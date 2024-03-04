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大行報告 | 港交所、百威績後點部署？一表盡掌握

04/03/2024

．四大行齊降港交所(00388)目標價，其中大和由400元大削至330元

百威亞太(01876)遭多間大行下調目標價，唯麥格理維持目標價17.9元

 

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