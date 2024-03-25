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大行報告 | 美團、龍湖、中石化、神華績後最新投資評級及目標價

25/03/2024

．多間大行點評美團(03690)，摩通把其目標價由67元升至110元，升幅最大

龍湖(00960)遭多間大行下調目標價，大摩將其目標價由9.8元上調至11.2元

麥格理中石化(00386)目標價維持5.50元，維持跑贏大市

 

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