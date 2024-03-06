大行報告 | 內銀、內險點選擇？一表列齊快靚正
06/03/2024
．摩通、高盛調整多間內銀股目標價，其中只有郵儲行(01658)被高盛下調目標價至4.32元
．平保(02318)被兩大行下調目標價，維持買入評級
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06/03/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2024 02:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2024 16:40
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