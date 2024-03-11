大行報告 | B站、普拉達、港鐵績後最新評級目標價，一表盡掌握
11/03/2024
．多間大行點評嗶哩嗶哩(09626)，中金把其目標價由124元大削至101元
．5大行上調普拉達(01913)目標價，其中中信里昂調升最多，由59元上調至69元
．港鐵(00066)遭花旗、晨星調整目標價，高盛則把其目標價由32.3微微上調至32.7元
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
11/03/2024
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
更多大行報告
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07
2024-03-06
2024-03-05
2024-03-04
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
延伸閱讀
11/03/2024 16:25 《盤後部署》恒指受制百天線或試16800，李寧首站目標28元
11/03/2024 16:12 恒指全日升234點報16587，信義光能飆11%京東漲逾6%
11/03/2024 15:48 【比特幣】比特幣再破頂，突破71000美元，日內漲2.25%
11/03/2024 13:02 日經進一步下跌1100點，日媒指央行於本月結束負利率政策
11/03/2024 11:29 韓國金融監管機構指有券商不當向散戶售恒生國企指數掛勾產品
11/03/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒７８億元，買中海油沽盈富
11/03/2024 08:29 【大行炒Ｄ乜】大行削嗶哩嗶哩目標價，德銀首予汽車新勢力買入
08/03/2024 11:00 《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀
11/03/2024 11:38 《財資快訊》美電軟報７﹒８１９６，兩周至一年均與上日維持不變
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 16:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 16:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2024 16:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞11/03/2024
港聞| 張欣宇建議加重巴士或渡輪等濫用2元優惠的罰則
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰