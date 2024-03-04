大行報告 | 港交所、百威績後點部署？一表盡掌握
04/03/2024
．四大行齊降港交所(00388)目標價，其中大和由400元大削至330元
．百威亞太(01876)遭多間大行下調目標價，唯麥格理維持目標價17.9元
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:40
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