的正常技術性回調，全球央行持續增持與地緣風險等中長期邏輯未變，維持短期休整、中期看漲的判斷，投資者適宜分批布局。



易方達香港渠道業務部部門總經理李致航先生（中）與投資博主北落的師門（右）聚焦黃金配置與 AI 產業趨勢，為投資者解析變局中的實戰投資前瞻

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