  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

大行報告 | 內銀、內險點選擇？一表列齊快靚正

06/03/2024

摩通高盛調整多間內銀股目標價，其中只有郵儲行(01658)被高盛下調目標價至4.32元

平保(02318)被兩大行下調目標價，維持買入評級

 

大行報告 | 內銀、內險點選擇？一表列齊快靚正

 

大行報告 | 內銀、內險點選擇？一表列齊快靚正

 

大行報告 | 內銀、內險點選擇？一表列齊快靚正

 

大行報告 | 內銀、內險點選擇？一表列齊快靚正

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

21.750

異動股

06959

長久股份

19.000

異動股

02211

大健康國際

0.067

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,784.90
    +199.71 (+0.518%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,123.67
    +45.02 (+0.886%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,110.89
    +171.30 (+1.075%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.681
變動率︰+3.746%
較港股︰-5.00%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升274.643
變動率︰+3.053%
較港股︰+0.02%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升238.987
變動率︰+2.906%
較港股︰+0.16%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升34.933
變動率︰+2.746%
較港股︰+0.96%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升25.185
變動率︰+17.467%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升6.440
變動率︰+8.784%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升10.945
變動率︰+7.726%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.075
變動率︰-8.453%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升237.620
變動率︰+9.619%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升142.065
變動率︰+5.257%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.400
變動率︰+5.190%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升15.730
變動率︰+4.866%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/03/2024 13:39 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/03/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/03/2024 13:39 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 21.750
  • 06959 長久股份
  • 19.000
  • 02211 大健康國際
  • 0.067
  • 02359 藥明康德
  • 56.650
  • 09911 赤子城科技
  • 2.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.740
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 46.000
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.870
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 274.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.850
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
  • 00001 長和
  • 39.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.700
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 18.180
  • 目標︰--
  • 01787 山東黃金
  • 14.100
  • 目標︰$15.00
  • 00016 新鴻基地產
  • 78.800
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 06878 鼎豐集團汽車－新
  • 0.139
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.850
即時重點新聞

06/03/2024 16:33  《盤後部署》恒指大彈有力挑戰十天線，統一企業升勢穩看6.2元

06/03/2024 18:25  創科實業去年純利跌9.4%至9.8億美元，末期息98港仙

06/03/2024 17:22  京東物流去年虧轉盈賺6.2億人幣，經調整盈利升逾2倍

06/03/2024 17:27  【兩會焦點】潘功勝：堅定維護香港國際金融中心地位

06/03/2024 16:16  【兩會焦點】潘功勝：維穩價格、推動價格溫和回升是幣策重要考慮

06/03/2024 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒５６億元，買騰訊沽中石油

06/03/2024 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通高盛評內銀，滙證大摩評內險，花旗削中生目標

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

06/03/2024 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２７，一年期拆息維持４﹒５厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 發改委指GDP目標能實現，人行指降準有空間新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

京東績前炒上，低預期下或有驚喜？抑或阿里更值博？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

樓市| 公屋平均輪候時間升至5.8年，因公屋建屋量低新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

北上發展 | 翠華餐廳發力北上：大灣區更有吸引力！如何利用大眾點評推廣工具增加知名度？
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳室內玩樂地點推介！$389不限時滑雪新手必試 / 百米專業滑雪道、北歐小鎮打卡 / 任玩100+運動玩樂設施
人氣文章

小薯茶水間

回南天｜濕度超高！天氣潮濕全屋積聚霉菌發霉？5大家居發霉黑點逐個數！鞋櫃加$1硬幣即KO徽菌？梳化放一位置最易發霉 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Emma Stone從來都不做可憐的東西
人氣文章

Beauty

湯唯出演MV飾IU女兒！44歲青龍影后養生法：兩種簡單飲品排毒瘦身、打圈洗面法，練出逆天凍齡體質！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

如何看待曾經著錄或展覽的拍品？所謂傳承有序的拍品是否一定是真品？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
本港首引入質子治療 減低癌症治療副作用 醫療團隊遠赴美國受訓 為病人帶來精準治療方案
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2024 02:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事06/03/2024
神州經脈 | 發改委指GDP目標能實現，人行指降準有空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金