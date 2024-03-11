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大行報告 | B站、普拉達、港鐵績後最新評級目標價，一表盡掌握

11/03/2024

．多間大行點評嗶哩嗶哩(09626)，中金把其目標價由124元大削至101元

5大行上調普拉達(01913)目標價，其中中信里昂調升最多，由59元上調至69元

港鐵(00066)遭花旗晨星調整目標價，高盛則把其目標價由32.3微微上調至32.7元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 16:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 16:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2024 16:25
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